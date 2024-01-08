16-годишен удари мъж в лицето, прати го в болница

59-годишен пострадал при инцидент в Момчилград. На 5 януари малко преди 19 часа в градския парк мъжът бил ударен в лицето, паднал и получил тежка травма в главата.
Пострадалият бил транспортиран до кърджалийската болница и след преглед пренасочен за лечение в клиника в Пловдив.
По случая още същия ден е задържан 16-годишен за срок до 24 часа, а след това с прокурорско постановление за срок до 48 часа.
Извършен е оглед на мястото на произшествието от дежурна оперативна група от РУ-Момчилград.
Образувано е досъдебно производство по чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от Наказателния кодекс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРЪКА АЛКЕОС
Коментиран от #4
15:16 08.01.2024
2 Пулев
15:26 08.01.2024
3 за средна телесна
15:35 08.01.2024
4 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "ГРЪКА АЛКЕОС":И за това не те слуша главата господине.
Коментиран от #5, #6
15:45 08.01.2024
5 ГРЪКА АЛКЕОС
До коментар #4 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Прав си ,Много затова пък слушам само Косата си и тя мене най много вече
15:47 08.01.2024
6 ГРЪКА АЛКЕОС
До коментар #4 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ума е НАД материята винаги
Коментиран от #7
15:48 08.01.2024
7 ККК
До коментар #6 от "ГРЪКА АЛКЕОС":Ум Белият делфин
Коментиран от #8
16:13 08.01.2024
8 ГРЪКА АЛКЕОС
До коментар #7 от "ККК":Ум 👤👥👤👥👤👥👥 БЛУ ШАРК
16:14 08.01.2024