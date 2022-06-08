49-годишен мъж изчезна безследно, издирват го (СНИМКА)

49-годишният Стоян Драганов е изчезнал безследно.

Негови близки и приятели отправиха зов за помощ чрез социалните мрежи. Те са публикували пост с негова снимка и молят всеки, който има дори минимална информация за Стоян, да се свърже с МВР или с тел. +359 88 8792496 - Спас Бекриев.

Изчезналият Стоян е висок 175см, тежи около 70кг. Последно е видян в района на селата Бойково и Дедево в петък - 3 юни.

Постът с апел за помощ е споделен стотици пъти само в рамките на 2 часа.