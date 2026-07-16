"Спряха проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация"

Проф. д-р Николай Ненков разказа за необичайна ситуация, през която е преминал при проверки на летищата в София и Варна. Бившият министър на здравеопазването обясни, че е бил спрян от служители на Гранична полиция, след като системите за сигурност засекли наличие на радиоактивния изотоп йод-131.
В публикация в социалните мрежи Ненков разказва, че преди около три седмици е преминал лечение, при което е приел ниска доза йод-131 – радиоактивен изотоп, използван в медицината при определени терапии.
По думите му при преминаване през проверката за сигурност на летище София към него се приближили двама служители на Гранична полиция и го поканили да ги последва.
„Дали не си изкарах акъла“, описва ситуацията Ненков, като допълва, че първоначално не е разбрал причината за проверката.
Служителите го попитали дали наскоро е преминавал през медицинска процедура. Тогава той осъзнал, че причината може да е свързана с проведеното лечение.
При последвалата проверка служителите използвали специално устройство, което отчело наличие на йод-131.
„След десетина секунди машината отчете йод-131! Направо паднах“, разказва проф. Ненков.
По думите му подобна проверка се е повторила и при преминаването му през летище Варна, където служителите отново реагирали професионално и любезно.
Ненков посочва, че именно системите за контрол при преминаване през летищата са причината да бъде установено наличието на радиоактивния елемент.
Той изрази благодарност към служителите на Гранична полиция за начина, по който са реагирали.
„Оказа се, че вратите, през които се преминава, измерват и радиация“, написа той и допълни, че зад ежедневната работа на институциите стоят хора, които поддържат високо ниво на сигурност.
Проф. Ненков определи случая като пример за това как модерните системи за контрол могат да откриват дори малки отклонения и необичайни ситуации.
Той благодари на служителите, които според него „се грижат за сигурността на всички“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
12:12 16.07.2026
2 летищен контрол
12:14 16.07.2026
3 Сила
До коментар #1 от "честен ционист":Натрупал му се е в мозъчната кухина ...то си му личи визуално !!!
12:16 16.07.2026
4 Когато някой няма какво да каже
Коментиран от #25
12:16 16.07.2026
5 Питане
А нещо за "магазините на Svin Ята"???
Пердета, пушилки, завеси и недохранено стадо, което блее от възторг по "новият пастир"
12:17 16.07.2026
6 Някой
12:18 16.07.2026
7 Литвиненко
Коментиран от #21
12:18 16.07.2026
8 НЕ ЗАМИТАЙ.
12:19 16.07.2026
9 Кога
Коментиран от #23
12:23 16.07.2026
10 Той Че Радиоактивен - Увреден !
Толкова Неграмотност !
В Здравеопазването !
Изглежда !
Всичките му Колеги !
Са Доста Добре !
Облъчени !
След Като за 37 Години !
Едно Здравеопазване !
Не Можаха !
Да Оправят !
Коментиран от #14
12:28 16.07.2026
11 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
12:29 16.07.2026
12 Ъъъъ...
12:30 16.07.2026
13 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ
За кой професор се отнася статията:
"Спряха проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация"
"Проф. д-р Николай Ненков разказа "
12:35 16.07.2026
14 А бе,
До коментар #10 от "Той Че Радиоактивен - Увреден !":Красноы,
Как ще се оправи, като 45 + 37 ВСЕ КОМУНИСТИ СТЕ НА ВЛАСТ ???
12:37 16.07.2026
15 Нянков
12:38 16.07.2026
16 хоминид
12:40 16.07.2026
17 Механик
Абе, вие тия статии, четете ли си ги преди да ги публикувате?
Да не говорим,, че материала ми прилича на безплатна реклама.
12:42 16.07.2026
18 Отврат
12:43 16.07.2026
19 Анонимен
12:43 16.07.2026
20 бушприт
12:47 16.07.2026
21 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ
До коментар #7 от "Литвиненко":Не беше така. Лекуващ лекар беше Пyтин, а той предписва по-ефикасния "Полоний-210".
12:50 16.07.2026
22 Абе верно
12:51 16.07.2026
23 Волгин
До коментар #9 от "Кога":Ами докато си люпил семки на пейката пред входа и си пиел бира от двулитрова туба със себеподобните си.
12:54 16.07.2026
24 Професор Ненков е прав
Коментиран от #29
12:54 16.07.2026
25 Ти пък
До коментар #4 от "Когато някой няма какво да каже":Щото има много какво да кажеш.
12:55 16.07.2026
26 Тити на Кака
12:59 16.07.2026
27 Лешперите си изкарал акъла...
13:03 16.07.2026
28 Усмивката му е
13:05 16.07.2026
29 Професора-доктор е разбил кауна мунчо
До коментар #24 от "Професор Ненков е прав":С факти а има и видео как външния му министър гласува за увеличение помоща за Украйна
13:06 16.07.2026
30 ПиПи
13:07 16.07.2026
31 Цвете
13:11 16.07.2026
32 Хайде сега
13:13 16.07.2026
33 Картофски
13:19 16.07.2026