Новини
Крими »
Задържаха 38-годишен грък, склонил непълнолетна българка към порнография

Задържаха 38-годишен грък, склонил непълнолетна българка към порнография

10 Август, 2025 04:09, обновена 10 Август, 2025 03:13 464 0

  • полиция-
  • гърция-
  • порнография-
  • арест

Той комуникирал с момичето чрез онлайн приложение

Задържаха 38-годишен грък, склонил непълнолетна българка към порнография - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Гърция задържа 38-годишен мъж за притежание на детска порнография, съобщи ProtoThema, цитирана от dariknews.bg.

Той комуникирал с непълнолетна българка чрез онлайн приложение. Използвайки техники на манипулация и упражнявайки психологическо насилие, за да внуши страх у нея, той я накарал да му изпрати видеоклип, в който тя малтретира сексуално по-малката си сестра.

Случаят е бил разкрит, след като на гръцката полиция е била предоставена информация от българските и американските власти чрез отдела на Европол към Дирекцията за международно полицейско сътрудничество.

Срещу мъжа е образувано наказателно производство за притежание на детска порнография. При извършване на претърсвания в дома му са намерени и иззети два мобилни телефона и три хард диска.

Съставеното срещу него досъдебно производство ще бъде внесено в прокуратурата, а иззетите вещи ще бъдат изпратени в Поддирекцията за криминални изследвания в Северна Гърция за допълнителна лабораторна експертиза.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ