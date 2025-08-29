Мъж е със счупен череп след побой

Мъж от Сандански е със счупен череп и мозъчен кръвоизлив след побой. Задържани са близки на негов съсед, с когото преди това имали разногласия. Това съобщиха от полицията.
Битият мъж изградил навес на етажа си, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед. Това предизвикало напрежение и ощетеният подал жалба до Община Сандански. Била извършена проверка от компетентните органи.
В четвъртък двамата се срещнали. Съседът, изградил навеса, изразил недоволството си от действията на другия и го ударил два пъти с юмрук в лицето, твърди държавното обвинение. Удареният подал сигнал до спешния телефон 112.
Вечерта на същия ден двама близки на ударения съсед нападнали комшията му на улица „Зарово“. Те му нанесли множество удари с дървен предмет по ръцете и краката казват още от прокуратурата. В резултат на побоя пострадалият изгубил съзнание и бил транспортиран първо в МБАЛ „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие в реанимацията в УМБАЛ „Света Анна“ – София. Той е със средна телесна повреда.
Повдигнато е обвинение на заподозрените и те са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде поискан постоянният им арест.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Циник
20:59 29.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Еййй .....пък тия
Луда работа.Няма да си сипят по една ракия с хубава шопска салата ами юмруци ще си раздават....Откачалки....
Коментиран от #6
21:03 29.08.2025
4 Апач
21:09 29.08.2025
5 За жалост
21:13 29.08.2025
6 Стенли
До коментар #3 от "Еййй .....пък тия":За съжаление много малко съседи се разбират в България
Коментиран от #8
21:17 29.08.2025
7 Тия не знаят ли
21:20 29.08.2025
8 👍👍👍
До коментар #6 от "Стенли":Наистина за съжаление.....
21:21 29.08.2025
9 срамота
Няма цял ден да млатиш. Какво чакаш? Да спечелиш по точки?
21:24 29.08.2025
10 Добруджанец
Те това е...
21:43 29.08.2025