Руски тийнейджър открадна 24 бутилки бира от ресторант във Варна, съобщиха от МВР.
19-годишният руски гражданин е задържан.
Той извършил кражба на 24 броя бутилки бира от ресторант на Крайбрежната алея.
На 23 август управителят на заведението е подал сигнал за откраднатите напитки.
Вещите, обект на престъплението, са възстановени, а по случая е започнато разследване по описа на Първо РУ.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #11, #17, #24
12:17 25.08.2025
2 Слаба ракия
12:18 25.08.2025
3 1488
Коментиран от #5
12:18 25.08.2025
4 а група араби
До коментар #1 от "Последния Софиянец":успешно ти направиха гокун
12:19 25.08.2025
5 1488
До коментар #3 от "1488":научи ли анналлдолски
12:20 25.08.2025
6 Алф
12:20 25.08.2025
7 Каса бира 6х4
Коментиран от #8, #21
12:21 25.08.2025
8 тъ пкача
До коментар #7 от "Каса бира 6х4":на ма муля ти
12:23 25.08.2025
10 земи си шарлан
До коментар #9 от "Град Симитли":шти затраа
Коментиран от #12
12:24 25.08.2025
13 Смятай
12:27 25.08.2025
15 Алексбг
12:39 25.08.2025
16 ахтунг
До коментар #12 от "Град Симитли":напрай и клиzма
12:40 25.08.2025
17 Алексбг
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак лъжеш по руско-съветски образец.Митрафонова,ще ти даде медал..може би !-:)-:)
12:41 25.08.2025
18 Начо
12:43 25.08.2025
19 ха ха ха ...
13:04 25.08.2025
20 що не пишете бе
Двама смели мъже обаче успяха да го спрат и извършиха граждански арест на пияния шофьор на автобус в неделя вечерта.
Машината е била с украинска регистрация, а пияницата карала по маршрута Бургас – Варна.
13:06 25.08.2025
21 Хахахаха
До коментар #7 от "Каса бира 6х4":Естествено че украинец! Всички раши са украинци, все пак раша е създадена от Киевска Рус, което ще рече, че Украйна е създала раша. Така каза путлера! Така, че управлението на раша, трябва да се върне на Зеленски.
Коментиран от #22
13:11 25.08.2025
22 ха ха ха ....
До коментар #21 от "Хахахаха":Ти на колко бири си ?
Коментиран от #28
13:12 25.08.2025
23 Тиква
13:12 25.08.2025
24 д-р Чуклев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Време е да минеш на розовите хапчета,червените не действат
13:21 25.08.2025
25 ХАХАХА
13:23 25.08.2025
26 Ха ха ха
13:33 25.08.2025
27 Mатей
13:33 25.08.2025
28 Не му трябват бири
До коментар #22 от "ха ха ха ....":На простака
13:34 25.08.2025
29 Тома
13:36 25.08.2025
