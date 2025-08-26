Експертиза установи: Никола Бургазлиев е карал АТВ-то под въздействието на марихуана

В кръвта на 18-годишния Никола Бургазлиев, врязал се с АТВ в туристи в Слънчев бряг, е установена марихуана. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, съобщиха на брифинг в Съдебната палата в София, цитирани от БНТ.
"В кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев са открити следи от марихуана. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка тетрахидроканабинол", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.
Обмисля се преквалификация на извършеното от него деяние от неумишлено в умишлено.
Назначени са съдебномедицински експертизи на пострадалите хора, като след излизането им ще се актуализира и обвинението, в съответствие със събраните доказателства. Разпитано е и момичето, което се е возило заедно с Бургазлиев на АТВ-то, коментира следователят Мариан Маринов.
Чинев, Маринов и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се срещнаха с близки на пострадалите от инцидента.
"Разследването, което провеждаме, ще бъде всестранно обективно и пълно, бяха дадени гаранции, че ще положим всички усилия да бъде разкрита обективната истина", добави Мариан Маринов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 60% увеличение
Коментиран от #3
16:03 26.08.2025
2 Тореро
16:05 26.08.2025
3 Лекувам наркозависимост
До коментар #1 от "60% увеличение":Хахахаххаха на шефовете синчетата пласират всичко мара,кока ,пикци.... Лично познавам няколко
16:08 26.08.2025
4 Въй Мамо
16:11 26.08.2025
5 иска ми се
16:12 26.08.2025
6 НАЙ -ПОСЛЕ
16:13 26.08.2025
7 истината
Коментиран от #11
16:13 26.08.2025
8 Ама понеже
16:18 26.08.2025
9 Бай Ставри!!!
16:23 26.08.2025
10 Механик
Някога, по "онова време", някои от децата на партийните номенклатурчици и те ползваха подобни "прелести". Та сегашните ли? Сега е демокрация и всеки може да шмърка.
16:24 26.08.2025
11 Риболовеца
До коментар #7 от "истината":Усетиха се, че няма да се размине толкова лесно, това е цялата работа. Сега вече гледат как да му намалят присъдата. Следи от марихуана могат да се открият и няколко дни след употреба, което е много удобно за адвокатска защита.
16:24 26.08.2025