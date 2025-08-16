Няма край: Пиян и дрогиран без книжа катастрофира в София

Неправоспособен водач, на 17 години, с положителни проби за алкохол и наркотици e катастрофирал тази сутрин в "Студентски град" в София, казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА.
При инцидентът няма пострадали.
Водачът е задържан до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 18 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНАТА Е
Коментиран от #41
12:52 16.08.2025
2 Анонимен
12:53 16.08.2025
3 Сводник
12:54 16.08.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25
12:54 16.08.2025
5 Абе до кога
12:59 16.08.2025
6 Мдаа!
Коментиран от #46, #64
13:00 16.08.2025
7 толкова е бил зле
13:02 16.08.2025
8 Мими Кучева🐕
Коментиран от #13
13:03 16.08.2025
9 Стара чанта
13:08 16.08.2025
10 ООрана държава
13:08 16.08.2025
11 Стар шофьор
13:13 16.08.2025
12 иван костов
Коментиран от #45, #48, #90, #118
13:16 16.08.2025
13 А,ха
До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":И без книжка.
Коментиран от #20
13:16 16.08.2025
14 За съжаление!
13:16 16.08.2025
15 Пак
13:16 16.08.2025
16 00014
13:17 16.08.2025
17 Сила
Коментиран от #19, #21, #33
13:17 16.08.2025
18 При корупционерите ГЕРБ е така!!
Коментиран от #34
13:18 16.08.2025
19 Аре бегай бре...
До коментар #17 от "Сила":То пък, които не са цигани сякаш не катастрофират... да ти имам разсъжденията и манталитета просст!!
Коментиран от #35
13:20 16.08.2025
20 Мими Кучева🐕
До коментар #13 от "А,ха":Поправям се-Четири в едно!🌈🛴🤣🤗👍
Коментиран от #93
13:21 16.08.2025
21 Мими Кучева🐕
До коментар #17 от "Сила":Може би е от някоя секта,на която религиозните вярвания не разрешават да имаш шофьорска книжка. 🦧🦃🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #26
13:23 16.08.2025
22 мърсула
Коментиран от #40
13:24 16.08.2025
23 Добре де
Коментиран от #32
13:25 16.08.2025
24 Крайно
13:25 16.08.2025
25 Много HBO
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Както съм коментирал 20 год трол на нпо отворено общество
13:26 16.08.2025
26 Сила
До коментар #21 от "Мими Кучева🐕":Могъща секта .....и с хиляди фанатични последователи , които ежедневно се множат !!!
13:27 16.08.2025
27 Тее
13:27 16.08.2025
28 Даката
Един закон ако не си принуден да го спазваш е неработещ закон. Защо примерно в Малайзия няма наркотици и наркотрафик?
Коментиран от #91
13:27 16.08.2025
29 Боко
Коментиран от #98
13:27 16.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 СДВР не трябва ли да е към МВР
Сега излиза че СДВР не е дирекция към министерството на вътрешните работи а в СДВР работят полицаи
13:28 16.08.2025
32 Говедото
До коментар #23 от "Добре де":Нямало книжка.Никой не му я дал
13:30 16.08.2025
33 Корупция, тати в полицията, мама в съда
До коментар #17 от "Сила":Управлението на ГЕРБ олицетворява модела на клиентелизъм, институционална корупция и безнаказаност, при който върховенството на закона е подменено с връзкарство и политическа протекция.
"Тати и мама ще ме уредат да не ме съдят, щото имат връзки и протекция! Даже тестът ми за наркотици и алкохол ще излезе чист, а може и да не ми го направят" - така разсъждават връзкарчетата яхнали мощни коли и израстнали с мисълта, че са над закона, защото родителите им имат връзки!!!
Коментиран от #42
13:31 16.08.2025
34 Даката
До коментар #18 от "При корупционерите ГЕРБ е така!!":Нещо не си наясно, тези които скачаха в защита на корупцията и беззаконието във Варна бяха от ПП ДБ, Величие, Меч, Възраждане.
Коментиран от #38, #49
13:31 16.08.2025
35 Ти бегай
До коментар #19 от "Аре бегай бре...":Да си катастрофира в неговата си държава Цигания, а не моята България
13:32 16.08.2025
36 Дупедавцитеееее
13:32 16.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Време е
До коментар #34 от "Даката":За АТАКА
13:34 16.08.2025
39 В България няма застраховка живот
Ако има застраховка живот и някой те убие и после застрахователите вземат всичко на убиеца и на роднините на убиеца всичко ще си дойде на мястото си
13:34 16.08.2025
40 Покрий се
До коментар #22 от "мърсула":циганин! На дезинфектант
13:35 16.08.2025
41 Виновно е МВР и некадърника Митов!!
До коментар #1 от "ИСТИНАТА Е":Има пълна липса на контрол и санкции, от страна на МВР, също така у нас съществуват културни и социални деформации!!
13:36 16.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Госあ
13:37 16.08.2025
44 г-н Пеевски
13:37 16.08.2025
45 редник
До коментар #12 от "иван костов":Много пъти писах - СУМПС само след успешни зрелостни изпити, а най-добре след навършени 21 години. У нас с малко усилия всеки може да завърши средно образование.
За да няма като този случай, законът да се промени - за шофиране без валидно СУМПС автоматично минимално наказание 1 година затвор, ако няма други утежняващи вината обстовтелства. Тази една година не се лежи, а се полага полезен труд за обществото - залесяване, гасене на пожари, почистване на крайпътни канавки, а 2 работни дни са за 3.
13:38 16.08.2025
46 Има има
До коментар #6 от "Мдаа!":Поинтересувайте се в Германия 70 те години колко катастрофи и нарушения е имало и как за 10 год са решили проблема.Зверски глоби и наказания,но и НЕ корумпирана полиция и желание и воля за решение + сериозни закони без врати в тях
Коментиран от #51
13:39 16.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 г-н Пеевски
До коментар #12 от "иван костов":Е те без книжка пак ще летят ! ТРЯБВАТ КРУМОВИТЕ ЗАКОНИ ,както и на Адолф за ги отличи от Земята и България да стане производител № 1 на сапун !!
13:40 16.08.2025
49 При шайката шуробаджанаци ГЕРБ-ИТН-БСП
До коментар #34 от "Даката":Слабо прилагане на закона (де факто безнаказаност) при шайката шуробаджанаци ГЕРБ-ИТН-БСП и задкулисното ДПС Ново Начало е така! Беззаконие, корупция, връзкарство, безнаказаност за "нашите хора", корумпирана прокуратура, съд и мвр!
Законите съществуват, но на практика не се прилагат последователно за всички!!
Дори при заловени нарушители, наказанията често са условни, забавени или изобщо не се налагат, особено ако лицето има „връзки“ и е от "нашите хора"!!
При повторни нарушения — включително тежки катастрофи — има случаи, в които лицата не лежат и ден в затвора, ако са от ГЕРБ и патериците им!!
Коментиран от #86
13:40 16.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Шайката ГЕРБ е виновна!!!!!!
До коментар #46 от "Има има":В Германия всеки полицай е с боди-камера!!
В България хитреците полицаи лъжат нагло, че им "свършили батериите", имат лоби в Парлавменга, което гласува против боди-камерите, за да не се записват корупционните практики в мвр!!
Коментиран от #88
13:43 16.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ГЕРБ = Корупция!
Има случаи, в които полицаи „затварят очи“ при проверка срещу подкуп.
В съдебната система липсва последователност – различни съдии налагат различни присъди за едни и същи престъпления!
Политически или икономически обвързани лица често „се измъкват“ поради липса на реален контрол, подкупи и "връзкарство"!
13:45 16.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Култура на безотговорност в БГ!
Липса на страх от последствия — ако виждаш, че друг е убил човек и е на свобода, нямаш респект към закона.
13:46 16.08.2025
56 Липса на ефективен контрол по пътищата
Проверки за наркотици и алкохол са редки и предсказуеми — само при акции или тежки катастрофи.
Техническият капацитет (дрегери, тестове, видеонаблюдение) е ограничен или не се използва ефективно.
13:47 16.08.2025
57 Липса на адекватна превенция
Учениците и младите не получават достатъчно информация за рисковете от шофиране под въздействие или без подготовка.
•Много шофьори получават книжки с минимална реална подготовка или дори чрез корупция.
13:48 16.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 По-строги мерки са нужни
Минимална ефективна присъда (затвор или обществен труд), без възможност за условна!
Конфискация на автомобила — дори да не е собственост на шофьора.
• Забрана за издаване на книжка за дълъг период (5–10 години) при рецидив!
13:49 16.08.2025
60 Ми то.....
13:50 16.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Засилен контрол и реална превенция
Повече мобилни камери, видеонаблюдение и автоматизирани глоби.
Пряк достъп на прокуратурата до КАТ базата — за засичане на рецидиви.
13:50 16.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Кико
До коментар #6 от "Мдаа!":Оооооо, има, има - и лекарството се нарича "то - яга".
Патент на изобретателката Баба Яга, проверен и доказан от хилядолетия.
Философията на патента е проста, като фасул: "по-добре е да пребиеш един доказан боклук когато му е времето, а не след като боклукът затрие някой нормален човек или група от хора".
Щото затритите нормални хора отиват в небитието, а боклукът живее, яде и пие на наша издръжка дълги години.
Баба Яга е намирала това съотношение между престъпление и наказание за поругание на идеята за справедливост, но сегашните каякаласи и ленапарапеткаджийки яростно се борят за правата на боклуците. Вероятно защото ги чувстват по-близки до себе си, отколкото чувстват техните жертви...
13:51 16.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Нулева толерантност към корупцията!!
Нужни са ясни обществени стандарти – ако си допуснал убийство на пътя, да няма политическа или финансова сила, която да те защити!!!
13:52 16.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ес се разпада
13:52 16.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Казах
13:52 16.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Мерки:
Работа с млади хора, включване на темата в училище.
Публичност при осъждане на рецидивисти — да се показва, че наказанието е реално, а не условно. За отнет човешки живот не трябва да има условна присъда, това е недопустимо!!
13:54 16.08.2025
78 МАРО .....марооооо
Коментиран от #87
13:54 16.08.2025
79 Болярче
13:55 16.08.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Халил
13:55 16.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Кривак
13:55 16.08.2025
85 Миче много ша та люшкам отзад
13:57 16.08.2025
86 Кико
До коментар #49 от "При шайката шуробаджанаци ГЕРБ-ИТН-БСП":ГЕРБ, ИТН и останалата част от групата не са цвете за мирисане, но къде са ППДС?
Спомняш ли си с какво се похвали Киро Харвардо, след като колата на НСО, която извозваше безценното му тяло, уби сънародник в Аксаково? Гордо се изправи и се похвали с "отличната екипна работа, която са свършили по инцидента". А няколко часа по-късно кръстовището бе преасфалтирано...
Как коментираш тази наглост, интересно ми е да чуя?
13:58 16.08.2025
87 Изтриван
До коментар #78 от "МАРО .....марооооо":Мара става само наденицата ми да лапа до...доматите...
13:59 16.08.2025
88 Има има
До коментар #51 от "Шайката ГЕРБ е виновна!!!!!!":Абсолютно съм съгласен
13:59 16.08.2025
89 В България за съжаление има:
• Бавна съдебна система!
• Пълна липса на респект към закона!
Решението е възможно – с политическа воля, законодателна промяна и граждански натиск. Ако обществото настоява, че подобна система е необходима, нито адвокатска гилдия, нито политическа „шайка“ като ГЕРБ, ще могат да я спрат.
Коментиран от #99
13:59 16.08.2025
90 Ромео Гучи
До коментар #12 от "иван костов":Те и без книжки си карат. Само тарикатите си купуват тук , в Кипър или в други подобия на държави. Да им се проверят дипломите и кой им рисува книжките . На избори както и за шофьорска книжка - само хора със от средно образование на горе. Минимум десети клас . Може и да оцелее някой в тази дупка.
14:00 16.08.2025
91 Съгласен
До коментар #28 от "Даката":само че политик не е еквивалентно на русофил. По скоро в момента политик е еквивалентно на русофоб - и в парламента и в правителството.
14:00 16.08.2025
92 При ГЕРБ е така
В много развити държави (например в САЩ, Германия, Скандинавия) правосъдието е бързо и ефективно при „очевидни случаи“ като шофиране в нетрезво състояние!
В България обаче:
Делата се протакват с години!
Висок процент завършват с условни присъди.
При наличие на „връзки“, пълна безнаказаност е реална възможност!
14:01 16.08.2025
93 В тениса се казва
До коментар #20 от "Мими Кучева🐕":Големият шлем/при три/,за четвъртият още го нямат
14:02 16.08.2025
94 Слава Русия
14:03 16.08.2025
95 Адвокате, адвокате ...
„Разпределители на корупционни средства“ – визира се, че адвокати, съдии, прокурори и „влиятелни хора“ често работят в неформален съюз, който защитава престъпници срещу заплащане!!!!
14:03 16.08.2025
96 Липсата на държава
Държавата умишлено не въвежда бързо правосъдие, защото:
• Това намалява възможностите за подкупи.
• Разбива „удобната“ система, в която винаги има начин да се измъкнеш.
14:04 16.08.2025
97 Кико
14:05 16.08.2025
98 И брат Му Шиши
До коментар #29 от "Боко":Другите ги затрихме за 35 години. Има-няма едни 3 -4 милиона без война и природни бедствия. Това остана и си го развъдихме за да гласува. Отгледахме кърлежи със средствата на работещи бедни. Какво да остане тука ? Мощна сила за унищожение се оказаха кастата на политиците и тази на въпросния етнос. Война не ти трябва. Хора няма , а всичките благини в техни ръце.
14:08 16.08.2025
99 Не съм
До коментар #89 от "В България за съжаление има:":привърженик на насилие, но това което казваш може да стане само и единствено с граждански натиск и то сериозен. Само така могат да бъдат ликвидирани причините които си изброил в началото. Другото са шекерлия приказки, ама празни.
14:08 16.08.2025
100 Предлагам решение:
Ако е рецидивист – строго наказание без милост!!
Като оня Димо Алексиев, който го хванаха втори път пиян зад волана, ама мън-мън, дайте да се смилшм щото имал деца, ама дайте да не му развалшм кариерата, ама той горкия не му върви напоследък, ама той колега го издал, ама ... от 10 кладенеца вода да го измъкнат!! Не! Трябва безкомпромисно и твърдо Затвор!!! Той сам си е виновен, сам си го е направил с ясното съзнание, че нарушава Законите и носи Отговорност! Като се е качил пиян зад волана да е помислил за децата си, за отговорностите си! Бърз съд и Затвор, това е решението! Безкомпромисно!!
14:10 16.08.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 дядото
14:12 16.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Бързо Правосъдие!
Това е практика в много държави (fast-track courts):
Престъпления от ниска до средна тежест се разглеждат в рамките на 24–72 часа!!!!!!!!!!!
Решението е окончателно, с възможност за обжалване само при тежки основания!
Може да се приложи за:
Шофиране в нетрезво състояние!
Каране без книжка!
Нарушения с фатален изход (при ясна вина)!
14:13 16.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Закон и Ред!
14:15 16.08.2025
111 Задължителен общественополезен труд!
Да чистят и метат улиците!
Да помагат при ремонти на обществени сгради и пътища!
Да работят в болници или социални домове!
Това има превъзпитателен ефект и същевременно е видимо възмездие, което въздейства на обществото!
14:16 16.08.2025
112 При рецидив без право на условна присъда
Ако даден човек е повтарящ нарушител (рецидивист) – никакво снизхождение!
Задължителна ефективна присъда + обществена публичност (без право на скриване от медиите)!
14:18 16.08.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Да де
14:18 16.08.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Правосъдие до 72 часа!
14:20 16.08.2025
118 Кафе
До коментар #12 от "иван костов":Нема как да намалеят циганите защото те си купуват книжките, образование не ги бърка
14:22 16.08.2025
119 Слаб контрол и неработещи институции
Законите съществуват, но не се прилагат или се прилагат избирателно!
Полицията, прокуратурата, съдилищата и други контролни органи са подложени на политически натиск или са просто неефективни!
Без реален контрол – няма страх от последствия, а без страх от последствия няма дисциплина!
14:23 16.08.2025
120 Корупция на всички нива в Бг
Корупцията обезсмисля законите – защото не важно какво пише, а кого познаваш.
14:23 16.08.2025
121 Наследена култура на недоверие и "хитрув
След 45 години комунизъм: хората свикват да не вярват в държавата, а да „се оправят сами“.
Рефлексът е: „Как да заобиколя правилата?“, а не „Как да ги спазя?“
Това се предава между поколенията – родители учат децата не на отговорност, а на „врътки“.
14:24 16.08.2025
122 Гост
14:25 16.08.2025
123 Дето беше казал оня...онези 80%...
Липсва гражданско образование, правна култура и лична отговорност още от училище.
Децата растат с идеята, че „нищо няма значение“, че правилата са за другите.
14:25 16.08.2025
124 Безнаказаност на „силните“ на деня
Ако виждаш, че шеф на полицията кара пиян, а съдията го оправдава – няма как да очакваш „дисциплина“ от обикновения човек.
14:26 16.08.2025
125 Разликата!
В Германия правилата важат за всички, включително за политици, полицаи и съдии!
Ако те хванат да караш дрогиран – няма „ама аз познавам еди кой си“. Наказанието е сигурно, и то бързо!
14:28 16.08.2025
126 Учител
В училище се учи как работи държавата, какво значи да си отговорен, какво е гражданско общество.
Децата знаят, че спазването на правилата е форма на уважение към другите, не просто страх от глоба.
14:29 16.08.2025
127 Точно така
14:30 16.08.2025
128 В Германия
14:32 16.08.2025