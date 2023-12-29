Пребиха млад мъж в Старозагорско

Пребиха 26-годишен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.



Сигналът за инцидента е получен на 28 декември.



В село Скобелево е възникнал скандал между него, 44-годишен мъж и 17-годишно момче, като 44-годишният и 17-годишният са му нанeсли побой.



26-годишният мъж е настанен в болница - без опасност за живота.



44-годишният и 17-годишният са задържани и по случая се води разследване.

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