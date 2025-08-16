Няма край: Пиян и дрогиран без книжа катастрофира в София

Неправоспособен водач, на 17 години, с положителни проби за алкохол и наркотици e катастрофирал тази сутрин в "Студентски град" в София, казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА.

При инцидентът няма пострадали.

Водачът е задържан до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.