Мъж е бил прободен по време на сбиване в Дорково

Арестуваха мъж пробол свой съселянин по време на скандал в Ракитово. Снощи в полицейския арест бил получен сигнал за побой в ракитовското село Дорково.
На мястото незабавно се отзовал екип на местния полицейски участък. Органите на реда установили, че между 33-годишен дорковец и негов 32-годишен съселянин възникнал скандал. Напрежението бързо се покачило и разпрата прераснала в сбиване. Тогава единият с помощта на остър предмет пробол в областта на гърба опонента си.
Пострадалият е прегледан от медицински екип и оставен на домашно лечение.
33-годишният нападател е задържан в ареста. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 че б@лх@рите
До коментар #1 от "Тома":са същите
15:15 04.04.2022