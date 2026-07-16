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Спряха проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Спряха проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

16 Юли, 2026 12:10 2 827 33

  • мирослав ненков-
  • радиация-
  • летище

Той сам разказа за случката

Спряха проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проф. д-р Николай Ненков разказа за необичайна ситуация, през която е преминал при проверки на летищата в София и Варна. Бившият министър на здравеопазването обясни, че е бил спрян от служители на Гранична полиция, след като системите за сигурност засекли наличие на радиоактивния изотоп йод-131.

В публикация в социалните мрежи Ненков разказва, че преди около три седмици е преминал лечение, при което е приел ниска доза йод-131 – радиоактивен изотоп, използван в медицината при определени терапии.

По думите му при преминаване през проверката за сигурност на летище София към него се приближили двама служители на Гранична полиция и го поканили да ги последва.

„Дали не си изкарах акъла“, описва ситуацията Ненков, като допълва, че първоначално не е разбрал причината за проверката.

Служителите го попитали дали наскоро е преминавал през медицинска процедура. Тогава той осъзнал, че причината може да е свързана с проведеното лечение.

При последвалата проверка служителите използвали специално устройство, което отчело наличие на йод-131.

„След десетина секунди машината отчете йод-131! Направо паднах“, разказва проф. Ненков.

По думите му подобна проверка се е повторила и при преминаването му през летище Варна, където служителите отново реагирали професионално и любезно.

Ненков посочва, че именно системите за контрол при преминаване през летищата са причината да бъде установено наличието на радиоактивния елемент.

Той изрази благодарност към служителите на Гранична полиция за начина, по който са реагирали.

„Оказа се, че вратите, през които се преминава, измерват и радиация“, написа той и допълни, че зад ежедневната работа на институциите стоят хора, които поддържат високо ниво на сигурност.

Проф. Ненков определи случая като пример за това как модерните системи за контрол могат да откриват дори малки отклонения и необичайни ситуации.

Той благодари на служителите, които според него „се грижат за сигурността на всички“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 23 Отговор
    Йод-131 има у Чернобил. Някоя укропска стерва го трови, да му вземе апартамента.

    Коментиран от #3

    12:12 16.07.2026

  • 2 летищен контрол

    13 20 Отговор
    Поредният с фалшив Зелен сертификат.

    12:14 16.07.2026

  • 3 Сила

    14 18 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Натрупал му се е в мозъчната кухина ...то си му личи визуално !!!

    12:16 16.07.2026

  • 4 Когато някой няма какво да каже

    12 13 Отговор
    дърдор и само глупости, но този е 100% -ов роднина на Уран, Нептун или ПРотон 😀

    Коментиран от #25

    12:16 16.07.2026

  • 5 Питане

    18 1 Отговор
    Някой да е виждам онези етикети във "веригите" с иконка КОШНИЦА ???
    А нещо за "магазините на Svin Ята"???

    Пердета, пушилки, завеси и недохранено стадо, което блее от възторг по "новият пастир"

    12:17 16.07.2026

  • 6 Някой

    11 14 Отговор
    Извода: Стойте далеч от този! ;)

    12:18 16.07.2026

  • 7 Литвиненко

    11 10 Отговор
    Мене ме лекуваха с Цезий-137.

    Коментиран от #21

    12:18 16.07.2026

  • 8 НЕ ЗАМИТАЙ.

    7 9 Отговор
    ЯКО СИ ПРЪЦНАЛ.

    12:19 16.07.2026

  • 9 Кога

    11 12 Отговор
    Стана професор? По какво?

    Коментиран от #23

    12:23 16.07.2026

  • 10 Той Че Радиоактивен - Увреден !

    7 11 Отговор
    Радиоактивен Е !

    Толкова Неграмотност !

    В Здравеопазването !

    Изглежда !

    Всичките му Колеги !

    Са Доста Добре !

    Облъчени !

    След Като за 37 Години !

    Едно Здравеопазване !

    Не Можаха !

    Да Оправят !

    Коментиран от #14

    12:28 16.07.2026

  • 11 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 11 Отговор
    Пренасят материал за мръсна бомба през летището.

    12:29 16.07.2026

  • 12 Ъъъъ...

    2 11 Отговор
    А на мене па носа ми е ярко червен! Мое ли да познае тая машина на колко колко маастики съм? Обаче на некой хора тумбака е голем...мое ли да познае тая машина от коя партия са? А веднъж един ме беше помислил за горски , шо се бех скатал в един шубрак по нужда...ръйш ли.

    12:30 16.07.2026

  • 13 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    14 2 Отговор
    Имам едно малко и незначително въпросче към г-жа Атанасова.

    За кой професор се отнася статията:
    "Спряха проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация"
    "Проф. д-р Николай Ненков разказа "

    12:35 16.07.2026

  • 14 А бе,

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Той Че Радиоактивен - Увреден !":

    Красноы,
    Как ще се оправи, като 45 + 37 ВСЕ КОМУНИСТИ СТЕ НА ВЛАСТ ???

    12:37 16.07.2026

  • 15 Нянков

    7 10 Отговор
    Нянков е либовник на Тик Вун Банкянски.

    12:38 16.07.2026

  • 16 хоминид

    1 10 Отговор
    Проф. д-р Николай Ненков е бил за нещо си там в АЕЦ-а,в Козлонадуй.Стоял е до някой реактор и е погълнал доста радиационно излъчване.Затова при проверки на летищата целият свети на екрана,на измерващите машини.

    12:40 16.07.2026

  • 17 Механик

    7 3 Отговор
    Проф. д-р Николай Ненков и проф. Мирослав Ненков едно и също лице ли са?
    Абе, вие тия статии, четете ли си ги преди да ги публикувате?
    Да не говорим,, че материала ми прилича на безплатна реклама.

    12:42 16.07.2026

  • 18 Отврат

    4 11 Отговор
    Точно този се вози в ЖИпката на Боко ,и се удивляваше от магистралите които БОГ е построил.

    12:43 16.07.2026

  • 19 Анонимен

    5 11 Отговор
    Участваше активно в измамата Ковид19. Не се подведохме по него и му желаем да се оправи!

    12:43 16.07.2026

  • 20 бушприт

    3 8 Отговор
    „Дали не си изкарах акъла?“- описва ситуацията Ненков. Служителите го попитали, дали наскоро е преминавал през медицинска процедура.

    12:47 16.07.2026

  • 21 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Литвиненко":

    Не беше така. Лекуващ лекар беше Пyтин, а той предписва по-ефикасния "Полоний-210".

    12:50 16.07.2026

  • 22 Абе верно

    5 8 Отговор
    Кога стана професор

    12:51 16.07.2026

  • 23 Волгин

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кога":

    Ами докато си люпил семки на пейката пред входа и си пиел бира от двулитрова туба със себеподобните си.

    12:54 16.07.2026

  • 24 Професор Ненков е прав

    8 2 Отговор
    С точни факти и близо 5 хиляди са му харесали публикацията

    Коментиран от #29

    12:54 16.07.2026

  • 25 Ти пък

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Когато някой няма какво да каже":

    Щото има много какво да кажеш.

    12:55 16.07.2026

  • 26 Тити на Кака

    1 5 Отговор
    Тук за пореден път се натъкваме на ненковизация на фактически материал ...Случва се само в медиите в които пишат гении, завършили трети клас с оценка Отличен 3.00.

    12:59 16.07.2026

  • 27 Лешперите си изкарал акъла...

    1 4 Отговор
    Не може да си изкара нещо дето го няма!!!! Има акъл само , колкото да плюе Русия и да се слага на украта

    13:03 16.07.2026

  • 28 Усмивката му е

    2 1 Отговор
    лъчезарна, той е нашето светило.

    13:05 16.07.2026

  • 29 Професора-доктор е разбил кауна мунчо

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Професор Ненков е прав":

    С факти а има и видео как външния му министър гласува за увеличение помоща за Украйна

    13:06 16.07.2026

  • 30 ПиПи

    0 4 Отговор
    От радиацията на тялото му,вратовръзката сама се е развързала от ризата и си е хванала пътя в някой гардероб.

    13:07 16.07.2026

  • 31 Цвете

    3 1 Отговор
    ЖИВ И ЗДРАВ НЕНКОВ. ВАЖНО Е, ЧЕ СИ ЛЕТЯЛ СПОКОЕН. ВЕСЕЛИ ЛЯТО. 👏👍👏

    13:11 16.07.2026

  • 32 Хайде сега

    1 3 Отговор
    Пиар на летището след пропадналия рейтинг с американските самолети. Украинците и сърбите трябва да светят, лекарите от рентгените също.

    13:13 16.07.2026

  • 33 Картофски

    0 0 Отговор
    Това е Фaйзера и двата бyстера, шизoфрeняк такъв долен укpoстански

    13:19 16.07.2026

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