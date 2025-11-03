Новини
Крими »
Пиян и дрогиран шофьор блъсна катаджии и опита да избяга

Пиян и дрогиран шофьор блъсна катаджии и опита да избяга

3 Ноември, 2025 13:53 1 644 7

  • пиян-
  • дрогиран-
  • шофьор-
  • юндола

Едва след няколко стотин метра органите на реда успели да го спрат и задържат. Зад волана се оказал 41-годишен жител на якорудското село Черна Места

Пиян и дрогиран шофьор блъсна катаджии и опита да избяга - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиян и дрогиран шофьор предизвика пътен инцидент с полицейски екип в Пазарджишко, съобщиха от МВР.

При инцидента няма пострадали хора, а само леки материални щети. Случката се разиграла снощи при опит за полицейска проверка на пътя между село Юндола и Якоруда. Униформените били в близост до разклона за село Пашови, когато забелязали криволичещ лек автомобил. Те го последвали и подали светлинен и звуков сигнал с патрулния автомобил на шофьора му да спре. Той обаче не се подчинил и продължил по пътя си. Органите на реда го приближили, но водачът загубил управление и се блъснал в тях странично.

След удара мъжът отново не спрял, а продължил по пътя си. Едва след няколко стотин метра органите на реда успели да го спрат и задържат. Зад волана се оказал 41-годишен жител на якорудското село Черна Места.

Екип на „Пътна полиция“ го тествал с технически средства, като пробата му за алкохол отчела 2.34 промила, а пробата му за наркотици също се оказала положителна.

Беглецът е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа, а по случая е започнато разследване, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шофьор блъсна катаджии

    6 1 Отговор
    това стана като тик ток изпълнения
    почти всеки ден ни информират
    че някой шофер се е забил в патрулка

    13:58 03.11.2025

  • 2 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Другия път да се цели по точно

    14:03 03.11.2025

  • 3 Асен

    4 0 Отговор
    Нищо ново в дивият запад наречен България.

    14:06 03.11.2025

  • 4 Джоко

    9 0 Отговор
    По селата е така. Пият си и си карат, а взеха и да се друсат в комбинация за по- голям ефект.

    Коментиран от #6

    14:08 03.11.2025

  • 5 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Ами в България всички искат да са като Ивайло Цветков — Нойзи.Да пият и да карат в пияно състояние за.Ото знаят,че на него му се размина.

    14:22 03.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 неграмммотници от факккти

    2 0 Отговор
    Няколкостотин е една дума, неграмммотници, пише се слято...

    15:01 03.11.2025