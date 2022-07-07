Пътник удари в лицето шофьор на автобус в Благоевград

58-годишен шофьор на автобус от градския транспорт в Благоевград е ударен в лицето от пътник, съобщи БГНЕС.
Водачът на автобус по линията Благоевград – Покровник пострадал на спирката на хипермаркет „Метро“ на „Зелендолско шосе“ към 23 ч. снощи.
На слизане младежът ударил с юмрук водача без повод в лицето и слязъл. В автобуса имало още само един пътник – младеж на 16 г.
На място е пристигнал полицейски патрул, нападателят е регистриран като психично болен, заради което не е задържан.
Водачът на автобуса И. Х. е с насинено око, посъветван е да си извади медицинско от съдебен лекар. След оказаната му първа помощ в МБАЛ-Благоевград е освободен за домашно лечение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ръмпези
Коментиран от #7
09:11 07.07.2022
2 САТЪРА МА ХАНА
СЕ ВОДИ НАПАДЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
И Е ОТ 24 ДО 36 МЕСЕЦА АКО НЯМА ПОВРЕДИ
..
ИМА И КАМЕРИ В АВТОБУСИТЕ И ЗАПИСВАТ ..
... ИМАТ И ИНТЕРНЕТ
09:12 07.07.2022
3 Горкия шофьор
09:35 07.07.2022
4 Тома
Коментиран от #6
09:39 07.07.2022
5 Патето Яки
09:44 07.07.2022
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Очуден
До коментар #1 от "Ръмпези":Чакай бе, нали бяха само евроантлантически ценности
10:50 07.07.2022