Няма край: Пиян и дрогиран без книжа катастрофира в София

16 Август, 2025 12:50 2 289 128

  • пиян-
  • дрогиран-
  • неправоспособен

Водачът е задържан до 24 часа

Няма край: Пиян и дрогиран без книжа катастрофира в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неправоспособен водач, на 17 години, с положителни проби за алкохол и наркотици e катастрофирал тази сутрин в "Студентски град" в София, казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА.

При инцидентът няма пострадали.

Водачът е задържан до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ИСТИНАТА Е

    57 3 Отговор
    Полицията тотално бездейства.

    12:52 16.08.2025

  • 2 Анонимен

    35 0 Отговор
    Даже пиян наркоман не можа да измисли как новите мерки биха могли да го спрат... за сметка на това, бюджета се пълни.

    12:53 16.08.2025

  • 3 Сводник

    23 0 Отговор
    Щутгарт е абсолютно гето. Свърталище на какъвто се сетите вид бандити. Бацо спря да се мъкне там, че му "падал имиджът". Който си е чист "нямидж".

    12:54 16.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор
    ,,не е важна колата-важен е шофьора,,-Дом. Торето

    12:54 16.08.2025

  • 5 Абе до кога

    27 2 Отговор
    Ще ни занимавате с тия наркомани.Хванат пиянни доказано на кръв дрогиран 2 години при бай Ставри ефективно без договорки ,пробации ,подписки и т.н.Второ провинение 5 чка+ 10 000 до 50 000 к глоба в зависимос от стойността на колата и всичко ще е чук

    12:59 16.08.2025

  • 6 Мдаа!

    29 0 Отговор
    Каквито и мерки да се вземат, срещу глупостта и простотията лекарство няма!

    13:00 16.08.2025

  • 7 толкова е бил зле

    19 0 Отговор
    че не е знаел, че е в колата, камо ли кара

    13:02 16.08.2025

  • 8 Мими Кучева🐕

    24 0 Отговор
    Пиян ,дрогиран и с превишена скорост.Три в едно!🌈🛴🤣🤗👍

    13:03 16.08.2025

  • 9 Стара чанта

    33 0 Отговор
    Край ще има, като почнете да ги вкарвате в затвора, и глоби , почващи от петцифрени числа !

    13:08 16.08.2025

  • 10 ООрана държава

    23 6 Отговор
    Герп и родната милиция ни пазят

    13:08 16.08.2025

  • 11 Стар шофьор

    26 0 Отговор
    Явно камери,триноги,средни скорости,нови закони,повишени заплати,милиони за ,,БМВ"- та и една ,,къдрава" начело на МВР...дават ...ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ...

    13:13 16.08.2025

  • 12 иван костов

    30 0 Отговор
    Да се увеличи цензът за шоф. книжка до средно образование! Поне Летящите Цигани ще намалеят!

    13:16 16.08.2025

  • 13 А,ха

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":

    И без книжка.

    13:16 16.08.2025

  • 14 За съжаление!

    17 0 Отговор
    В България е пълно с пияни и дрогирони шофьори!!!!

    13:16 16.08.2025

  • 15 Пак

    16 1 Отговор
    И този е от боята

    13:16 16.08.2025

  • 16 00014

    20 2 Отговор
    Жега. Полицаите се излежават в патрулките, задушени от собствената си воня. А моторджиите препускат и огласят бул. "Рожен". На моторджиите пожелавам любов с първото срещнато дърво, а на полицаите - бюрото по труда.

    13:17 16.08.2025

  • 17 Сила

    18 1 Отговор
    Защо спестявате ...ПАК ЦИГАНИН ....визуално даже си приличат с онова нещо от вчера !!!

    13:17 16.08.2025

  • 18 При корупционерите ГЕРБ е така!!

    17 2 Отговор
    За всичко са виновни шайката ГЕРБ, които газят всякакви закони и показват, че не законите са важни, а връзкарството и многото пари!!

    13:18 16.08.2025

  • 19 Аре бегай бре...

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    То пък, които не са цигани сякаш не катастрофират... да ти имам разсъжденията и манталитета просст!!

    13:20 16.08.2025

  • 20 Мими Кучева🐕

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "А,ха":

    Поправям се-Четири в едно!🌈🛴🤣🤗👍

    Коментиран от #93

    13:21 16.08.2025

  • 21 Мими Кучева🐕

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Може би е от някоя секта,на която религиозните вярвания не разрешават да имаш шофьорска книжка. 🦧🦃🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    13:23 16.08.2025

  • 22 мърсула

    8 6 Отговор
    от българи ора не става

    13:24 16.08.2025

  • 23 Добре де

    12 1 Отговор
    Нали Практическият тест с изпитващ и инструктор в колата проверява умения за БЕЗОПАСНО управление. Кой им дава шофьорските книжки на тези камикадзета???

    13:25 16.08.2025

  • 24 Крайно

    15 0 Отговор
    Време е да се отворят урановите мини ,всичко друго е ала нала

    13:25 16.08.2025

  • 25 Много HBO

    5 0 Отговор

    Както съм коментирал 20 год трол на нпо отворено общество

    13:26 16.08.2025

  • 26 Сила

    8 0 Отговор

    Могъща секта .....и с хиляди фанатични последователи , които ежедневно се множат !!!

    13:27 16.08.2025

  • 27 Тее

    9 0 Отговор
    Трезви не могат да карат ,калоли пияни и повече дрогирани

    13:27 16.08.2025

  • 28 Даката

    12 0 Отговор
    Кучето скача според тоягата.... лошото при българските закони е че когато имаме работещ закон, все някога някой силен на деня... политик или русофил попада под ударите му, тогава се плащат едни пари на едни идиоти без работа, за протест срещу този, работещият закон и срещу антикорупцията и така закона и антикорупционните комисии се премахват или се обезсилват... и после се бият в гърдите, че сме имали много красиви закони, ама не се спазвали!!!
    Един закон ако не си принуден да го спазваш е неработещ закон. Защо примерно в Малайзия няма наркотици и наркотрафик?

    13:27 16.08.2025

  • 29 Боко

    8 1 Отговор
    Маатриала е кофти

    13:27 16.08.2025

  • 31 СДВР не трябва ли да е към МВР

    5 0 Отговор
    Демек СДМВР
    Сега излиза че СДВР не е дирекция към министерството на вътрешните работи а в СДВР работят полицаи

    13:28 16.08.2025

  • 32 Говедото

    10 0 Отговор

    Нямало книжка.Никой не му я дал

    13:30 16.08.2025

  • 33 Корупция, тати в полицията, мама в съда

    14 2 Отговор

    Управлението на ГЕРБ олицетворява модела на клиентелизъм, институционална корупция и безнаказаност, при който върховенството на закона е подменено с връзкарство и политическа протекция.
    "Тати и мама ще ме уредат да не ме съдят, щото имат връзки и протекция! Даже тестът ми за наркотици и алкохол ще излезе чист, а може и да не ми го направят" - така разсъждават връзкарчетата яхнали мощни коли и израстнали с мисълта, че са над закона, защото родителите им имат връзки!!!

    13:31 16.08.2025

  • 34 Даката

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "При корупционерите ГЕРБ е така!!":

    Нещо не си наясно, тези които скачаха в защита на корупцията и беззаконието във Варна бяха от ПП ДБ, Величие, Меч, Възраждане.

    Коментиран от #38, #49

    13:31 16.08.2025

  • 35 Ти бегай

    5 1 Отговор

    Да си катастрофира в неговата си държава Цигания, а не моята България

    13:32 16.08.2025

  • 36 Дупедавцитеееее

    6 0 Отговор
    Хванахте ли му средната скорост

    13:32 16.08.2025

  • 38 Време е

    2 1 Отговор

    За АТАКА

    13:34 16.08.2025

  • 39 В България няма застраховка живот

    9 0 Отговор
    Затова е така
    Ако има застраховка живот и някой те убие и после застрахователите вземат всичко на убиеца и на роднините на убиеца всичко ще си дойде на мястото си

    13:34 16.08.2025

  • 40 Покрий се

    6 1 Отговор

    циганин! На дезинфектант

    13:35 16.08.2025

  • 41 Виновно е МВР и некадърника Митов!!

    12 1 Отговор

    Има пълна липса на контрол и санкции, от страна на МВР, също така у нас съществуват културни и социални деформации!!

    13:36 16.08.2025

  Госа

    7 0 Отговор
    Докато рецидивистите в България биват толерирани, няма да има край.

    13:37 16.08.2025

  • 44 г-н Пеевски

    5 0 Отговор
    Кажете, че е от моя електорат на ДПС - Ново начало

    13:37 16.08.2025

  • 45 редник

    7 0 Отговор

    Много пъти писах - СУМПС само след успешни зрелостни изпити, а най-добре след навършени 21 години. У нас с малко усилия всеки може да завърши средно образование.

    За да няма като този случай, законът да се промени - за шофиране без валидно СУМПС автоматично минимално наказание 1 година затвор, ако няма други утежняващи вината обстовтелства. Тази една година не се лежи, а се полага полезен труд за обществото - залесяване, гасене на пожари, почистване на крайпътни канавки, а 2 работни дни са за 3.

    13:38 16.08.2025

  • 46 Има има

    10 0 Отговор

    Поинтересувайте се в Германия 70 те години колко катастрофи и нарушения е имало и как за 10 год са решили проблема.Зверски глоби и наказания,но и НЕ корумпирана полиция и желание и воля за решение + сериозни закони без врати в тях

    Коментиран от #51

    13:39 16.08.2025

  • 48 г-н Пеевски

    3 2 Отговор

    Е те без книжка пак ще летят ! ТРЯБВАТ КРУМОВИТЕ ЗАКОНИ ,както и на Адолф за ги отличи от Земята и България да стане производител № 1 на сапун !!

    13:40 16.08.2025

  • 49 При шайката шуробаджанаци ГЕРБ-ИТН-БСП

    3 1 Отговор

    Слабо прилагане на закона (де факто безнаказаност) при шайката шуробаджанаци ГЕРБ-ИТН-БСП и задкулисното ДПС Ново Начало е така! Беззаконие, корупция, връзкарство, безнаказаност за "нашите хора", корумпирана прокуратура, съд и мвр!
    Законите съществуват, но на практика не се прилагат последователно за всички!!
    Дори при заловени нарушители, наказанията често са условни, забавени или изобщо не се налагат, особено ако лицето има „връзки“ и е от "нашите хора"!!
    При повторни нарушения — включително тежки катастрофи — има случаи, в които лицата не лежат и ден в затвора, ако са от ГЕРБ и патериците им!!

    Коментиран от #86

    13:40 16.08.2025

  • 51 Шайката ГЕРБ е виновна!!!!!!

    8 1 Отговор

    В Германия всеки полицай е с боди-камера!!
    В България хитреците полицаи лъжат нагло, че им "свършили батериите", имат лоби в Парлавменга, което гласува против боди-камерите, за да не се записват корупционните практики в мвр!!

    Коментиран от #88

    13:43 16.08.2025

  • 53 ГЕРБ = Корупция!

    2 0 Отговор
    Корупция в системата (КАТ, съд, прокуратура)!
    Има случаи, в които полицаи „затварят очи“ при проверка срещу подкуп.
    В съдебната система липсва последователност – различни съдии налагат различни присъди за едни и същи престъпления!
    Политически или икономически обвързани лица често „се измъкват“ поради липса на реален контрол, подкупи и "връзкарство"!

    13:45 16.08.2025

  • 55 Култура на безотговорност в БГ!

    3 1 Отговор
    Част от обществото не възприема сериозно правилата за движение. Някои карат без книжка „за кеф“, с мисленето „на мен няма да ми се случи“.
    Липса на страх от последствия — ако виждаш, че друг е убил човек и е на свобода, нямаш респект към закона.

    13:46 16.08.2025

  • 56 Липса на ефективен контрол по пътищата

    1 1 Отговор
    Недостатъчно на брой патрули, особено извън големите градове.
    Проверки за наркотици и алкохол са редки и предсказуеми — само при акции или тежки катастрофи.
    Техническият капацитет (дрегери, тестове, видеонаблюдение) е ограничен или не се използва ефективно.

    13:47 16.08.2025

  • 57 Липса на адекватна превенция

    2 0 Отговор
    Липса на адекватна превенция и образование
    Учениците и младите не получават достатъчно информация за рисковете от шофиране под въздействие или без подготовка.
    •Много шофьори получават книжки с минимална реална подготовка или дори чрез корупция.

    13:48 16.08.2025

  • 59 По-строги мерки са нужни

    5 0 Отговор
    Задължително ефективно наказание за шофиране без книжка или дрогиран!
    Минимална ефективна присъда (затвор или обществен труд), без възможност за условна!
    Конфискация на автомобила — дори да не е собственост на шофьора.
    • Забрана за издаване на книжка за дълъг период (5–10 години) при рецидив!

    13:49 16.08.2025

  • 60 Ми то.....

    5 0 Отговор
    Контролът е изтърван напълно и навсякъде , както и цялата ни държава е на авто пилот !!!!!! Уж нямаше да има увеличение на цените на стоки и услуги .....ама има голяма конкуренция кой ще сложи етикета със по голяма стойност !!!!!! Боко си затваря очите както всеки път ....а институциите си затварят очите също като нашето правосъдие !!!!!!!!

    13:50 16.08.2025

  • 62 Засилен контрол и реална превенция

    1 1 Отговор
    Чести, случайни проверки за алкохол и наркотици — включително денем.
    Повече мобилни камери, видеонаблюдение и автоматизирани глоби.
    Пряк достъп на прокуратурата до КАТ базата — за засичане на рецидиви.

    13:50 16.08.2025

  • 64 Кико

    3 0 Отговор

    Оооооо, има, има - и лекарството се нарича "то - яга".
    Патент на изобретателката Баба Яга, проверен и доказан от хилядолетия.
    Философията на патента е проста, като фасул: "по-добре е да пребиеш един доказан боклук когато му е времето, а не след като боклукът затрие някой нормален човек или група от хора".
    Щото затритите нормални хора отиват в небитието, а боклукът живее, яде и пие на наша издръжка дълги години.
    Баба Яга е намирала това съотношение между престъпление и наказание за поругание на идеята за справедливост, но сегашните каякаласи и ленапарапеткаджийки яростно се борят за правата на боклуците. Вероятно защото ги чувстват по-близки до себе си, отколкото чувстват техните жертви...

    13:51 16.08.2025

  • 67 Нулева толерантност към корупцията!!

    3 0 Отговор
    Нужни са реални наказания за полицаи или длъжностни лица, които прикриват нарушители!!!
    Нужни са ясни обществени стандарти – ако си допуснал убийство на пътя, да няма политическа или финансова сила, която да те защити!!!

    13:52 16.08.2025

  • 69 Ес се разпада

    3 1 Отговор
    България я ограбват във несвяст ....няма правителство и никой не прави нищо за народа !!!!

    13:52 16.08.2025

  • 71 Казах

    2 0 Отговор
    Какъв край искаш да има. Това у нас си е традиция, а традициите се спазва и уважават.

    13:52 16.08.2025

  • 77 Мерки:

    1 1 Отговор
    Кампании, които емоционално показват последствията от шофиране без книжка или под въздействие.
    Работа с млади хора, включване на темата в училище.
    Публичност при осъждане на рецидивисти — да се показва, че наказанието е реално, а не условно. За отнет човешки живот не трябва да има условна присъда, това е недопустимо!!

    13:54 16.08.2025

  • 78 МАРО .....марооооо

    1 1 Отговор
    Домъчня ми за теб мисирко оскубана !!!!!!! Я вземи тресни една статия за победите на бандерите !!!!!!! Защо те сложиха в изолатора от фалиралите факти ??????

    Коментиран от #87

    13:54 16.08.2025

  • 79 Болярче

    1 0 Отговор
    Нямало пътища,нямало вода.Всички тези в затвора и да бачкат.

    13:55 16.08.2025

  • 82 Халил

    4 0 Отговор
    Отдавна е измислено ,но няма да е удобно за разпределителите на корупционни средства- адвокатска гилдия се нарича. В "белите" , а и в някои "сиви" държави хванат с алкохол или дрога директно след час от вземане на пробата е при СЪДИЯ и след още половин час е в затвора . Определя му съдията и глобата и колко време да лежи и съответно да работи тези дни за обществото в строежи, градинки, улици и т.н. В липсата на Държава като нашата това няма да е възприето никога поради невъзможността или почти нулевата възможност да се вземат подкупи и протакането на дела. Ако пък заведения при Съдията е с крими регистрации или подобно провенение , аман му е системата.

    13:55 16.08.2025

  • 84 Кривак

    4 0 Отговор
    Проблемът с дрогираните и неквалифицирани шофьори не е само правен, а обществен и морален. Законите съществуват, но не се прилагат последователно. Корупцията и безнаказаността подкопават доверието в системата. Докато не се въведе реален страх от последствия, няма да има реална промяна.

    13:55 16.08.2025

  • 85 Миче много ша та люшкам отзад

    2 2 Отговор
    Вземай да пишеш статии както преди .......Русия няма армия , самолети ракети ....и се бият със лопати !!! Със тая статия не можеш да изкараш и за баничка .......

    13:57 16.08.2025

  • 86 Кико

    1 0 Отговор

    ГЕРБ, ИТН и останалата част от групата не са цвете за мирисане, но къде са ППДС?

    Спомняш ли си с какво се похвали Киро Харвардо, след като колата на НСО, която извозваше безценното му тяло, уби сънародник в Аксаково? Гордо се изправи и се похвали с "отличната екипна работа, която са свършили по инцидента". А няколко часа по-късно кръстовището бе преасфалтирано...
    Как коментираш тази наглост, интересно ми е да чуя?

    13:58 16.08.2025

  • 87 Изтриван

    0 0 Отговор

    Мара става само наденицата ми да лапа до...доматите...

    13:59 16.08.2025

  • 88 Има има

    1 0 Отговор

    Абсолютно съм съгласен

    13:59 16.08.2025

  • 89 В България за съжаление има:

    5 0 Отговор
    • Безнаказаност!
    • Бавна съдебна система!
    • Пълна липса на респект към закона!
    Решението е възможно – с политическа воля, законодателна промяна и граждански натиск. Ако обществото настоява, че подобна система е необходима, нито адвокатска гилдия, нито политическа „шайка“ като ГЕРБ, ще могат да я спрат.

    13:59 16.08.2025

  • 90 Ромео Гучи

    2 0 Отговор

    Те и без книжки си карат. Само тарикатите си купуват тук , в Кипър или в други подобия на държави. Да им се проверят дипломите и кой им рисува книжките . На избори както и за шофьорска книжка - само хора със от средно образование на горе. Минимум десети клас . Може и да оцелее някой в тази дупка.

    14:00 16.08.2025

  • 91 Съгласен

    2 2 Отговор

    само че политик не е еквивалентно на русофил. По скоро в момента политик е еквивалентно на русофоб - и в парламента и в правителството.

    14:00 16.08.2025

  • 92 При ГЕРБ е така

    3 0 Отговор
    Проблем: Бавна, корумпирана и неефективна съдебна система!
    В много развити държави (например в САЩ, Германия, Скандинавия) правосъдието е бързо и ефективно при „очевидни случаи“ като шофиране в нетрезво състояние!
    В България обаче:
    Делата се протакват с години!
    Висок процент завършват с условни присъди.
    При наличие на „връзки“, пълна безнаказаност е реална възможност!

    14:01 16.08.2025

  • 93 В тениса се казва

    0 1 Отговор

    Големият шлем/при три/,за четвъртият още го нямат

    14:02 16.08.2025

  • 94 Слава Русия

    2 0 Отговор
    Софийската полиция е ненормална известна постоянно с глупости редовно си пускат пияните малоумна софийска полиция глобява редовните а пияните не ги глобява и дрогираните софийската полиция най-скандалната в цяла България нищо не става от софийската полиция боклуци

    14:03 16.08.2025

  • 95 Адвокате, адвокате ...

    3 0 Отговор
    Адвокатите (или някои от тях) са заинтересовани делата да се проточват, защото това им носи повече хонорари.
    „Разпределители на корупционни средства“ – визира се, че адвокати, съдии, прокурори и „влиятелни хора“ често работят в неформален съюз, който защитава престъпници срещу заплащане!!!!

    14:03 16.08.2025

  • 96 Липсата на държава

    3 0 Отговор
    Има тотално безсилие (или нежелание) на институциите да действат решително.
    Държавата умишлено не въвежда бързо правосъдие, защото:
    • Това намалява възможностите за подкупи.
    • Разбива „удобната“ система, в която винаги има начин да се измъкнеш.

    14:04 16.08.2025

  • 97 Кико

    1 0 Отговор
    Поредният кандидат-студент търси себе си в Студентски град...

    14:05 16.08.2025

  • 98 И брат Му Шиши

    1 0 Отговор

    Другите ги затрихме за 35 години. Има-няма едни 3 -4 милиона без война и природни бедствия. Това остана и си го развъдихме за да гласува. Отгледахме кърлежи със средствата на работещи бедни. Какво да остане тука ? Мощна сила за унищожение се оказаха кастата на политиците и тази на въпросния етнос. Война не ти трябва. Хора няма , а всичките благини в техни ръце.

    14:08 16.08.2025

  • 99 Не съм

    3 0 Отговор

    привърженик на насилие, но това което казваш може да стане само и единствено с граждански натиск и то сериозен. Само така могат да бъдат ликвидирани причините които си изброил в началото. Другото са шекерлия приказки, ама празни.

    14:08 16.08.2025

  • 100 Предлагам решение:

    4 0 Отговор
    Бързо и автоматично наказание, ако бъде хванат пиян или дрогиран шофьор; веднага пред съдия; незабавно наказание: глоба, затвор, общественополезен труд (строежи, градинки и т.н.).
    Ако е рецидивист – строго наказание без милост!!
    Като оня Димо Алексиев, който го хванаха втори път пиян зад волана, ама мън-мън, дайте да се смилшм щото имал деца, ама дайте да не му развалшм кариерата, ама той горкия не му върви напоследък, ама той колега го издал, ама ... от 10 кладенеца вода да го измъкнат!! Не! Трябва безкомпромисно и твърдо Затвор!!! Той сам си е виновен, сам си го е направил с ясното съзнание, че нарушава Законите и носи Отговорност! Като се е качил пиян зад волана да е помислил за децата си, за отговорностите си! Бърз съд и Затвор, това е решението! Безкомпромисно!!

    14:10 16.08.2025

    2 0 Отговор
    или държавата се взема в ръце и съди по бързата процедура тези дрогирани и пияни ид ио ти,или ... ли нч от близките и гражданите. ще има и превантивен ефект за желаещите да го правят

    14:12 16.08.2025

    2 0 Отговор
    Създаване на „бързо правосъдие“ за очевидни нарушения!
    Това е практика в много държави (fast-track courts):
    Престъпления от ниска до средна тежест се разглеждат в рамките на 24–72 часа!!!!!!!!!!!
    Решението е окончателно, с възможност за обжалване само при тежки основания!
    Може да се приложи за:
    Шофиране в нетрезво състояние!
    Каране без книжка!
    Нарушения с фатален изход (при ясна вина)!

    14:13 16.08.2025

    2 0 Отговор
    Пияни, дрогирани, без книжка...бързо...спешно...от 24 до 72 часа трябва да са вече осъдени!!!!!!!

    14:15 16.08.2025

  • 111 Задължителен общественополезен труд!

    1 0 Отговор
    Вместо символични глоби, нека шофьорите работят за обществото:
    Да чистят и метат улиците!
    Да помагат при ремонти на обществени сгради и пътища!
    Да работят в болници или социални домове!
    Това има превъзпитателен ефект и същевременно е видимо възмездие, което въздейства на обществото!

    14:16 16.08.2025

  • 112 При рецидив без право на условна присъда

    1 0 Отговор
    Законодателна реформа: При рецидив – без право на условна присъда!
    Ако даден човек е повтарящ нарушител (рецидивист) – никакво снизхождение!
    Задължителна ефективна присъда + обществена публичност (без право на скриване от медиите)!

    14:18 16.08.2025

    0 0 Отговор
    ама тогава Германия не е била в ЕС. И не само в Германия, във Франция е било още по-зле до времето на Де Гол.

    14:18 16.08.2025

    1 0 Отговор
    Бързото правосъдие до 72 часа при такива случаи намалява възможностите за подкупи.

    14:20 16.08.2025

  • 118 Кафе

    0 1 Отговор

    Нема как да намалеят циганите защото те си купуват книжките, образование не ги бърка

    14:22 16.08.2025

  • 119 Слаб контрол и неработещи институции

    1 0 Отговор
    Слаб контрол и неработещи институции в България.
    Законите съществуват, но не се прилагат или се прилагат избирателно!
    Полицията, прокуратурата, съдилищата и други контролни органи са подложени на политически натиск или са просто неефективни!
    Без реален контрол – няма страх от последствия, а без страх от последствия няма дисциплина!

    14:23 16.08.2025

  • 120 Корупция на всички нива в Бг

    1 0 Отговор
    В България има високо търпимо отношение към корупцията, включително на „дребно“ (подкупи, връзки, услуги).
    Корупцията обезсмисля законите – защото не важно какво пише, а кого познаваш.

    14:23 16.08.2025

  • 121 Наследена култура на недоверие и "хитрув

    1 0 Отговор
    Наследена култура на недоверие и "хитруване".
    След 45 години комунизъм: хората свикват да не вярват в държавата, а да „се оправят сами“.
    Рефлексът е: „Как да заобиколя правилата?“, а не „Как да ги спазя?“
    Това се предава между поколенията – родители учат децата не на отговорност, а на „врътки“.

    14:24 16.08.2025

  • 122 Гост

    0 0 Отговор
    Къв край като няма прокуратура и съд какво се очаква …

    14:25 16.08.2025

  • 123 Дето беше казал оня...онези 80%...

    1 0 Отговор
    Ниско качество на образованието и възпитанието!
    Липсва гражданско образование, правна култура и лична отговорност още от училище.
    Децата растат с идеята, че „нищо няма значение“, че правилата са за другите.

    14:25 16.08.2025

  • 124 Безнаказаност на „силните“ на деня

    1 0 Отговор
    В България хората виждат как влиятелни и богати нарушават закона и се измъкват – това демотивира останалите да спазват правилата.
    Ако виждаш, че шеф на полицията кара пиян, а съдията го оправдава – няма как да очакваш „дисциплина“ от обикновения човек.

    14:26 16.08.2025

  • 125 Разликата!

    1 0 Отговор
    Правова държава е тази, в която законите се прилагат без изключения, като в Германия например. България за съжаление не е правова държава!
    В Германия правилата важат за всички, включително за политици, полицаи и съдии!
    Ако те хванат да караш дрогиран – няма „ама аз познавам еди кой си“. Наказанието е сигурно, и то бързо!

    14:28 16.08.2025

  • 126 Учител

    1 0 Отговор
    Нужна е гражданска култура и възпитание от ранна възраст.
    В училище се учи как работи държавата, какво значи да си отговорен, какво е гражданско общество.
    Децата знаят, че спазването на правилата е форма на уважение към другите, не просто страх от глоба.

    14:29 16.08.2025

  • 127 Точно така

    1 0 Отговор
    Българско правосъдие ако си пил и друсал и дори никой не е пострадал си в ареста, ама когато си чист кат сълза и си смачкал сумати хора няма проблем, убивай колкото си искаш стига пробите ти да са отрицателни.

    14:30 16.08.2025

  • 128 В Германия

    1 0 Отговор
    В Германия обществото има доверие в институциите. Германецът вярва, че държавата няма да го излъже или прекара – затова спазва закона по убеждение, не от страх. В България няма нито убеждение, че държавата отсъжда безпристрастно и защитава всички граждани еднакво, нито има страх от институциите, има едно чувство на безнаказаност и безотговорност към чуждия живот и здраве.

    14:32 16.08.2025