Задържаха мъж, пребил майка си и заплашвал жена си: Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете

9 Октомври, 2025 12:45 711 6

Мъжът, който е в изпитателен срок на предходно осъждане, се заканил да ги убие

Снимка: Shutterstock
Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 31-годишен мъж, заканил се с убийство на майка си и на жена си, и им нанесъл телесни повреди.

На 7 октомври около 13 ч. в къща в София обвиняемият се заканил с убийство на майка си, като ѝ казал: „Ще ти направя дупка в главата! Ще те убия!“ и ѝ притиснал и усукал дясната ръка. Той причинил лека телесна повреда на жената.

Обвиняемият се заканил с убийство и на жената, с която има две деца и живее във фактическо съпружеско съжителство, като ѝ крещял: „Аз ще те наръгам! Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“.

След това удрял жената в рамото и причинил лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвиждат наказания „лишаване от свобода“.

Мъжът е извършил деянията, докато е в изпитателен срок на предходно осъждане. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


  • 1 Стрезов

    8 1 Отговор
    Този без много шум го карайте направо в екарисажа.В голямата пещ.Няма да е загуба за обществото.

    Коментиран от #4

    12:51 09.10.2025

  • 2 Живото доказателство

    7 0 Отговор
    Че Ганчо за пари и имот майка си затрива буквално и преносно

    12:57 09.10.2025

  • 3 Некой си

    2 5 Отговор
    Кой знае? Явно му е писнало!

    13:00 09.10.2025

  • 4 Коментарът съдържа

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Стрезов":

    подстрекателство към насилие и садизъм.Коментаторът подлежи на съдебно преследване според силата на закона.

    13:15 09.10.2025

  • 5 славянско

    0 0 Отговор
    православно

    13:56 09.10.2025

  • 6 Това е.

    0 0 Отговор
    Шантава бьлгария2678

    14:28 09.10.2025