Катастрофа затрудни движението в „Овча купел“

Катастрофа между два леки автомобила затрудни движението в столичния квартал „Овча купел“. Инцидентът е станал около 9:30 часа на кръстовището на улиците „Боряна“ и „Монтевидео“, съобщи Българската национална телевизия.

При сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по предната част на единия автомобил. На място са пристигнали екипи на полицията, които описват щетите и изясняват причините за катастрофата.

Към момента няма потвърдени данни за пострадали хора или за задържани лица. Не са съобщени и подробности за механизма на произшествието.