Пиян и дрогиран мина на червено и се заби зрелищно пред болница

6 Ноември, 2025 14:41 1 477 13

  • пиян-
  • дрогиран

Инцидентът е от Бургас

Пиян и дрогиран мина на червено и се заби зрелищно пред болница - 1
Кадър БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиян и дрогиран шофьор предизвика зрелищна катастрофа в градинката пред УМБАЛ–Бургас малко след 12,00 часа, съобщи БНТ.

33-годишният мъж се е движил с много висока скорост по бул. "Струга" и е преминал на червен светофар на кръстовището с бул. "Стефан Стамболов".

Той първо удря друг автомобил, който е преминавал напълно правомерно на зелен сигнал. След удара колата на нарушителя буквално излита от пътя и спира в тревната площ до тротоара.

Полицията е тествала шофьора за алкохол и наркотици, като и двете проби са положителни.

По чудо няма пострадали.

От ОДМВР–Бургас съобщиха за БНТ, че мъжът е от Карнобат и има предишни сериозни нарушения — два пъти е оставал без книжка заради шофиране в нетрезво състояние.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    20 0 Отговор
    КАТО Е 2 ПЪТИ, СЕГА 3 ТИЯТ ПЪТ ДА МУ ОТНЕМАТ КНИЖКАТА. ...ЗАВИНАГИ. ЯВНО Е НЕУПРАВЛЯЕМ СЛУЧАЙ И ОПАСЕН НЕКОНТРОЛИРУЕМ ШОФЬОР????! ХМ. ☹️😟🫤☠️😠

    Коментиран от #8

    14:48 06.11.2025

  • 2 Дервишоглу

    17 5 Отговор
    Балхарите са нация от изроди.

    Коментиран от #4, #10

    14:49 06.11.2025

  • 3 Киро

    3 0 Отговор
    БМВ?

    14:50 06.11.2025

  • 4 а ти аби

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дервишоглу":

    явно си им екс кремента

    14:51 06.11.2025

  • 5 Територията

    8 4 Отговор
    Корумпетата в парламента не смеят да приемат закон с който, ако си пил или дрогиран, да ти се отнеме книжката завинаги.Тогава на пътя ще останат само нормални водачи и няма да има ежедневно птп и смърт.

    Коментиран от #7, #9

    14:59 06.11.2025

  • 6 ЪхЪъъ

    9 0 Отговор
    "33-годишният мъж...и двете проби са положителни."?! А иначе възрастните шофьори над 65 са ви виновни...

    15:03 06.11.2025

  • 7 разбира се

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Територията":

    Онзи ден за дрога взеха колата на една 77 годишна баба.

    Настоявам в този закон със същите тестове да се тестват и КАТаджиите.

    15:03 06.11.2025

  • 8 Сериозно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Мислиш, че това ще го спре? Така и така е пред болницата, този невинния е трябвало да го направи само инвалидна количка да кара!

    15:09 06.11.2025

  • 9 ои8уйхътгрф

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Територията":

    Не стига... Трябва да е по следният начин:

    - без наказание до 0,2 промила (и 1 голяма бира ще покаже повече)
    - от 0,2 до 0,7 промила- жестоки глоби започващи от €500
    - над 0,7 промила- глоба €5000 + пеша 3 години + ставаш подсъдим и минималното наказание да е 3 години у пандиза... При чисто съдебно минало- 3г. условна със 7 години изпитателен срок...
    - при повторно залавяне с над 0,7 промила автоматично 7 години пандиз при начален строг режим + глоба €20 000 + вечен пешеходец...

    Ще кажете глобите са прекалено високи и ще процъфти корупцията... Така е... Но сега те пускат срещу 50-100лв. ако си леко пийнал и не щеш да надуваш дрегера- при €500 стартова глоба вече ще трябва да вадиш поне едни €300... Тоест рязкото поскъпване дори и на подкупите ще има сериозен ефект...

    15:10 06.11.2025

  • 10 това

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дервишоглу":

    до кога ще седи?

    15:13 06.11.2025

  • 11 ООрана държава

    3 0 Отговор
    На такива книжката в рамка и да си я гледа на стената закачена доживотно

    15:17 06.11.2025

  • 12 те в КАРНОБАТ

    2 0 Отговор
    тъкмо да изтрезнеят и почват от НАЧАЛО

    15:20 06.11.2025

  • 13 Дедо Поп

    1 0 Отговор
    Истината е ,че не толерастия трябва а изправителен труд -чак докато отпадъка стане 35 кг живи мощи. Глад,труд...и много бой за почивка!

    15:37 06.11.2025