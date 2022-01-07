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Задържаха 43-ма афганистанци в микробус

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Задържаха 43-ма афганистанци в микробус

  • афганистанци-
  • микробус-
  • мигранти

Автомобилът е бил управляван от 56-годишен мъж

Задържаха 43-ма афганистанци в микробус - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Главна дирекция "Гранична полиция" е получена информация за предстоящо транспортиране на мигранти към българо-сръбската граница, съобщи БНТ.

В хода на проведената операция служители на главната дирекция и РДГП-Драгоман са спрели в землището на село Бучин проход, община Костинброд, товарен микробус "Рено Мастър".

Автомобилът е бил управляван от 56-годишен мъж - незаконно пребиващ гражданин на Република Северна Македония.

В товарния отсек са открити 43 лица, граждани на Афганистан, регистрирани в Държавната агенция за бежанците.

Задържани са и два пилотиращи автомобила - лек автомобил "Пежо" и лек автомобил "Фолксваген Пасат" с трима мъже, български граждани.

По случая е образувано досъдебно производство, наблюдавано от Районна прокуратура - Костинброд.

На шофьора е повдигнато обвинение и му е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Работата по случая продължава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФИЛИП ЕЙДЖИ

    24 2 Отговор
    цветни революционери!

    Коментиран от #21

    19:25 07.01.2022

  • 2 Ловец

    18 4 Отговор
    Да ги затворят в микробуса и надупчат с бронебойни и трасиращи патрони 😁

    19:35 07.01.2022

  • 3 сигурно е

    20 2 Отговор
    Новите европейци ще вземат душата на ЕС. !!!

    19:36 07.01.2022

  • 4 Делю Хайдутин

    24 1 Отговор
    Бая голям микробус е било.

    19:39 07.01.2022

  • 5 Бойко Разбойко

    5 17 Отговор
    Те си заминават,а Рашков ги връща!Тъпанар!

    Коментиран от #11, #14

    19:41 07.01.2022

  • 6 Блаженни са вярващите

    13 5 Отговор
    Е ето бе България се увеличава на население. Здрави, прави, млади труженици. Ура, ура, ура към светло европистанско бъдеще.

    19:50 07.01.2022


  • 7 Талибанчета

    17 1 Отговор
    Всички до един.

    19:52 07.01.2022

  • 8 Хихихихии.. хихихихии

    7 6 Отговор
    ПИЯНГУРА...12-те КЕНЕФА , РУНДЬО БЪЛГАРОУБИЕЦА И КИКИ ДЖЕНДЪРЛЯКА НЕ САМО СЧУПИХА ДЪРЖАВАТА НО И НАПЪЛНИХА БЪЛГАРИЯ С... КАМИЛАРИ, КОЗОЕВИ И АМУДЖИ!!.....
    Хихихихии.... хихихихии......
    Е,...НЕМА ТАКИВА НЕФЕЛНИЦИ, АЙДУЦИ И БОКЛУЦИ КАТО ТИЯ ПРЕВРАТАДЖИИ И ДС-ИЗМЕКЯРИ

    Коментиран от #17

    19:55 07.01.2022

  • 9 йхнкхйких

    7 3 Отговор
    НЕЗАБАВНА ЕКЗЕКУЦИЯ ЗА МАКЕДОНСКИЯТ ПЛЪХ И ПРАТЕТЕ ТИЯ "бежанци" в македония да си ги дундуркат ! ЛИЧНО АЗ ЩЕ ИЗДИРЯ И ИЗАКОЛЯ ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО НА МАКЕДОНСКИЯТ ИЗРОД !

    20:11 07.01.2022

  • 10 ковидиотин

    3 3 Отговор
    Транзит за Европа веднага там ги чакат за работници имат остра нужда.Ще ги ваксинират с трите дози и на пангара

    20:17 07.01.2022

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Любопитко

    16 2 Отговор
    Въпросните екземпляри колко време са били хрантутени до момента в "центровете за настаняване(?)"? Какво е попречило на българската държава да ги разкара от страната при положение, че са влезли в нея по недвусмислено престъпен начин?

    20:28 07.01.2022

  • 13 Толераст

    5 0 Отговор
    Добре дошли , момчета !

    20:53 07.01.2022

  • 14 Заминават ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко Разбойко":

    То бива не... вежество, ама... Заминават си, ако бяха тръгнали към турската граница, а от там през Иран - към Афганистан. Послепис: и ти си карал часовете по география "имагинерно"...

    21:07 07.01.2022

  • 15 БОЛШЕВИК

    5 0 Отговор
    Няма граница и граниари, няма държава, всичко върви по неолибералния капиталистически грабеж!

    Коментиран от #16

    21:09 07.01.2022

  • 16 ШЛЯХТИЧ

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    То май и в Полша има капитализъм, ма шляхтата не цепи басма на неканените навлеци.

    Коментиран от #18

    21:13 07.01.2022

  • 17 YUI

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хихихихии.. хихихихии":

    Кое му е смешното не знам, преди две години на път, подобна група забелязах да се движи по магистралата/пътя в Сърбия посока Хърватска, тоест явно бяха преминали България, сега поне ги хващат овреме, не всички вероятно, но поне тази група. Та хихи михи, праз голям, бойчето ги пускаше ...

    21:14 07.01.2022


  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 предложение

    0 5 Отговор
    такива шофьори да отглеждат подопечните си мигранти цял живот

    Коментиран от #20

    21:48 07.01.2022

  • 20 Наясно ли си

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "предложение":

    защо титулуваш "мигранти" въпросните откровени престъпници ?

    21:51 07.01.2022

  • 21 Бе незнам колко са цветни

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФИЛИП ЕЙДЖИ":

    Революционерите,превозващи нелегално мигранти са все българЕ,все патреотЕ и все от управляващите!):Баклуци

    Коментиран от #22

    22:29 07.01.2022

  • 22 Айде,

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бе незнам колко са цветни":

    йощ един папа...гал...

    Коментиран от #23

    22:32 07.01.2022

  • 23 Ако визираш себеси

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "Айде,":

    ТОЧНО!!Папагал, ама папагал

    Коментиран от #24

    23:31 07.01.2022

  • 24 Нанай, тебе,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако визираш себеси":

    повтарящия като въпросното приказливо пиле безсмислицата "мигранти" визирам. Ще ме опровергаеш ако с думи прости ми обясниш що е то "мигрант". Ако успееш - ти ще си първият от многото, използващи соросоидната измислица. Успех👍👍👍!

    Коментиран от #25

    00:29 08.01.2022

  • 25 папагалчо

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Нанай, тебе,":

    Мигрант
    Юридически согласованного определения не существует, однако Организация Объединенных Наций определяет мигранта как «лицо, проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от причин миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных)». Тем не менее в обычной практике в это определение также входят определенные виды краткосрочных мигрантов, такие как сезонные сельскохозяйственные работники, которые приезжают на короткое время для работ по посадке или сбору сельскохозяйственной продукции..........................................................................................................Ето го определението НЕсоросоидно...а на руски ....както явно го харесваш!!За Бг-то обаче и гореописаното определение не важи!Тук всички ,"бежанци", "мигранти" "имигранти" и "емигранти" само минават,по възможно най-бързия начин!Ако имаш куче,да го връзваш,че и то ще избяга от тая територия!

    03:24 08.01.2022