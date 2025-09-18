Новини
Дрогиран шофьор се блъсна в мантинела при гонка с полицията в Разградско

18 Септември, 2025 11:46

Инцидентът станал около 12:10 ч. на 17 септември. Служители на РУ-Разград спряли водача за проверка край с. Стражец

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

27-годишен шофьор се е блъснал в мантинела при гонка с органите на реда, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 12:10 ч. на 17 септември. Служители на РУ-Разград спряли водача за проверка край с. Стражец. След като той бил приканен в сградата на Районното управление, за да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици, започнала гонка, при която 27-годишният мъж врязал автомобила си в мантинела до разклона за село Гецово.

Той побягнал от мястото на катастрофата и се укрил в гъста растителност в близост до местопроизшествието, където бил установен от униформените.

Полевият му тест за наркотици отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Шофьорът е задъжан, след като отказал да предостави кръвна проба.

По случая е започнато бързо производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Катеричарник

    5 0 Отговор
    Не можеш да избягаш и да се укриеш от полицията в "гъста растителност", имат много добре подготвени специалисти, както по "гъста растителност" и буйни храсталаци, така и по дебела сянка.

    12:01 18.09.2025

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Вчера пуснах сигнал до прокуратурата за 2 пъти чуто "продава наркотици" (имам на звуков запис) от едни съседи престъпници и с други престъпни прояви. Да видим дали този път ще заметат нещата и кажат неоснователно. Преден път дори не ме извикаха, въпреки че имам на записи над 25 викания, че ще убият другият - пълни ненормалници - трябва да отидат или в затвора или в лудница - поискал съм го.

    Коментиран от #5

    12:06 18.09.2025

  • 5 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    прати записите на Величие! Те ще ги разпространят

    12:23 18.09.2025

  • 6 Ваня

    2 0 Отговор
    Освен гонка на употребилите ,полицията е кайно време да се захване с разпространителите на наркотици!

    12:26 18.09.2025

  • 7 Инспектор Дюдюф

    0 0 Отговор
    Много филмари се навъдиха напоследък - карат бясно, стрелят се бият се.... Гледали някакъв филм и решили, че са рамбовци и аленделновци! Да върнем боя с възпитателен ефект в училището, както едно време. После вече ще е късно!
    И СЕМ да забранят предавания и филми, дори канали, които провокират агресия и насилие

    12:43 18.09.2025