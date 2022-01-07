Задържаха 43-ма афганистанци в микробус

В Главна дирекция "Гранична полиция" е получена информация за предстоящо транспортиране на мигранти към българо-сръбската граница, съобщи БНТ.

В хода на проведената операция служители на главната дирекция и РДГП-Драгоман са спрели в землището на село Бучин проход, община Костинброд, товарен микробус "Рено Мастър".

Автомобилът е бил управляван от 56-годишен мъж - незаконно пребиващ гражданин на Република Северна Македония.

В товарния отсек са открити 43 лица, граждани на Афганистан, регистрирани в Държавната агенция за бежанците.

Задържани са и два пилотиращи автомобила - лек автомобил "Пежо" и лек автомобил "Фолксваген Пасат" с трима мъже, български граждани.

По случая е образувано досъдебно производство, наблюдавано от Районна прокуратура - Костинброд.

На шофьора е повдигнато обвинение и му е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Работата по случая продължава.