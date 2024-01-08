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16-годишен удари мъж в лицето, прати го в болница

8 Януари, 2024 15:11 880 8

16-годишен удари мъж в лицето, прати го в болница

  • побой-
  • момчилград

Пострадалият бил транспортиран до кърджалийската болница и след преглед пренасочен за лечение в клиника в Пловдив

16-годишен удари мъж в лицето, прати го в болница - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

59-годишен пострадал при инцидент в Момчилград. На 5 януари малко преди 19 часа в градския парк мъжът бил ударен в лицето, паднал и получил тежка травма в главата.

Пострадалият бил транспортиран до кърджалийската болница и след преглед пренасочен за лечение в клиника в Пловдив.

По случая още същия ден е задържан 16-годишен за срок до 24 часа, а след това с прокурорско постановление за срок до 48 часа.

Извършен е оглед на мястото на произшествието от дежурна оперативна група от РУ-Момчилград.

Образувано е досъдебно производство по чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от Наказателния кодекс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРЪКА АЛКЕОС

    3 10 Отговор
    И мене много са ме били като ученик в лицето с здрави песници в училище ,заради Жените съм бит много

    Коментиран от #4

    15:16 08.01.2024

  • 2 Пулев

    0 12 Отговор
    Ама един пикльо да те нокаутира е срамота!

    15:26 08.01.2024

  • 3 за средна телесна

    8 1 Отговор
    закона е строг . 3 години пандиз и 200 бона обещетение . айде като е на 16 пробация 2 години и 5 000 глоба . ама как се е наденал . Човек ако е умен цял живот тренира как се избягват улични боеве . На 60 не знам някой да се млати . Явно няма такъв . ами на 16 какъв акъл имат подрастващите . може ром .

    15:35 08.01.2024

  • 4 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРЪКА АЛКЕОС":

    И за това не те слуша главата господине.

    Коментиран от #5, #6

    15:45 08.01.2024

  • 5 ГРЪКА АЛКЕОС

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Прав си ,Много затова пък слушам само Косата си и тя мене най много вече

    15:47 08.01.2024

  • 6 ГРЪКА АЛКЕОС

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ума е НАД материята винаги

    Коментиран от #7

    15:48 08.01.2024

  • 7 ККК

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ГРЪКА АЛКЕОС":

    Ум Белият делфин

    Коментиран от #8

    16:13 08.01.2024

  • 8 ГРЪКА АЛКЕОС

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ККК":

    Ум 👤👥👤👥👤👥👥 БЛУ ШАРК

    16:14 08.01.2024