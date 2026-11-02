Куче почина след ритник в София, протест събра 1000 души

Малко куче е починало след ритник в столичния квартал „Кръстова вада“. Инцидентът е станал вечерта на 1 ноември около 21 часа и е бил заснет от охранителна камера на жилищна кооперация.
На кадрите се вижда как мъж рита животното и го запраща към паркиран автомобил. Кучето почива на място, а случилото се се разиграва пред очите на стопанина му. След това между двамата мъже възниква физически сблъсък.
Видеозаписът от случая се разпространява в социалните мрежи. bTV съобщава, че пред дома на мъжа, посочен като извършител на деянието, е организиран протест.
Около 1000 души са се събрали в „Кръстова вада“, много от тях с домашните си любимци. На място е имало засилено полицейско присъствие.
Към момента в публикацията не се посочват самоличността на мъжа, дали е задържан или какви действия са предприети от разследващите органи. Поради това тези обстоятелства не могат да бъдат приемани за установени.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 протест събра 1000 души
а за убит човек никога не сме чули толкова много хора да се съберат да изразят възмущение
Каква е поуката?
Коментиран от #3, #10, #20
23:12 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
До коментар #1 от "протест събра 1000 души":Много си интересен ....какви са интересите ти ???!
Коментиран от #22
23:14 02.11.2026
4 Този не е комплексар
23:14 02.11.2026
5 Факт
23:15 02.11.2026
6 Гост
Коментиран от #8, #19
23:15 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
До коментар #6 от "Гост":Ти само гледай коментарите ...
Коментиран от #23
23:17 02.11.2026
9 ЛАНАТ 500
Коментиран от #14, #18, #40, #43, #44
23:18 02.11.2026
10 Откровен
До коментар #1 от "протест събра 1000 души":А оня със скубаните вежди дори партия направи и взе проценти и субсидия от Парламентарните избори...
И се абонира ,като редовен експерт по телевизионните студия...
23:19 02.11.2026
11 Роджър Мур 007 ⛷️
23:19 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Егати
До коментар #13 от "Егати":Между 10 и 13...също...
23:23 02.11.2026
16 Непротестиращ
23:25 02.11.2026
17 Митьо джибрата
23:25 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Смърф
До коментар #6 от "Гост":Еволюцията на човека е животните да бъдат подчинени и полезни за човека .
А ,не човека да е зависим от тях ,и да ги обгрижва без полза от същите .
Отглеждайте деца ,а не кучища .
Коментиран от #21, #35
23:27 02.11.2026
20 Ще има и още
До коментар #1 от "протест събра 1000 души":Да, днес например вдигнаха след изборно шоково и цената на газа. Тишина и спокойствие по улиците.
Постъпката с това кученце е отвратителна но точно този ли повод точно днес е в състояние да събере хиляди ?
В Европа високите цени изкарват хората по улиците, тук явно нямаме проблем с това, имаме проблем с други неща.....
Коментиран от #53
23:29 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Евроджендър
23:37 02.11.2026
26 1234567890
23:38 02.11.2026
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сила
До коментар #22 от "Исторически парк":Тя ми е леля ...
23:42 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пело Кръстев
До коментар #28 от "Софиянец":От къде де купува това, като сол ли е в пликове?
Коментиран от #36, #41
23:43 02.11.2026
33 Бг гражданин
23:43 02.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българин
До коментар #32 от "Пело Кръстев":Да, аз си ги поръчвам от нета
Коментиран от #37, #42
23:45 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лекар
До коментар #35 от "Хаха":Ти по добре си кастрирай песовете да не ти надуят корема
23:50 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сила
До коментар #32 от "Пело Кръстев":Аз лично ще ти донеса , само си дай адреса ....
Коментиран от #47
23:50 02.11.2026
42 Сила
До коментар #36 от "Българин":Можеш да пишеш и четеш ....!!!???!!! 🙀
Стига бе ...🫣
Коментиран от #51, #54
23:51 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Българин
До коментар #48 от "Някой си":Чиба бе кучкар
00:03 03.11.2026
50 Йордан
До коментар #48 от "Някой си":Ти май и деца си раждал от тях
Коментиран от #56
00:03 03.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Кръстова вада
00:04 03.11.2026
53 Ще се освестят
До коментар #20 от "Ще има и още":Като им свърши ракията!
Абе, хора, замислете сеьоткъде дойдоха тия 1 млн да гласували за тази с : развела, буйна грива
Над един милиони конна задница
Игрива.
Давай Йо кучека.
00:05 03.11.2026
54 Българин
До коментар #42 от "Сила":Мога и кучкари като тебе да оправям
Коментиран от #57
00:05 03.11.2026
55 Сила
До коментар #47 от "Пело Кръстев":В провинцията не съм ходил и няма и да ходя !!!
Чакам те директно на ул Здраве 2 ....приземния етаж !!! Това е в София ....
Коментиран от #58
00:06 03.11.2026
56 Някой си
До коментар #50 от "Йордан":Не аз,жена ти и дъщеря ти.
00:09 03.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Софиянец
До коментар #55 от "Сила":Утре цялата улица здраве 2 ще наръся със стрихнинчо и дърветата най вече дето ги душат и препикават песовете ти и така всеки ден докато не ги уморя.
Коментиран от #59
00:10 03.11.2026
59 Сила
До коментар #58 от "Софиянец":И от там те поемат моите приятели от "МИРА"....
00:11 03.11.2026