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Куче почина след ритник в София, протест събра 1000 души

Куче почина след ритник в София, протест събра 1000 души

2 Ноември, 2026 23:09 954 59

  • жестокост към животни-
  • убито куче-
  • кръстова вада-
  • протест-
  • софия-
  • убийство

Инцидентът е станал в „Кръстова вада“ пред очите на стопанина на животното. Случаят е заснет от охранителна камера

Куче почина след ритник в София, протест събра 1000 души - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Малко куче е починало след ритник в столичния квартал „Кръстова вада“. Инцидентът е станал вечерта на 1 ноември около 21 часа и е бил заснет от охранителна камера на жилищна кооперация.

На кадрите се вижда как мъж рита животното и го запраща към паркиран автомобил. Кучето почива на място, а случилото се се разиграва пред очите на стопанина му. След това между двамата мъже възниква физически сблъсък.

Видеозаписът от случая се разпространява в социалните мрежи. bTV съобщава, че пред дома на мъжа, посочен като извършител на деянието, е организиран протест.

Около 1000 души са се събрали в „Кръстова вада“, много от тях с домашните си любимци. На място е имало засилено полицейско присъствие.

Към момента в публикацията не се посочват самоличността на мъжа, дали е задържан или какви действия са предприети от разследващите органи. Поради това тези обстоятелства не могат да бъдат приемани за установени.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 протест събра 1000 души

    45 3 Отговор
    интересно
    а за убит човек никога не сме чули толкова много хора да се съберат да изразят възмущение
    Каква е поуката?

    Коментиран от #3, #10, #20

    23:12 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    3 23 Отговор

    До коментар #1 от "протест събра 1000 души":

    Много си интересен ....какви са интересите ти ???!

    Коментиран от #22

    23:14 02.11.2026

  • 4 Този не е комплексар

    2 8 Отговор
    просто е супер такъв

    23:14 02.11.2026

  • 5 Факт

    31 4 Отговор
    Кучкарите имат само права, но нямат задължения

    23:15 02.11.2026

  • 6 Гост

    6 17 Отговор
    Човешката еволюция на един народ се съди по това как се отнася към беззащитните, смятайте територията къде е 🫈

    Коментиран от #8, #19

    23:15 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ти само гледай коментарите ...

    Коментиран от #23

    23:17 02.11.2026

  • 9 ЛАНАТ 500

    11 5 Отговор
    ЛАНАТ 500 и пилешки дреболийки, любимото лакомство за помиярите. По Кърджалийско нямат проблем с кучетата.

    Коментиран от #14, #18, #40, #43, #44

    23:18 02.11.2026

  • 10 Откровен

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "протест събра 1000 души":

    А оня със скубаните вежди дори партия направи и взе проценти и субсидия от Парламентарните избори...
    И се абонира ,като редовен експерт по телевизионните студия...

    23:19 02.11.2026

  • 11 Роджър Мур 007 ⛷️

    2 1 Отговор
    Я го знам бе! Това е блок 61 на 200 метра от Парадайз

    23:19 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Егати

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Егати":

    Между 10 и 13...също...

    23:23 02.11.2026

  • 16 Непротестиращ

    26 3 Отговор
    За куче, веднага протест, за човек, си траем, чакаме правосъдие!

    23:25 02.11.2026

  • 17 Митьо джибрата

    6 0 Отговор
    Колегата...ха Наздраве!

    23:25 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смърф

    25 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Еволюцията на човека е животните да бъдат подчинени и полезни за човека .
    А ,не човека да е зависим от тях ,и да ги обгрижва без полза от същите .
    Отглеждайте деца ,а не кучища .

    Коментиран от #21, #35

    23:27 02.11.2026

  • 20 Ще има и още

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "протест събра 1000 души":

    Да, днес например вдигнаха след изборно шоково и цената на газа. Тишина и спокойствие по улиците.
    Постъпката с това кученце е отвратителна но точно този ли повод точно днес е в състояние да събере хиляди ?
    В Европа високите цени изкарват хората по улиците, тук явно нямаме проблем с това, имаме проблем с други неща.....

    Коментиран от #53

    23:29 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Евроджендър

    11 4 Отговор
    Да беше ритнал и собственика

    23:37 02.11.2026

  • 26 1234567890

    2 0 Отговор
    почина

    23:38 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Исторически парк":

    Тя ми е леля ...

    23:42 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пело Кръстев

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Софиянец":

    От къде де купува това, като сол ли е в пликове?

    Коментиран от #36, #41

    23:43 02.11.2026

  • 33 Бг гражданин

    14 2 Отговор
    За убийство на човек,не протестират ,но за кучета и котки са първи.Но всъщност,да ,просто е по европейски,човешкият живот не струва нищо ,а кучешкият,ооо,кучешкият ,той е на пиедестал!!! Евроизвратенаци!!!

    23:43 02.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пело Кръстев":

    Да, аз си ги поръчвам от нета

    Коментиран от #37, #42

    23:45 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лекар

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    Ти по добре си кастрирай песовете да не ти надуят корема

    23:50 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пело Кръстев":

    Аз лично ще ти донеса , само си дай адреса ....

    Коментиран от #47

    23:50 02.11.2026

  • 42 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Можеш да пишеш и четеш ....!!!???!!! 🙀
    Стига бе ...🫣

    Коментиран от #51, #54

    23:51 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Някой си":

    Чиба бе кучкар

    00:03 03.11.2026

  • 50 Йордан

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Някой си":

    Ти май и деца си раждал от тях

    Коментиран от #56

    00:03 03.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кръстова вада

    2 2 Отговор
    Нов квартал с безброй проблеми, но кучетата и лай.та са им важни! Машшала!

    00:04 03.11.2026

  • 53 Ще се освестят

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ще има и още":

    Като им свърши ракията!
    Абе, хора, замислете сеьоткъде дойдоха тия 1 млн да гласували за тази с : развела, буйна грива
    Над един милиони конна задница
    Игрива.
    Давай Йо кучека.

    00:05 03.11.2026

  • 54 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сила":

    Мога и кучкари като тебе да оправям

    Коментиран от #57

    00:05 03.11.2026

  • 55 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Пело Кръстев":

    В провинцията не съм ходил и няма и да ходя !!!
    Чакам те директно на ул Здраве 2 ....приземния етаж !!! Това е в София ....

    Коментиран от #58

    00:06 03.11.2026

  • 56 Някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Йордан":

    Не аз,жена ти и дъщеря ти.

    00:09 03.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Сила":

    Утре цялата улица здраве 2 ще наръся със стрихнинчо и дърветата най вече дето ги душат и препикават песовете ти и така всеки ден докато не ги уморя.

    Коментиран от #59

    00:10 03.11.2026

  • 59 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Софиянец":

    И от там те поемат моите приятели от "МИРА"....

    00:11 03.11.2026