Мъж е бил прободен по време на сбиване в Дорково

Арестуваха мъж пробол свой съселянин по време на скандал в Ракитово. Снощи в полицейския арест бил получен сигнал за побой в ракитовското село Дорково.

На мястото незабавно се отзовал екип на местния полицейски участък. Органите на реда установили, че между 33-годишен дорковец и негов 32-годишен съселянин възникнал скандал. Напрежението бързо се покачило и разпрата прераснала в сбиване. Тогава единият с помощта на остър предмет пробол в областта на гърба опонента си.

Пострадалият е прегледан от медицински екип и оставен на домашно лечение.

33-годишният нападател е задържан в ареста. По случая е образувано досъдебно производство.