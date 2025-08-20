Новини
ГДБОП: Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми

20 Август, 2025 14:40 463 1

Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления

Отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предупреждава на Facebook страницата си за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми.

През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления, или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиенти.

Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри. Изискват да се плати само с карта.

От „Киберпрестъпност“ препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове. При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекцията.

Целта им е:
• да Ви убедят, че пазарувате от реален магазин;
• да Ви привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри;
• да Ви накарат да платите само с карта, за да получат те парите.

Как да се предпазите:
• Бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил!
• Вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата!
• Проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив!
• Не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници!


