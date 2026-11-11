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Черна прокоба: Излекувана от онкологично заболяване жена загина в тежката катастрофа на "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

Черна прокоба: Излекувана от онкологично заболяване жена загина в тежката катастрофа на "Тракия"

11 Ноември, 2026 14:04 1 906 36

  • катастрофата на тракия-
  • пътен възел зимница-
  • никоай попов-
  • пътна безопасност-
  • партия сияние

Николай Попов съобщи, че ще основе партия

Черна прокоба: Излекувана от онкологично заболяване жена загина в тежката катастрофа на "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата на дете, загинало при пътна катастрофа, обяви, че ще основе партия „Сияние“ след тежкото произшествие на автомагистрала „Тракия“. При верижната катастрофа край пътен възел „Зимница“ са загинали 11 души, а над 50 са ранени.

Николай Попов съобщи, че сред жертвите е жена, която дълго време се е борила с онкологично заболяване и е успяла да го преодолее. По думите му тя е пътувала по магистралата, за да благодари на лекуващия си лекар.

„Трябва да се кръстим, когато тръгваме по родните пътища“, заяви Попов.

Партия „Сияние“

Решението му идва след години на публична активност по темата за безопасността на движението. През 2025 г. дъщеря му, 13-годишно момиче, загина при катастрофа край село Телиш. След удара дядото на детето е останал инвалид, посочва Попов.

По думите му протестите и подписките, които е организирал досега, не са довели до достатъчен резултат. Попов заяви, че чрез политическа формация иска депутатите постоянно да бъдат изправени пред последствията от тежките пътни инциденти.

„Това е единственият начин да мога ежедневно да гледам в очите народните представители“, каза той.

Трагедията на автомагистрала „Тракия“

Тежката катастрофа е станала на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“. Инцидентът е отнел живота на 11 души и е довел до наранявания на повече от 50 други. Сред жертвите са и две деца, които са били футболисти в „Славия“.

Към момента публично известното намерение на Попов е да създаде партия „Сияние“. Не са обявени подробности за структурата, програмата или сроковете за учредяването ѝ.

Източници: novini.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е това поне ще успокои малко

    6 6 Отговор
    премиера, че много му се насъбра на горкия.

    14:05 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Явно

    46 11 Отговор
    ЕвроУрсулата е на карък ! Нека да не идва повече !

    Коментиран от #5, #11

    14:06 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наистина

    32 10 Отговор

    До коментар #3 от "Явно":

    посещението и беше поличба !

    14:08 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 3.14К

    26 4 Отговор
    Защо всички продажни медии и сайтове непрекъснато ползват кадрите от дрон направени от "Свободен глас", без да назоват източника на публикуваните материали?

    Коментиран от #24

    14:11 11.11.2026

  • 8 Сияна

    21 4 Отговор
    Бащата на дете, загинало при пътна катастрофа, обяви, че ще основе партия „Сияние“

    Трябва да си оскубе веждите и партиите вече ще са две.

    Коментиран от #22

    14:11 11.11.2026

  • 9 1111

    11 2 Отговор
    Гражданските сдружения са РЕАЛНАТА опозиция в държавата. Всеки, който проявява афинитет към политиката, може да бъде заподозрян за патерица на властта! Никога няма да дам гласа си за такива!

    14:15 11.11.2026

  • 10 тоя със оскубаните вежди

    12 5 Отговор
    тоя експерт ми липсваше още вчера

    14:17 11.11.2026

  • 11 Абе

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Явно":

    Дали Урсула, дали отказа да подкрепим Украйна, дали ....никой не може да докаже конкретна причена.Христос казва, "да не мислете, че тия масово загиналите, са повече грешни от всички останали-казвам ви не, но ако не се покажете, всички ще загинете".

    Коментиран от #15

    14:17 11.11.2026

  • 12 скарлет

    9 1 Отговор
    човек не може да избяга от съдбата си!!! Ама и вие" под вола теле "търсите за сензация !!!!

    14:18 11.11.2026

  • 13 Поне

    11 0 Отговор
    Тоя път мантинелите не са виновни, гледам на мястото си са..

    14:20 11.11.2026

  • 14 В момента

    11 1 Отговор
    движението в посока Бургас ,отново е ограничено в едната посока на километър 82. А познаййте защо? Няма оправия, няма.

    14:21 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СПИРАНЕТО

    8 2 Отговор
    на пътна лента или бавното каране на магистрала е равносилно на убийство - доказано!

    14:25 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Холивудски режисьор

    9 0 Отговор
    В България е като във филмите последен изток. Понеже всички се правят на големи хитреци, затова от време на време оная с косата минава и прибира наред. Човек не може да надхитри съдбата си. А този гербаджийски хрантутник си е повярвал и ще прави партия. Явно някой му е поръчал. Пак една от многото.

    Коментиран от #21

    14:27 11.11.2026

  • 19 СПИРАНЕТО

    11 0 Отговор
    на парите за 5 - те институции отговарящи за магистралата - 176 млн.евро месечно/АПИ, Институт по Безопасност, МВР, МРРБ и още други - или 2 млрд годишно! И триногите помогнаха ли на ушевите и крадливите други?

    14:27 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Холивудски режисьор

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Холивудски режисьор":

    Филмите са Последен изход. Не знам как се е сменила думата изход на изток

    14:28 11.11.2026

  • 22 Не бее

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сияна":

    Освен веждите,ще скубе и от...субсидии...

    14:31 11.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И аз това питам

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "3.14К":

    Анелкеее...ти ли си ?

    14:34 11.11.2026

  • 25 Много съм проЗД

    7 1 Отговор
    Как е станала катастрофата аз лично изобщо не разбрах, обаче разбрах, че журналистиката се издържа от бакшиши.

    14:35 11.11.2026

  • 26 6135

    10 1 Отговор
    Потресаващо е колко статии пуснаха за тази трагедия и колко "гледни точки"!

    Направо човек да изпадне в носталгия по старите времена, когато имаше само една телевизия и един вестник.
    Даже и да напишеха нещо неумно поне го гледахме или четяхме само веднъж!

    14:35 11.11.2026

  • 27 БОРУНА ЛОМ

    10 0 Отговор
    СПРЕТЕ СЕ,БЕ! ИМАЙТЕ СРАМ

    Коментиран от #30

    14:36 11.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Миндич

    4 6 Отговор
    Излекуван от онкологично заболяване е само този който никога не е имал онкологично заболяване.Това,че смърта може да настъпи в резултат на друго заболяване или инцидент не значи че въпросния е бил излекуван.

    14:37 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мдаа

    6 0 Отговор
    Има хора, които затварят болката от загубата в себе си, има и такива, излагащи я на показ с всевъзможни обществени и политически инициативи.

    14:41 11.11.2026

  • 32 Абе

    1 1 Отговор
    До добре дошли в България да слагат опасно за живота, та всеки който идва да си знае.

    14:42 11.11.2026

  • 33 провидение

    8 1 Отговор
    Прокобата е ,че става на 10 ноември.Символично.Идва Урсула и загиват толкова хора като при война.Бог иска да ни каже нещо.Праща ни знаци, да се пазим от ЕС и войната.Разчитаме ли знаците?

    14:52 11.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 иииии

    5 1 Отговор
    истината е че всичко това е благодарение на тиквата - нооо няма да го кажат по никоя медия

    15:32 11.11.2026

  • 36 точно

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ненененен":

    поредната бездушна тиня която ще си плати по един или друг начин. Не платена сметка няма - според заслугите

    15:36 11.11.2026