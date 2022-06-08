49-годишен мъж изчезна безследно, издирват го (СНИМКА)

49-годишният Стоян Драганов е изчезнал безследно.
Негови близки и приятели отправиха зов за помощ чрез социалните мрежи. Те са публикували пост с негова снимка и молят всеки, който има дори минимална информация за Стоян, да се свърже с МВР или с тел. +359 88 8792496 - Спас Бекриев.
Изчезналият Стоян е висок 175см, тежи около 70кг. Последно е видян в района на селата Бойково и Дедево в петък - 3 юни.
Постът с апел за помощ е споделен стотици пъти само в рамките на 2 часа.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
Коментиран от #2
16:22 08.06.2022
2 Пешо
До коментар #1 от "Много":И той ли е ИТ?
мис,ирк.ите, бъдете по-изчерпателни, моля.
16:28 08.06.2022
3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
16:35 08.06.2022
4 Кво става бре ?
16:48 08.06.2022
5 Бай Оня Дедовия
До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":СИГУРНО СА ГО УТЕПАЛИ ТАЛИБАНИ БЕЖАНЦИ. ЧУВАЛ СЪМ ЧЕ СА ЯЛИ И ХОРА ПО ГОРИТЕ. БОГ ДА ГО ПРОСТИ ЧОВЕКА.
17:21 08.06.2022