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49-годишен мъж изчезна безследно, издирват го (СНИМКА)

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49-годишен мъж изчезна безследно, издирват го (СНИМКА)

  • стоян драганов-
  • издирван

Изчезналият Стоян е висок 175см, тежи около 70кг. Последно е видян в района на селата Бойково и Дедево в петък - 3 юни

49-годишен мъж изчезна безследно, издирват го (СНИМКА) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

49-годишният Стоян Драганов е изчезнал безследно.

Негови близки и приятели отправиха зов за помощ чрез социалните мрежи. Те са публикували пост с негова снимка и молят всеки, който има дори минимална информация за Стоян, да се свърже с МВР или с тел. +359 88 8792496 - Спас Бекриев.

Изчезналият Стоян е висок 175см, тежи около 70кг. Последно е видян в района на селата Бойково и Дедево в петък - 3 юни.

Постът с апел за помощ е споделен стотици пъти само в рамките на 2 часа.

49-годишен мъж изчезна безследно, издирват го (СНИМКА)


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    5 0 Отговор
    чезнат в последно време.....

    Коментиран от #2

    16:22 08.06.2022

  • 2 Пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    И той ли е ИТ?

    мис,ирк.ите, бъдете по-изчерпателни, моля.

    16:28 08.06.2022

  • 3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    дано го намерят на ЧОВЕКЪТ

    Коментиран от #5

    16:35 08.06.2022

  • 4 Кво става бре ?

    0 2 Отговор
    При Рашков много хора изчезват.......

    16:48 08.06.2022

  • 5 Бай Оня Дедовия

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    СИГУРНО СА ГО УТЕПАЛИ ТАЛИБАНИ БЕЖАНЦИ. ЧУВАЛ СЪМ ЧЕ СА ЯЛИ И ХОРА ПО ГОРИТЕ. БОГ ДА ГО ПРОСТИ ЧОВЕКА.

    17:21 08.06.2022