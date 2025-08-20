Новини
Убийството в Първомай: Очаква се властите да дадат подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02.00 ч. в посока Бургас, а 3 часа по-късно в обратната посока

За убийството на 44-годишната жена от Първомай е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата.

Днес на пресконференция МВР и прокуратурата ще коментират как са стигнали до извършителя.

Според източници на NOVA една от уликите, които отвеждат разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава, когато става убийството.

Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02.00 ч. в посока Бургас, а 3 часа по-късно в обратната посока. Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град”, където задържаният живее в общежитие.


  • 1 Един шофьор

    10 3 Отговор
    Правил се е на хитър , ама сега с тия камери няма лабаво .

    Коментиран от #5

    07:25 20.08.2025

  • 2 Здрасти

    4 4 Отговор
    Демокрация! Ще го търсите бай Тошо!

    07:30 20.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един шофьор":

    Какво се е правил? Отишъл е от София до Първомай и се е върнал.

    Коментиран от #7

    07:59 20.08.2025

  • 6 Корупция и замазване

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ерик Делко циганина":

    Смените на полюцаите са дълги и доходни. Обаче съпругите им скучаят. Информацията за медиите, която се предоставя от МВР по случая става все по абсурдна, а действията - преднамерено неадекватни. За сравнение - казусите с прегазените туристи от полицейското синче исина на прокурора от Перник.

    08:00 20.08.2025

  • 7 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко речи?":

    Понеже мисирока написал в посока Бургас, и половината си мислят че ходил до Бургас, а другата половина идея нямат дей туй Първомай

    08:06 20.08.2025

  • 8 Перо

    4 0 Отговор
    Дъщерята на жертвата е разпознала убиеца, чрез камера. Разпознала е бившия си приятел! Бащата на момичето е разбрал, че тоя човек не е читав и е забранил на дъщеря му да контактува с него, което го е вбесило и я заплашвал! Всички полицейски разследвания са вторични и несъществени! Сега, след установяване на лицето, могат и да разследват, къде е минавал и по време на ланския сняг! Придават си незаслужената тежест и измислени успехи! Типичен случай на психар, до което състояние стига джендърията!

    08:06 20.08.2025