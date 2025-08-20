Убийството в Първомай: Очаква се властите да дадат подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

За убийството на 44-годишната жена от Първомай е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата.
Днес на пресконференция МВР и прокуратурата ще коментират как са стигнали до извършителя.
Според източници на NOVA една от уликите, които отвеждат разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава, когато става убийството.
Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02.00 ч. в посока Бургас, а 3 часа по-късно в обратната посока. Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град”, където задържаният живее в общежитие.
1 Един шофьор
Коментиран от #5
07:25 20.08.2025
2 Здрасти
07:30 20.08.2025
5 Ко речи?
До коментар #1 от "Един шофьор":Какво се е правил? Отишъл е от София до Първомай и се е върнал.
Коментиран от #7
07:59 20.08.2025
6 Корупция и замазване
До коментар #3 от "Ерик Делко циганина":Смените на полюцаите са дълги и доходни. Обаче съпругите им скучаят. Информацията за медиите, която се предоставя от МВР по случая става все по абсурдна, а действията - преднамерено неадекватни. За сравнение - казусите с прегазените туристи от полицейското синче исина на прокурора от Перник.
08:00 20.08.2025
7 Гошо
До коментар #5 от "Ко речи?":Понеже мисирока написал в посока Бургас, и половината си мислят че ходил до Бургас, а другата половина идея нямат дей туй Първомай
08:06 20.08.2025
8 Перо
08:06 20.08.2025