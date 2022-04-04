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Мъж е бил прободен по време на сбиване в Дорково

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Мъж е бил прободен по време на сбиване в Дорково

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33-годишният нападател е задържан в ареста

Мъж е бил прободен по време на сбиване в Дорково - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестуваха мъж пробол свой съселянин по време на скандал в Ракитово. Снощи в полицейския арест бил получен сигнал за побой в ракитовското село Дорково.

На мястото незабавно се отзовал екип на местния полицейски участък. Органите на реда установили, че между 33-годишен дорковец и негов 32-годишен съселянин възникнал скандал. Напрежението бързо се покачило и разпрата прераснала в сбиване. Тогава единият с помощта на остър предмет пробол в областта на гърба опонента си.

Пострадалият е прегледан от медицински екип и оставен на домашно лечение.

33-годишният нападател е задържан в ареста. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 че б@лх@рите

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    са същите

    15:15 04.04.2022