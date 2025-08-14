Новини
Задържаха сериен крадец на коли в София

14 Август, 2025 14:24 449 1

Той е задържан за срок до 72 часа

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж за кражба на автомобил.

На 08.06.2025 г. около 07,40 часа от паркинг на автокъща в гр. София, обвиняемият Я.Д. откраднал лек автомобил, марка „Хюндай“, модел „Айоник 5“, от владението на О.Д.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.195, ал. 1, т. 12 вр. чл. 194, ал.1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години.

Я.Д. е осъждан за идентични деяния. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Отец Дионисий

    3 0 Отговор
    Да вземеш кола от автокъща не е грях.

    14:26 14.08.2025