Дрогиран шофьор се блъсна в мантинела при гонка с полицията в Разградско

27-годишен шофьор се е блъснал в мантинела при гонка с органите на реда, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 12:10 ч. на 17 септември. Служители на РУ-Разград спряли водача за проверка край с. Стражец. След като той бил приканен в сградата на Районното управление, за да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици, започнала гонка, при която 27-годишният мъж врязал автомобила си в мантинела до разклона за село Гецово.

Той побягнал от мястото на катастрофата и се укрил в гъста растителност в близост до местопроизшествието, където бил установен от униформените.

Полевият му тест за наркотици отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Шофьорът е задъжан, след като отказал да предостави кръвна проба.

По случая е започнато бързо производство.