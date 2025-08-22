Новини
Двама мъже са задържани за домашно насилие в Сливен

22 Август, 2025 10:59 537 2

Случаите са от две различни семейства

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани от полицията в Сливен след сигнали за домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера, около 17:00 ч., 62-годишна жена е подала сигнал, че 30-годишният ѝ син упражнява спрямо нея насилие и отправя заплахи. Той е задържан за срок от 24 часа, като е образувано досъдебно производство.

По-късно, около 23:24 ч., е получен сигнал за 42-годишен мъж в нетрезво състояние, проявил агресивно поведение спрямо жената, с която живее на семейни начала. Задържан е за 24 часа. По случая също е започнато досъдебно производство.

На пострадалите жени е предложена правна помощ.

Според информация от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане, жертвите на домашно насилие в Сливен могат да се обърнат за незабавна подкрепа към териториалните структури на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), органите на МВР, прокуратурата, общинската администрация, както и към националната гореща телефонна линия 0800 1 86 76. Линията е безплатна, анонимна и работи денонощно, като предоставя консултации и насочване.


България
