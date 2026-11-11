Черна прокоба: Излекувана от онкологично заболяване жена загина в тежката катастрофа на "Тракия"

Бащата на дете, загинало при пътна катастрофа, обяви, че ще основе партия „Сияние“ след тежкото произшествие на автомагистрала „Тракия“. При верижната катастрофа край пътен възел „Зимница“ са загинали 11 души, а над 50 са ранени.

Николай Попов съобщи, че сред жертвите е жена, която дълго време се е борила с онкологично заболяване и е успяла да го преодолее. По думите му тя е пътувала по магистралата, за да благодари на лекуващия си лекар.

Партия „Сияние“

„Трябва да се кръстим, когато тръгваме по родните пътища“, заяви Попов.

Решението му идва след години на публична активност по темата за безопасността на движението. През 2025 г. дъщеря му, 13-годишно момиче, загина при катастрофа край село Телиш. След удара дядото на детето е останал инвалид, посочва Попов.

По думите му протестите и подписките, които е организирал досега, не са довели до достатъчен резултат. Попов заяви, че чрез политическа формация иска депутатите постоянно да бъдат изправени пред последствията от тежките пътни инциденти.

„Това е единственият начин да мога ежедневно да гледам в очите народните представители“, каза той.

Трагедията на автомагистрала „Тракия“

Тежката катастрофа е станала на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“. Инцидентът е отнел живота на 11 души и е довел до наранявания на повече от 50 други. Сред жертвите са и две деца, които са били футболисти в „Славия“.

Към момента публично известното намерение на Попов е да създаде партия „Сияние“. Не са обявени подробности за структурата, програмата или сроковете за учредяването ѝ.

Източници: novini.bg