"Спряха проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация"

Проф. д-р Николай Ненков разказа за необичайна ситуация, през която е преминал при проверки на летищата в София и Варна. Бившият министър на здравеопазването обясни, че е бил спрян от служители на Гранична полиция, след като системите за сигурност засекли наличие на радиоактивния изотоп йод-131.

В публикация в социалните мрежи Ненков разказва, че преди около три седмици е преминал лечение, при което е приел ниска доза йод-131 – радиоактивен изотоп, използван в медицината при определени терапии.

По думите му при преминаване през проверката за сигурност на летище София към него се приближили двама служители на Гранична полиция и го поканили да ги последва.

„Дали не си изкарах акъла“, описва ситуацията Ненков, като допълва, че първоначално не е разбрал причината за проверката.

Служителите го попитали дали наскоро е преминавал през медицинска процедура. Тогава той осъзнал, че причината може да е свързана с проведеното лечение.

При последвалата проверка служителите използвали специално устройство, което отчело наличие на йод-131.

„След десетина секунди машината отчете йод-131! Направо паднах“, разказва проф. Ненков.

По думите му подобна проверка се е повторила и при преминаването му през летище Варна, където служителите отново реагирали професионално и любезно.

Ненков посочва, че именно системите за контрол при преминаване през летищата са причината да бъде установено наличието на радиоактивния елемент.

Той изрази благодарност към служителите на Гранична полиция за начина, по който са реагирали.

„Оказа се, че вратите, през които се преминава, измерват и радиация“, написа той и допълни, че зад ежедневната работа на институциите стоят хора, които поддържат високо ниво на сигурност.

Проф. Ненков определи случая като пример за това как модерните системи за контрол могат да откриват дори малки отклонения и необичайни ситуации.

Той благодари на служителите, които според него „се грижат за сигурността на всички“.