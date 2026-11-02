Куче почина след ритник в София, протест събра 1000 души

Малко куче е починало след ритник в столичния квартал „Кръстова вада“. Инцидентът е станал вечерта на 1 ноември около 21 часа и е бил заснет от охранителна камера на жилищна кооперация.

На кадрите се вижда как мъж рита животното и го запраща към паркиран автомобил. Кучето почива на място, а случилото се се разиграва пред очите на стопанина му. След това между двамата мъже възниква физически сблъсък.

Видеозаписът от случая се разпространява в социалните мрежи. bTV съобщава, че пред дома на мъжа, посочен като извършител на деянието, е организиран протест.

Около 1000 души са се събрали в „Кръстова вада“, много от тях с домашните си любимци. На място е имало засилено полицейско присъствие.

Към момента в публикацията не се посочват самоличността на мъжа, дали е задържан или какви действия са предприети от разследващите органи. Поради това тези обстоятелства не могат да бъдат приемани за установени.

Източници: btvnovinite.bg