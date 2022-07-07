Новини
Крими »
Пътник удари в лицето шофьор на автобус в Благоевград

5577

Пътник удари в лицето шофьор на автобус в Благоевград

  • пътник -
  • шофьор -
  • автобус

Нападателят е регистриран като психично болен, заради което не е задържан

Пътник удари в лицето шофьор на автобус в Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

58-годишен шофьор на автобус от градския транспорт в Благоевград е ударен в лицето от пътник, съобщи БГНЕС.

Водачът на автобус по линията Благоевград – Покровник пострадал на спирката на хипермаркет „Метро“ на „Зелендолско шосе“ към 23 ч. снощи.

На слизане младежът ударил с юмрук водача без повод в лицето и слязъл. В автобуса имало още само един пътник – младеж на 16 г.

На място е пристигнал полицейски патрул, нападателят е регистриран като психично болен, заради което не е задържан.

Водачът на автобуса И. Х. е с насинено око, посъветван е да си извади медицинско от съдебен лекар. След оказаната му първа помощ в МБАЛ-Благоевград е освободен за домашно лечение.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ръмпези

    3 0 Отговор
    ИМАШ ЛИ ЖЪЛТА КНИЖКА МОЖЕШ ДА УБИВАШ БЕЗНАКАЗАНО....ТУКА Е ТАКА...

    Коментиран от #7

    09:11 07.07.2022

  • 2 САТЪРА МА ХАНА

    3 0 Отговор
    ПРИ НАС В ДЕТРОЙТА
    СЕ ВОДИ НАПАДЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
    И Е ОТ 24 ДО 36 МЕСЕЦА АКО НЯМА ПОВРЕДИ
    ..
    ИМА И КАМЕРИ В АВТОБУСИТЕ И ЗАПИСВАТ ..
    ... ИМАТ И ИНТЕРНЕТ

    09:12 07.07.2022

  • 3 Горкия шофьор

    0 0 Отговор
    Да плаща данъци за да изхранва тая грешка на природата, за да го удря в лицето! Абе правилно си правят циганите че един лев данък не плащат и ползват вода без да плащат и крадат ток!

    09:35 07.07.2022

  • 4 Тома

    0 0 Отговор
    Щом и лудия е посегнал на шофьора значи има защо

    Коментиран от #6

    09:39 07.07.2022

  • 5 Патето Яки

    0 0 Отговор
    психично болните не трябва ли да ги задържат за лечение

    09:44 07.07.2022

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Очуден

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ръмпези":

    Чакай бе, нали бяха само евроантлантически ценности

    10:50 07.07.2022