Обвиненият за убийството в Първомай се заканил след раздялата: Някой ден ще намериш труп в леглото си

22 Август, 2025 14:29

  • първомай-
  • убийство-
  • ивелин цветанов

Задържаният проявявал странности - стрелял по хора с фалшиви патрони от стаята си в Студентски град

Обвиненият за убийството в Първомай се заканил след раздялата: Някой ден ще намериш труп в леглото си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата иска най-тежката мярка - задържане под стража за 21-годишния Ивелин Цветанов, който е обвинен за умишлено убийство на полицейската съпруга в Първомай.

"Бях на местопроизшествието в нощта на убийството", тези самопризнания е направил задържаният, съобщиха от прокуратурата.

Задържаният е студент четвърти курс в Техническия университет в София.

Все още не е готова съдебно-психиатричната експертиза, предстои да бъдат разпитани и неговите роднини.

Обвиненият в убийството на полицейската съпруга е преживял тежко раздялата с дъщерята на убитата.Това е основният мотив.

Задържаният проявявал странности - стрелял по хора с фалшиви патрони от стаята си в Студентски град. Това е заявила при разпит дъщерята на убитата. Често изпадал в състояния на плач. Бил запален по игра, която е свързана със стрелба.

След раздялата заплашил момичето, че ще са врагове и някой ден ще намери труп в леглото си.

След извършване на убийството се е прибрал в София по необичаен маршрут-през Хасково,Чирпан като по пътя е изхвърлил дрехите и ножа.

Задържаният е опасна личност и трябва да е в ареста, заяви наблюдаващият прокурор Дилян Пинчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    20 4 Отговор
    Моля осветлете финансовото и материално благополучие на бащата полицай , откъде са му доходите на този провинциален нищоправец ?!? Съседите му твърдят , че само оградата на имението му струва над 100 000 лева , както и да го смятам заплатата не стига , дори с последните увеличения ..... Отделно къщата е над 500 000 лева , как ...откъде ?!?

    Коментиран от #3, #10

    14:34 22.08.2025

  • 2 Дудов

    5 3 Отговор
    Да то запалят и изгорят жив

    14:36 22.08.2025

  • 3 Умен

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Най-вероятно е спестявал от закуски

    14:37 22.08.2025

  • 4 И дъщерята

    15 0 Отговор
    сега ли се сетила , че отправял закани за трупове ?

    Коментиран от #5

    14:38 22.08.2025

  • 5 Мдааааа...

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "И дъщерята":

    При баща полицай!

    14:42 22.08.2025

  • 6 Има доказателства

    2 3 Отговор
    Самопризнания. Да го съдят набързо. 15 г. Ако сбъркат ще сменят после срокът. Брайвик учи в пандиза. Ако се бавят 4-5 години ще се промени истината. Трактора, Абаджиев , Момата, Семерджиев, а и др. Галев, Ружа.

    14:47 22.08.2025

  • 7 Тоалетната хартия

    3 8 Отговор
    Трябва да върнат казармата!!! Такива индивиди се самоубиваха..

    Коментиран от #9

    14:47 22.08.2025

  • 8 То ясно

    4 1 Отговор
    Ся ще го изкарат невменяем,заради глупостта на щерката.

    14:49 22.08.2025

  • 9 Хич НЕ си в час!

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тоалетната хартия":

    Такива ненормални индивиди застрелваха свои невинни набори с кеф,и лежаха в дисципа!!!

    14:51 22.08.2025

  • 10 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Бил е дистрибутор на пудра захар.

    15:20 22.08.2025

  • 11 ха ха

    0 0 Отговор
    абе знаем и по "опасни личности " , ама те , назначили са ги от някъде да управляват държавата , а при тоя нещата са много мътни

    15:30 22.08.2025