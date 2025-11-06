Пиян и дрогиран мина на червено и се заби зрелищно пред болница

Пиян и дрогиран шофьор предизвика зрелищна катастрофа в градинката пред УМБАЛ–Бургас малко след 12,00 часа, съобщи БНТ.
33-годишният мъж се е движил с много висока скорост по бул. "Струга" и е преминал на червен светофар на кръстовището с бул. "Стефан Стамболов".
Той първо удря друг автомобил, който е преминавал напълно правомерно на зелен сигнал. След удара колата на нарушителя буквално излита от пътя и спира в тревната площ до тротоара.
Полицията е тествала шофьора за алкохол и наркотици, като и двете проби са положителни.
По чудо няма пострадали.
От ОДМВР–Бургас съобщиха за БНТ, че мъжът е от Карнобат и има предишни сериозни нарушения — два пъти е оставал без книжка заради шофиране в нетрезво състояние.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
Коментиран от #8
14:48 06.11.2025
2 Дервишоглу
Коментиран от #4, #10
14:49 06.11.2025
3 Киро
14:50 06.11.2025
4 а ти аби
До коментар #2 от "Дервишоглу":явно си им екс кремента
14:51 06.11.2025
5 Територията
Коментиран от #7, #9
14:59 06.11.2025
6 ЪхЪъъ
15:03 06.11.2025
7 разбира се
До коментар #5 от "Територията":Онзи ден за дрога взеха колата на една 77 годишна баба.
Настоявам в този закон със същите тестове да се тестват и КАТаджиите.
15:03 06.11.2025
8 Сериозно ли
До коментар #1 от "Цвете":Мислиш, че това ще го спре? Така и така е пред болницата, този невинния е трябвало да го направи само инвалидна количка да кара!
15:09 06.11.2025
9 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Територията":Не стига... Трябва да е по следният начин:
- без наказание до 0,2 промила (и 1 голяма бира ще покаже повече)
- от 0,2 до 0,7 промила- жестоки глоби започващи от €500
- над 0,7 промила- глоба €5000 + пеша 3 години + ставаш подсъдим и минималното наказание да е 3 години у пандиза... При чисто съдебно минало- 3г. условна със 7 години изпитателен срок...
- при повторно залавяне с над 0,7 промила автоматично 7 години пандиз при начален строг режим + глоба €20 000 + вечен пешеходец...
Ще кажете глобите са прекалено високи и ще процъфти корупцията... Така е... Но сега те пускат срещу 50-100лв. ако си леко пийнал и не щеш да надуваш дрегера- при €500 стартова глоба вече ще трябва да вадиш поне едни €300... Тоест рязкото поскъпване дори и на подкупите ще има сериозен ефект...
15:10 06.11.2025
10 това
До коментар #2 от "Дервишоглу":до кога ще седи?
15:13 06.11.2025
11 ООрана държава
15:17 06.11.2025
12 те в КАРНОБАТ
15:20 06.11.2025
13 Дедо Поп
15:37 06.11.2025