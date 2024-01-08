16-годишен удари мъж в лицето, прати го в болница

59-годишен пострадал при инцидент в Момчилград. На 5 януари малко преди 19 часа в градския парк мъжът бил ударен в лицето, паднал и получил тежка травма в главата.



Пострадалият бил транспортиран до кърджалийската болница и след преглед пренасочен за лечение в клиника в Пловдив.



По случая още същия ден е задържан 16-годишен за срок до 24 часа, а след това с прокурорско постановление за срок до 48 часа.



Извършен е оглед на мястото на произшествието от дежурна оперативна група от РУ-Момчилград.



Образувано е досъдебно производство по чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от Наказателния кодекс.

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