Пребиха млад мъж в Старозагорско

Пребиха 26-годишен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е получен на 28 декември.
В село Скобелево е възникнал скандал между него, 44-годишен мъж и 17-годишно момче, като 44-годишният и 17-годишният са му нанeсли побой.
26-годишният мъж е настанен в болница - без опасност за живота.
44-годишният и 17-годишният са задържани и по случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ромът
13:24 29.12.2023
2 баба ти
13:36 29.12.2023
3 У сите дупки лютеница
13:45 29.12.2023