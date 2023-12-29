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Пребиха млад мъж в Старозагорско

29 Декември, 2023 13:15 394 3

Пребиха млад мъж в Старозагорско

  • побой-
  • скобелево

26-годишният мъж е настанен в болница - без опасност за живота

Пребиха млад мъж в Старозагорско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пребиха 26-годишен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен на 28 декември.

В село Скобелево е възникнал скандал между него, 44-годишен мъж и 17-годишно момче, като 44-годишният и 17-годишният са му нанeсли побой.

26-годишният мъж е настанен в болница - без опасност за живота.

44-годишният и 17-годишният са задържани и по случая се води разследване.


България
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  • 1 Ромът

    1 0 Отговор
    Добре дошли в БУЛГАР страната на мммаааннннгааалите

    13:24 29.12.2023

  • 2 баба ти

    0 0 Отговор
    Некои пионерчета непрекъснато правят открития - от като дойде демокрацията , от 30 г и пр. , и пр. А разликата е , че бае Тошу криеше тия работи , беше забранено да са случват и не се случваха , докат не избуяха и не можеха повече да са крият . То е като бременно девойче , крие са до време , а после рожбата са дарява в полога на неизбежната промяна

    13:36 29.12.2023

  • 3 У сите дупки лютеница

    2 0 Отговор
    Селско-циганска идилия!

    13:45 29.12.2023