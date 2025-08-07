Новини
Полицай е сред обвиняемите за участие в ОПГ за имотни измами

7 Август, 2025 17:06 738 5

  • полицай-
  • имотни измами-
  • имотна схема-
  • прокуратура-
  • разследване

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда

Полицай е сред обвиняемите за участие в ОПГ за имотни измами - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Русе предаде на съд организирана престъпна група за имотни измами, като сред обвиняемите има и полицай, съобщи за БТА заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата Мирослав Маринов.

Той потвърди, че тримата души с инициали А.Д., Д.В. и Д.Г. са същите, които бяха задържани и привлечени като обвиняеми през април миналата година.

Според обвинението двама от тях с инициали А. Д. и Д. В. са извършители, а Д.Г., който е полицейски служител, е помагач. В периода от 1 юли 2021 година до 15 април 2024 година в градовете Бяла, Русе и Силистра, в условията на продължавано престъпление – над пет пъти, чрез използване на други хора, с цел да набавят за себе си имотна облага, те заблудили купувачи на имоти, че могат да им прехвърлят собствеността на земеделски земи. Причинената вреда е в особено големи размери – 115 200 лева и случаят е особено тежък, се посочва още в обвинението.

Според него четири пъти чрез използване на други хора, при легитимиране пред нотариуси във връзка с обявяване на тайни саморъчни завещания, съзнателно се ползвали от неистински частни документи. Един път съзнателно се ползвали от неистински официален документ – нотариален акт за продажба на земеделски земи. Мъжът с инициали Д.Г. е обвиняем и за това, че в качеството си на длъжностно лице – полицейски инспектор в Полицейско управление, в условията на продължавано престъпление – на единадесет пъти, подпомогнал другите двама обвиняеми, като им разгласил служебна информация, съдържаща се в информационните системи на МВР, относно данни от националния регистър на българските документи за самоличност на лица и лични данни, които не са държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон.

Извършителите са действали като представяли пред нотариуси неистински завещания, които са ги обявявали с протокол за обявяване на саморъчно завещания по реда на Закона за наследството. Хората, в полза на които се „завещавало“, впоследствие продавали недвижими имоти на трети добросъвестни лица. По този начин те са въвеждали в заблуждение добросъвестните купувачи, че са действителни собственици на въпросните имоти и от продажбата са получавали парични средства, които са разделили помежду си, посочват още от Окръжна прокуратура – Русе.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Във всяка ОПГ има полицай/и. А пък нашта полюция си е ОПГ сама по себе си.

    17:09 07.08.2025

  • 2 Сила

    8 1 Отговор
    ОПГ за имотна измама без полицай , общински служител и нотариус не може да има !!! Задължително има полицай ....!!!

    17:18 07.08.2025

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    По-големи криминали и престъпници от полицаите НЯМА

    Коментиран от #4

    17:20 07.08.2025

  • 4 Кзвинявай те

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Господине ,това беше преди да ни вдигнат заплатите ,сега не правим такива работи

    17:40 07.08.2025

  • 5 Жоро

    0 0 Отговор
    При всяка имотна измама има полицай, адвокат и нотариус. Познавам 10-тина семейства останали без домове от трима бивши полицаи, с инициали: Т.Т. станал вещо лица в съда, Р.Х. станал адвокат и С.Т. станал нотариус...

    17:49 07.08.2025