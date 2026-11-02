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Катастрофа затрудни движението в „Овча купел“
  Тема: Трафик

Катастрофа затрудни движението в „Овча купел“

2 Ноември, 2026 12:47 519 1

  • катастрофа-
  • овча купел-
  • софия-
  • пътна обстановка-
  • полиция

Два автомобила са се сблъскали около 9:30 часа на кръстовището на улиците „Боряна“ и „Монтевидео“. Полицията изяснява причините за инцидента

Катастрофа затрудни движението в „Овча купел“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два леки автомобила затрудни движението в столичния квартал „Овча купел“. Инцидентът е станал около 9:30 часа на кръстовището на улиците „Боряна“ и „Монтевидео“, съобщи Българската национална телевизия.

При сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по предната част на единия автомобил. На място са пристигнали екипи на полицията, които описват щетите и изясняват причините за катастрофата.

Към момента няма потвърдени данни за пострадали хора или за задържани лица. Не са съобщени и подробности за механизма на произшествието.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоржета стресираща

    1 0 Отговор
    Това кръстовище е класика...😀
    Само новия ЛЪВ цолов от ф 1
    Би могъл да се справи..👍

    12:53 02.11.2026