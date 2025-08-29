Новини
Мъж е със счупен череп след побой

29 Август, 2025 20:53 923 10

  • сандански-
  • мъж-
  • счупен череп-
  • мозъчен кръвоизлов-
  • крими

Задържани са близки на негов съсед, с когото преди това имали разногласия

Мъж е със счупен череп след побой - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж от Сандански е със счупен череп и мозъчен кръвоизлив след побой. Задържани са близки на негов съсед, с когото преди това имали разногласия. Това съобщиха от полицията.

Битият мъж изградил навес на етажа си, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед. Това предизвикало напрежение и ощетеният подал жалба до Община Сандански. Била извършена проверка от компетентните органи.

В четвъртък двамата се срещнали. Съседът, изградил навеса, изразил недоволството си от действията на другия и го ударил два пъти с юмрук в лицето, твърди държавното обвинение. Удареният подал сигнал до спешния телефон 112.

Вечерта на същия ден двама близки на ударения съсед нападнали комшията му на улица „Зарово“. Те му нанесли множество удари с дървен предмет по ръцете и краката казват още от прокуратурата. В резултат на побоя пострадалият изгубил съзнание и бил транспортиран първо в МБАЛ „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие в реанимацията в УМБАЛ „Света Анна“ – София. Той е със средна телесна повреда.

Повдигнато е обвинение на заподозрените и те са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде поискан постоянният им арест.


  • 1 Циник

    10 5 Отговор
    Малко му е. Първо нарушава закона, а после ходи да бие съседа. На роднините-биячи: грамота и парична награда!

    20:59 29.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Еййй .....пък тия

    12 2 Отговор
    За две педи въздух ще се избият....
    Луда работа.Няма да си сипят по една ракия с хубава шопска салата ами юмруци ще си раздават....Откачалки....

    Коментиран от #6

    21:03 29.08.2025

  • 4 Апач

    5 0 Отговор
    С дървен кол......

    21:09 29.08.2025

  • 5 За жалост

    14 0 Отговор
    Проява на новата болест на съвремието ни - крайна нетърпимост, безумна ненавист между хората.

    21:13 29.08.2025

  • 6 Стенли

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Еййй .....пък тия":

    За съжаление много малко съседи се разбират в България

    Коментиран от #8

    21:17 29.08.2025

  • 7 Тия не знаят ли

    6 0 Отговор
    Че комшията е по- близък от роднината, защото роднината може да живее на другия край на Родината ,а комшията е до теб всеки ден и ,ако имаш спешна нужда от помощ търсиш комшията.....малко остарели ценности ,нали......,но все пак валидни... Айде живи и здрави всички!!!

    21:20 29.08.2025

  • 8 👍👍👍

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Наистина за съжаление.....

    21:21 29.08.2025

  • 9 срамота

    1 0 Отговор
    Кога си виждал да се бия с някого и той да стане и да си тръгне. Слабаци. Принцип в Кемпо: С удар на място!
    Няма цял ден да млатиш. Какво чакаш? Да спечелиш по точки?

    21:24 29.08.2025

  • 10 Добруджанец

    2 0 Отговор
    Люти македонци...
    Те това е...

    21:43 29.08.2025