Криминалист за убийството в Първомай: Действията говорят за личен мотив

Засилено полицейско присъствие и масирани проверки бяха извършени вчера в Студентски град в столицата. По непотвърдена към момента информация на bTV, именно там е задържан заподозреният за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай.
Тялото на жената беше открито от 18-годишния ѝ син в дома им, като според разследващите става въпрос за тежко криминално престъпление, извършено с особена жестокост.
Часове след сигнала, криминалистите работят по няколко основни версии. Една от тях е, че убиецът е познавал жертвата.
„Едва ли става въпрос за обир. Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост“, коментира криминалистът Иван Савов.
По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията. Въпреки това, фактът че мъжът е заснет от камери в Първомай, сочи, че той не е бил достатъчно подготвен да избегне разкриване.
„Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране“, допълни Савов
Задържаният може да е имал лични отношения с дъщерята на жертвата. Все още обаче от МВР не са направили официално изявление по случая.
Разследващите извършиха оглед и претърсване в жилището на жертвата, като действията на криминалистите продължиха с часове.
„При подобни случаи няма ограничение във времето за оглед. Продължава се толкова, колкото е необходимо, за да се изяснят всички факти и да се съберат доказателства“, обясни още Савов.
Не се изключва и версия, макар и малко вероятна според експертите, че престъплението може да е свързано с работата на съпруга на жертвата, бивш полицай.
„В последните десетилетия има редица случаи, при които служители на МВР или техни близки стават обект на атаки – от палежи и вандализъм до физическа разправа“, заяви криминалистът.
Очаква се в следващите часове МВР да излезе с официална информация за задържането на заподозрения и напредъка по разследването.
1 мал шанс
Коментиран от #5, #7
09:22 19.08.2025
2 Тук е
09:44 19.08.2025
3 Спиро
09:49 19.08.2025
4 това е идеалното убийство
09:56 19.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Прасоразвъдна система 🐷
09:57 19.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 родолюбец
10:02 19.08.2025
9 ЧИНГЕТАТА правят тоооолкова мръсотии
10:16 19.08.2025