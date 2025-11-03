Пиян и дрогиран шофьор блъсна катаджии и опита да избяга

Пиян и дрогиран шофьор предизвика пътен инцидент с полицейски екип в Пазарджишко, съобщиха от МВР.

При инцидента няма пострадали хора, а само леки материални щети. Случката се разиграла снощи при опит за полицейска проверка на пътя между село Юндола и Якоруда. Униформените били в близост до разклона за село Пашови, когато забелязали криволичещ лек автомобил. Те го последвали и подали светлинен и звуков сигнал с патрулния автомобил на шофьора му да спре. Той обаче не се подчинил и продължил по пътя си. Органите на реда го приближили, но водачът загубил управление и се блъснал в тях странично.

След удара мъжът отново не спрял, а продължил по пътя си. Едва след няколко стотин метра органите на реда успели да го спрат и задържат. Зад волана се оказал 41-годишен жител на якорудското село Черна Места.

Екип на „Пътна полиция“ го тествал с технически средства, като пробата му за алкохол отчела 2.34 промила, а пробата му за наркотици също се оказала положителна.

Беглецът е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа, а по случая е започнато разследване, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.