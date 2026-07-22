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Родри все по-близо до „Сантяго Бернабеу“

Родри все по-близо до „Сантяго Бернабеу“

22 Юли, 2026 09:42 1 070 0

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Реал Мадрид на прага на сензационен трансфер

Родри все по-близо до „Сантяго Бернабеу“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващ развой бележи трансферният пазар в Европа – Родри, ключовият халф на Манчестър Сити и капитан на световния шампион Испания, е на крачка от сензационно преминаване в Реал Мадрид. Според авторитетни източници, „кралският клуб“ е променил позицията си и вече гледа с одобрение на възможността да привлече 30-годишния полузащитник.

Любопитен детайл е, че Родри сам настоява да премине в редиците на „белите“. Той е готов да направи финансови отстъпки, за да улесни преговорите и да сбъдне мечтата си да играе на „Сантяго Бернабеу“. Очаква се договарянето на личните условия да бъде бързо и безпроблемно, тъй като испанецът е решен да се завърне в родината си.

В лагера на „гражданите“ няма да се създават излишни пречки. Ръководството на Манчестър Сити цени високо приноса на Родри за успехите на тима през последните сезони и е склонно да уважи желанието му за ново предизвикателство в Испания. Договорът на полузащитника с английския шампион е до лятото на 2027 година, но изглежда, че раздялата е въпрос на време.

До съвсем скоро президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес бе скептичен към идеята за привличането на Родри, но обстоятелствата се промениха. Пречките пред сделката постепенно отпадат, а официална оферта от „белия балет“ се очаква съвсем скоро.

През изминалия сезон Родри изигра 33 мача във всички турнири за Манчестър Сити, като се отчете с два гола. Испанецът е юноша на Атлетико Мадрид, а в Ла Лига е защитавал и цветовете на Виляреал.


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