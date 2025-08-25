Новини
Руски тийнейджър открадна 24 бутилки бира от ресторант във Варна

25 Август, 2025 12:16 901 30

Вещите, обект на престъплението, са възстановени

Руски тийнейджър открадна 24 бутилки бира от ресторант във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски тийнейджър открадна 24 бутилки бира от ресторант във Варна, съобщиха от МВР.

19-годишният руски гражданин е задържан.

Той извършил кражба на 24 броя бутилки бира от ресторант на Крайбрежната алея.

На 23 август управителят на заведението е подал сигнал за откраднатите напитки.

Вещите, обект на престъплението, са възстановени, а по случая е започнато разследване по описа на Първо РУ.


  • 1 Последния Софиянец

    18 16 Отговор
    На Слънчев бряг група украинчета се опита да ме преджоби и като ги хванах ми скочиха няколко дебели украинки и ги отърваха.

    Коментиран от #4, #11, #17, #24

    12:17 25.08.2025

  • 2 Слаба ракия

    19 6 Отговор
    евтини рушняк. Трябваше да гепи две бутилки водка...

    12:18 25.08.2025

  • 3 1488

    16 5 Отговор
    аз кат вляза в корекома в бяла и само руска реч се чува ама кат ги питаш били украинци

    Коментиран от #5

    12:18 25.08.2025

  • 4 а група араби

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    успешно ти направиха гокун

    12:19 25.08.2025

  • 5 1488

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    научи ли анналлдолски

    12:20 25.08.2025

  • 6 Алф

    16 3 Отговор
    За първи път чувам руснак да предпочита бира, а не водка, ха-ха.

    12:20 25.08.2025

  • 7 Каса бира 6х4

    22 10 Отговор
    Руски гражданин или украински селянин, уточнете все пак.

    Коментиран от #8, #21

    12:21 25.08.2025

  • 8 тъ пкача

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Каса бира 6х4":

    на ма муля ти

    12:23 25.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 земи си шарлан

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Симитли":

    шти затраа

    Коментиран от #12

    12:24 25.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смятай

    7 2 Отговор
    Колко е закъсал ,даже нашите ромули не крадът бира

    12:27 25.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Алексбг

    11 6 Отговор
    Е откраднал 24...бири руският тийнейджър.Амо то за руската душа си е нормално.Те батковците му войници и чичо му Володя Путин ,искат цяла Украйна да откраднат пък тук...някакви бири.!!!Е не им се удава вече 3.5години да го сторят..както и на младежа с бирите..но опитали.

    12:39 25.08.2025

  • 16 ахтунг

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Град Симитли":

    напрай и клиzма

    12:40 25.08.2025

  • 17 Алексбг

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак лъжеш по руско-съветски образец.Митрафонова,ще ти даде медал..може би !-:)-:)

    12:41 25.08.2025

  • 18 Начо

    7 7 Отговор
    Руски православни традиции

    12:43 25.08.2025

  • 19 ха ха ха ...

    7 5 Отговор
    Що се срамите да кажете че младежа е украински ?!

    13:04 25.08.2025

  • 20 що не пишете бе

    7 3 Отговор
    На косъм се размина огромна трагедия, поради неадекватното шофиране на украинско пиянде.
    Двама смели мъже обаче успяха да го спрат и извършиха граждански арест на пияния шофьор на автобус в неделя вечерта.

    Машината е била с украинска регистрация, а пияницата карала по маршрута Бургас – Варна.

    13:06 25.08.2025

  • 21 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Каса бира 6х4":

    Естествено че украинец! Всички раши са украинци, все пак раша е създадена от Киевска Рус, което ще рече, че Украйна е създала раша. Така каза путлера! Така, че управлението на раша, трябва да се върне на Зеленски.

    Коментиран от #22

    13:11 25.08.2025

  • 22 ха ха ха ....

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Ти на колко бири си ?

    Коментиран от #28

    13:12 25.08.2025

  • 23 Тиква

    6 4 Отговор
    Аха, вярвам на факти, Усраинец, нагъл плъх открадна бирата.Вие скоро и на азербайджански ще казвате Руски гражданин.

    13:12 25.08.2025

  • 24 д-р Чуклев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Време е да минеш на розовите хапчета,червените не действат

    13:21 25.08.2025

  • 25 ХАХАХА

    3 1 Отговор
    Пак като не им е откраднал тоалетните чинии

    13:23 25.08.2025

  • 26 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Защото са много богати. Дядката каза, че са на 4-5 място в света по жизнен стандарт... Вижда се.

    13:33 25.08.2025

  • 27 Mатей

    5 6 Отговор
    Защо лъжите бе, защо не кажете, че е украинец! Няма как, руснак да дойде в България, този е от любимите ви укри!

    13:33 25.08.2025

  • 28 Не му трябват бири

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "ха ха ха ....":

    На простака

    13:34 25.08.2025

  • 29 Тома

    1 1 Отговор
    Руският гражданин е от Киев

    13:36 25.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.