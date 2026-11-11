Черна прокоба: Излекувана от онкологично заболяване жена загина в тежката катастрофа на "Тракия"

Бащата на дете, загинало при пътна катастрофа, обяви, че ще основе партия „Сияние“ след тежкото произшествие на автомагистрала „Тракия“. При верижната катастрофа край пътен възел „Зимница“ са загинали 11 души, а над 50 са ранени.
Николай Попов съобщи, че сред жертвите е жена, която дълго време се е борила с онкологично заболяване и е успяла да го преодолее. По думите му тя е пътувала по магистралата, за да благодари на лекуващия си лекар.„Трябва да се кръстим, когато тръгваме по родните пътища“, заяви Попов.
Партия „Сияние“
Решението му идва след години на публична активност по темата за безопасността на движението. През 2025 г. дъщеря му, 13-годишно момиче, загина при катастрофа край село Телиш. След удара дядото на детето е останал инвалид, посочва Попов.
По думите му протестите и подписките, които е организирал досега, не са довели до достатъчен резултат. Попов заяви, че чрез политическа формация иска депутатите постоянно да бъдат изправени пред последствията от тежките пътни инциденти.
„Това е единственият начин да мога ежедневно да гледам в очите народните представители“, каза той.
Трагедията на автомагистрала „Тракия“
Тежката катастрофа е станала на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“. Инцидентът е отнел живота на 11 души и е довел до наранявания на повече от 50 други. Сред жертвите са и две деца, които са били футболисти в „Славия“.
Към момента публично известното намерение на Попов е да създаде партия „Сияние“. Не са обявени подробности за структурата, програмата или сроковете за учредяването ѝ.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е това поне ще успокои малко
14:05 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Явно
Коментиран от #5, #11
14:06 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Наистина
До коментар #3 от "Явно":посещението и беше поличба !
14:08 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 3.14К
Коментиран от #24
14:11 11.11.2026
8 Сияна
Трябва да си оскубе веждите и партиите вече ще са две.
Коментиран от #22
14:11 11.11.2026
9 1111
14:15 11.11.2026
10 тоя със оскубаните вежди
14:17 11.11.2026
11 Абе
До коментар #3 от "Явно":Дали Урсула, дали отказа да подкрепим Украйна, дали ....никой не може да докаже конкретна причена.Христос казва, "да не мислете, че тия масово загиналите, са повече грешни от всички останали-казвам ви не, но ако не се покажете, всички ще загинете".
Коментиран от #15
14:17 11.11.2026
12 скарлет
14:18 11.11.2026
13 Поне
14:20 11.11.2026
14 В момента
14:21 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 СПИРАНЕТО
14:25 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Холивудски режисьор
Коментиран от #21
14:27 11.11.2026
19 СПИРАНЕТО
14:27 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Холивудски режисьор
До коментар #18 от "Холивудски режисьор":Филмите са Последен изход. Не знам как се е сменила думата изход на изток
14:28 11.11.2026
22 Не бее
До коментар #8 от "Сияна":Освен веждите,ще скубе и от...субсидии...
14:31 11.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И аз това питам
До коментар #7 от "3.14К":Анелкеее...ти ли си ?
14:34 11.11.2026
25 Много съм проЗД
14:35 11.11.2026
26 6135
Направо човек да изпадне в носталгия по старите времена, когато имаше само една телевизия и един вестник.
Даже и да напишеха нещо неумно поне го гледахме или четяхме само веднъж!
14:35 11.11.2026
27 БОРУНА ЛОМ
Коментиран от #30
14:36 11.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Миндич
14:37 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мдаа
14:41 11.11.2026
32 Абе
14:42 11.11.2026
33 провидение
14:52 11.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 иииии
15:32 11.11.2026
36 точно
До коментар #34 от "Ненененен":поредната бездушна тиня която ще си плати по един или друг начин. Не платена сметка няма - според заслугите
15:36 11.11.2026