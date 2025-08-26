Новини
Експертиза установи: Никола Бургазлиев е карал АТВ-то под въздействието на марихуана

26 Август, 2025 15:49 845 11

Обмисля се преквалификация на извършеното от него деяние от неумишлено в умишлено

Експертиза установи: Никола Бургазлиев е карал АТВ-то под въздействието на марихуана - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В кръвта на 18-годишния Никола Бургазлиев, врязал се с АТВ в туристи в Слънчев бряг, е установена марихуана. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, съобщиха на брифинг в Съдебната палата в София, цитирани от БНТ.
"В кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев са открити следи от марихуана. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка тетрахидроканабинол", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.

Обмисля се преквалификация на извършеното от него деяние от неумишлено в умишлено.

Назначени са съдебномедицински експертизи на пострадалите хора, като след излизането им ще се актуализира и обвинението, в съответствие със събраните доказателства. Разпитано е и момичето, което се е возило заедно с Бургазлиев на АТВ-то, коментира следователят Мариан Маринов.

Чинев, Маринов и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се срещнаха с близки на пострадалите от инцидента.

"Разследването, което провеждаме, ще бъде всестранно обективно и пълно, бяха дадени гаранции, че ще положим всички усилия да бъде разкрита обективната истина", добави Мариан Маринов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 60% увеличение

    22 0 Отговор
    МВР слепи ли са за каналите на дрога или са вътре в схемата? Щом и сина на полицай е дрогиран.

    Коментиран от #3

    16:03 26.08.2025

  • 2 Тореро

    15 0 Отговор
    Моментално в зандана,да му пръснат халката!!

    16:05 26.08.2025

  • 3 Лекувам наркозависимост

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "60% увеличение":

    Хахахаххаха на шефовете синчетата пласират всичко мара,кока ,пикци.... Лично познавам няколко

    16:08 26.08.2025

  • 4 Въй Мамо

    14 0 Отговор
    Ако не го опазят техните, бая зор ще видят полицаите да го опазят в бургаския. Може пък да му издадат присъда и да я изкара у дома.

    16:11 26.08.2025

  • 5 иска ми се

    9 0 Отговор
    Минимум 15 г. затвор

    16:12 26.08.2025

  • 6 НАЙ -ПОСЛЕ

    9 0 Отговор
    Добре свършена работа.

    16:13 26.08.2025

  • 7 истината

    13 0 Отговор
    Въпроса е........Защо куките от бургас покриха това???Защо медиите написаха ,че ечист на алкохол и дрога ,а той бил напушен....сега вече е яна картинката....защо е управлявал с такава скорост и защо така е реагирал на колата срещу него ,а не е натиснал спирачката яко....

    Коментиран от #11

    16:13 26.08.2025

  • 8 Ама понеже

    8 0 Отговор
    мама и тати са милиционери, ако не се беше вдигнал шум така щяха да останат нещата...

    16:18 26.08.2025

  • 9 Бай Ставри!!!

    5 0 Отговор
    Никола, за Никулден те чакам в ЦСЗ... Ще бъдеш мой тлъст шаран без люспи...

    16:23 26.08.2025

  • 10 Механик

    2 0 Отговор
    Че някой съмнявал ли се е, че малкото феодалче не е ползвало дрога?? Ми те къде по-простички и бедни деца ползват "плодовете на демокрацията", че па такъв елитен екземпляр ли няма да ползва??
    Някога, по "онова време", някои от децата на партийните номенклатурчици и те ползваха подобни "прелести". Та сегашните ли? Сега е демокрация и всеки може да шмърка.

    16:24 26.08.2025

  • 11 Риболовеца

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "истината":

    Усетиха се, че няма да се размине толкова лесно, това е цялата работа. Сега вече гледат как да му намалят присъдата. Следи от марихуана могат да се открият и няколко дни след употреба, което е много удобно за адвокатска защита.

    16:24 26.08.2025