Обвиненият за убийството в Първомай се заканил след раздялата: Някой ден ще намериш труп в леглото си

Прокуратурата иска най-тежката мярка - задържане под стража за 21-годишния Ивелин Цветанов, който е обвинен за умишлено убийство на полицейската съпруга в Първомай.
"Бях на местопроизшествието в нощта на убийството", тези самопризнания е направил задържаният, съобщиха от прокуратурата.
Задържаният е студент четвърти курс в Техническия университет в София.
Все още не е готова съдебно-психиатричната експертиза, предстои да бъдат разпитани и неговите роднини.
Обвиненият в убийството на полицейската съпруга е преживял тежко раздялата с дъщерята на убитата.Това е основният мотив.
Задържаният проявявал странности - стрелял по хора с фалшиви патрони от стаята си в Студентски град. Това е заявила при разпит дъщерята на убитата. Често изпадал в състояния на плач. Бил запален по игра, която е свързана със стрелба.
След раздялата заплашил момичето, че ще са врагове и някой ден ще намери труп в леглото си.
След извършване на убийството се е прибрал в София по необичаен маршрут-през Хасково,Чирпан като по пътя е изхвърлил дрехите и ножа.
Задържаният е опасна личност и трябва да е в ареста, заяви наблюдаващият прокурор Дилян Пинчев.
