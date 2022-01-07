Задържаха 43-ма афганистанци в микробус

В Главна дирекция "Гранична полиция" е получена информация за предстоящо транспортиране на мигранти към българо-сръбската граница, съобщи БНТ.
В хода на проведената операция служители на главната дирекция и РДГП-Драгоман са спрели в землището на село Бучин проход, община Костинброд, товарен микробус "Рено Мастър".
Автомобилът е бил управляван от 56-годишен мъж - незаконно пребиващ гражданин на Република Северна Македония.
В товарния отсек са открити 43 лица, граждани на Афганистан, регистрирани в Държавната агенция за бежанците.
Задържани са и два пилотиращи автомобила - лек автомобил "Пежо" и лек автомобил "Фолксваген Пасат" с трима мъже, български граждани.
По случая е образувано досъдебно производство, наблюдавано от Районна прокуратура - Костинброд.
На шофьора е повдигнато обвинение и му е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".
Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФИЛИП ЕЙДЖИ
Коментиран от #21
19:25 07.01.2022
2 Ловец
19:35 07.01.2022
3 сигурно е
19:36 07.01.2022
4 Делю Хайдутин
19:39 07.01.2022
5 Бойко Разбойко
Коментиран от #11, #14
19:41 07.01.2022
6 Блаженни са вярващите
19:50 07.01.2022
7 Талибанчета
19:52 07.01.2022
8 Хихихихии.. хихихихии
Хихихихии.... хихихихии......
Е,...НЕМА ТАКИВА НЕФЕЛНИЦИ, АЙДУЦИ И БОКЛУЦИ КАТО ТИЯ ПРЕВРАТАДЖИИ И ДС-ИЗМЕКЯРИ
Коментиран от #17
19:55 07.01.2022
9 йхнкхйких
20:11 07.01.2022
10 ковидиотин
20:17 07.01.2022
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Любопитко
20:28 07.01.2022
13 Толераст
20:53 07.01.2022
14 Заминават ли си?
До коментар #5 от "Бойко Разбойко":То бива не... вежество, ама... Заминават си, ако бяха тръгнали към турската граница, а от там през Иран - към Афганистан. Послепис: и ти си карал часовете по география "имагинерно"...
21:07 07.01.2022
15 БОЛШЕВИК
Коментиран от #16
21:09 07.01.2022
16 ШЛЯХТИЧ
До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":То май и в Полша има капитализъм, ма шляхтата не цепи басма на неканените навлеци.
Коментиран от #18
21:13 07.01.2022
17 YUI
До коментар #8 от "Хихихихии.. хихихихии":Кое му е смешното не знам, преди две години на път, подобна група забелязах да се движи по магистралата/пътя в Сърбия посока Хърватска, тоест явно бяха преминали България, сега поне ги хващат овреме, не всички вероятно, но поне тази група. Та хихи михи, праз голям, бойчето ги пускаше ...
21:14 07.01.2022
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 предложение
Коментиран от #20
21:48 07.01.2022
20 Наясно ли си
До коментар #19 от "предложение":защо титулуваш "мигранти" въпросните откровени престъпници ?
21:51 07.01.2022
21 Бе незнам колко са цветни
До коментар #1 от "ФИЛИП ЕЙДЖИ":Революционерите,превозващи нелегално мигранти са все българЕ,все патреотЕ и все от управляващите!):Баклуци
Коментиран от #22
22:29 07.01.2022
22 Айде,
До коментар #21 от "Бе незнам колко са цветни":йощ един папа...гал...
Коментиран от #23
22:32 07.01.2022
23 Ако визираш себеси
До коментар #22 от "Айде,":ТОЧНО!!Папагал, ама папагал
Коментиран от #24
23:31 07.01.2022
24 Нанай, тебе,
До коментар #23 от "Ако визираш себеси":повтарящия като въпросното приказливо пиле безсмислицата "мигранти" визирам. Ще ме опровергаеш ако с думи прости ми обясниш що е то "мигрант". Ако успееш - ти ще си първият от многото, използващи соросоидната измислица. Успех👍👍👍!
Коментиран от #25
00:29 08.01.2022
25 папагалчо
До коментар #24 от "Нанай, тебе,":Мигрант
Юридически согласованного определения не существует, однако Организация Объединенных Наций определяет мигранта как «лицо, проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от причин миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных)». Тем не менее в обычной практике в это определение также входят определенные виды краткосрочных мигрантов, такие как сезонные сельскохозяйственные работники, которые приезжают на короткое время для работ по посадке или сбору сельскохозяйственной продукции..........................................................................................................Ето го определението НЕсоросоидно...а на руски ....както явно го харесваш!!За Бг-то обаче и гореописаното определение не важи!Тук всички ,"бежанци", "мигранти" "имигранти" и "емигранти" само минават,по възможно най-бързия начин!Ако имаш куче,да го връзваш,че и то ще избяга от тая територия!
03:24 08.01.2022