Криминалист за убийството в Първомай: Действията говорят за личен мотив

19 Август, 2025 09:11 1 432 9

  • иван савов-
  • убийство-
  • първомай

Според него деянието е било планирано, но извършителят е допуснал сериозни грешки

Криминалист за убийството в Първомай: Действията говорят за личен мотив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засилено полицейско присъствие и масирани проверки бяха извършени вчера в Студентски град в столицата. По непотвърдена към момента информация на bTV, именно там е задържан заподозреният за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай.

Тялото на жената беше открито от 18-годишния ѝ син в дома им, като според разследващите става въпрос за тежко криминално престъпление, извършено с особена жестокост.

Часове след сигнала, криминалистите работят по няколко основни версии. Една от тях е, че убиецът е познавал жертвата.

„Едва ли става въпрос за обир. Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост“, коментира криминалистът Иван Савов.

По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията. Въпреки това, фактът че мъжът е заснет от камери в Първомай, сочи, че той не е бил достатъчно подготвен да избегне разкриване.

„Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране“, допълни Савов

Задържаният може да е имал лични отношения с дъщерята на жертвата. Все още обаче от МВР не са направили официално изявление по случая.

Разследващите извършиха оглед и претърсване в жилището на жертвата, като действията на криминалистите продължиха с часове.

„При подобни случаи няма ограничение във времето за оглед. Продължава се толкова, колкото е необходимо, за да се изяснят всички факти и да се съберат доказателства“, обясни още Савов.

Не се изключва и версия, макар и малко вероятна според експертите, че престъплението може да е свързано с работата на съпруга на жертвата, бивш полицай.

„В последните десетилетия има редица случаи, при които служители на МВР или техни близки стават обект на атаки – от палежи и вандализъм до физическа разправа“, заяви криминалистът.

Очаква се в следващите часове МВР да излезе с официална информация за задържането на заподозрения и напредъка по разследването.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мал шанс

    3 6 Отговор
    щерката в университета . синът на парти . сигурно кйор кютук пян . шерифа по служба . патрулира за джигити и дрифтъри . а мацката сама с телевизора по нощница . влиза маскиран с нож за убииства . нанася удър в артерията на гърлото . и се изпарява . жертвата умира за миг . но щерката на следващия ден греда камери , записи . сравнява с графика на гаджето . и хоп . хващат го . Браво . Първомай е хубав град .

    Коментиран от #5, #7

    09:22 19.08.2025

  • 2 Тук е

    4 0 Отговор
    Пълно с жълти материали. Жената е убита. Другото са разсъждения по картинки. Всичко, що е уволнено от мвр е произведено в криминалист и ръси умности в стил “какво бе би било, ако би било” . Мотивът ца убийството може никога да не разберем. Въпросът е убиецът да бъде наказан адекватно.

    09:44 19.08.2025

  • 3 Спиро

    5 1 Отговор
    Е,и какво ката има засилено присъствие?Чакат убиеца да се върне ли?Никой не убива никого ей така за нищо.Винаги има мотив.И то много важен мотив.Млади хора,с две големи деца,на никакви длъжности в малко градче ако нямат наследство,печалба от тотото или са открили имане не могат да имат такава къща.Поне от вън се вижда,че е скъпа.Мирише на наркотици.Толкоз.

    09:49 19.08.2025

  • 4 това е идеалното убийство

    1 0 Отговор
    планиране , въоръжаване . те в техническия на това ли ги учат . придвижване по полунощ . прекалено идеално . убива я в банята . значи я е претърсил къщата . 2 етажна . 5 спални, хол, 3 бани . перфектен план . не ми го побира акъла . навсякъде камери . сот няма . няма куче . съседите жмът . не го засичали да се навърта, да заснема с гсм , да следи, разпитва . Богаташи . защо са го отхвърлили . може да е имал фетиш към полицейските разследвания . но майката го намразва , а щерката и таткото са пас . да търси друг пич .

    09:56 19.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Прасоразвъдна система 🐷

    4 0 Отговор
    Когато няма правосъдие всичко се превръща в лично. Не трябва да бъде така. Но всичко е благодарение на корупцията и кривосъдието на прасоразвъдната система на България.

    09:57 19.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 родолюбец

    2 0 Отговор
    Търсете жената! (“Cherchez la femme!”) Френска поговорка

    10:02 19.08.2025

  • 9 ЧИНГЕТАТА правят тоооолкова мръсотии

    2 0 Отговор
    НА НАРОДЕЦА ЧЕ Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО ДА ИМА ОБРАТНА РЕАКЦИЯ.....

    10:16 19.08.2025