Експертиза установи: Никола Бургазлиев е карал АТВ-то под въздействието на марихуана

В кръвта на 18-годишния Никола Бургазлиев, врязал се с АТВ в туристи в Слънчев бряг, е установена марихуана. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, съобщиха на брифинг в Съдебната палата в София, цитирани от БНТ.

"В кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев са открити следи от марихуана. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка тетрахидроканабинол", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.

Обмисля се преквалификация на извършеното от него деяние от неумишлено в умишлено.

Назначени са съдебномедицински експертизи на пострадалите хора, като след излизането им ще се актуализира и обвинението, в съответствие със събраните доказателства. Разпитано е и момичето, което се е возило заедно с Бургазлиев на АТВ-то, коментира следователят Мариан Маринов.

Чинев, Маринов и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се срещнаха с близки на пострадалите от инцидента.

"Разследването, което провеждаме, ще бъде всестранно обективно и пълно, бяха дадени гаранции, че ще положим всички усилия да бъде разкрита обективната истина", добави Мариан Маринов.