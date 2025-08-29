Новини
Крими »
Адвокатът на Паскал: Представили сме обилна документация за тежките му здравословни проблеми

Адвокатът на Паскал: Представили сме обилна документация за тежките му здравословни проблеми

29 Август, 2025 08:54 1 128 32

  • никола николов - паскал-
  • контрабанда-
  • сърбия

Той не познава и български политици, така че тази митология, която се изгражда около неговия образ, ще бъде много добре осветлена, каза Димитър Марковски

Адвокатът на Паскал: Представили сме обилна документация за тежките му здравословни проблеми - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Наложи се спешна реакция от моя страна, защото Никола Николов-Паскал има сериозни здравословни проблеми, които в качеството си на негов защитник не мога да подмина“, каза адвокат Димитър Марковски, който е пред Националното следствие в София.

„Здравословното му състояние е юридически факт, който има значение и е свързан с обстоятелства, свързани с това дали прокуратурата следва да направи искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата е представила обилна медицинска документация, която удостоверява какви са тежките здравословни проблеми на г-н Николов. Става ясна и причината за неговото присъствие на територията на Сърбия“, обясни Марковски.

„Поводът и причината е, че той търси конкретни специалисти там. И още едно обстоятелство, което не бива да бъде забравяно – че инициативата за срочното предаване на г-н Николов изхожда от него“, каза още адвокатът.

Той не пожела да даде повече информация за това какви точно са здравословните проблеми на Николов, тъй като „това би било много непрофесионално и неетично“.

„Надявам се прокуратурата да размисли своята процесуална позиция, да обмисли и да прецени дали трябва да се стигне до такова крайно искане за налагане на такава мярка – задържане. Не трябва да забравяме и че той е лежал изключително продължително време и в арест, и в домашни условия“, припомни Марковски.

Той заяви, че не са давали три часа и половина обяснения през вчерашния ден.

„Това какви обяснения е дал не бих си позволил да коментирам на този етап, защото първо би било спекулативно, защото не познавам другите материали по делото, и второ – не бих си позволил да коментирам съдържание на доказателства, които са в условие на следствена тайна“, каза Димитър Марковски.

Обвиненията спрямо Николов са няколко – участие в организирана група, няколко отделни обвинения за контрабанда и държане на акцизна стока, уточни той.

На въпрос има ли писмени доказателства за познанство между Паскал и споменаваните политици в делото, Марковски заяви, че той не познава длъжностните лица, включително и тези, които са привлечени към наказателна отговорност.

„Не познава и български политици, така че тази митология, която се изгражда около неговия образ, ще бъде много добре осветлена в хода на самото производство“, заяви защитникът на Никола Николов.

„Разговарях с г-н Николов вчера и той беше много изненадан от неговата работна биография. Той работи с дружества, които се заминават с търговия на стока, така че е нямал никакви длъжностни качества в системата. Това е поредният мит, който ще бъде разбулен“, заяви Димитър Марковски.

Николов не е работил и като служител на ГКПП „Капитан Андреево“, каза той.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    31 0 Отговор
    Виждам че не схващате картинката !!! Не го довлякоха да го осъдят , довлякоха го да го оправдаят !!!

    Коментиран от #8

    08:57 29.08.2025

  • 2 Еййй,

    29 3 Отговор
    как бързо и спешно се разболя!!!

    08:58 29.08.2025

  • 3 Освалдо Риос

    19 1 Отговор
    Болят го кайсиите.

    08:59 29.08.2025

  • 4 премълчава как е с бизнеса 40 г

    17 0 Отговор
    чадъри от мвр , подкупи . жертви на пътя затова искат мвр да е с професионали некорумпирани , да прилагат закона . паскал като е болен да се лекува . бягал в сръбска . хитрец е .

    09:01 29.08.2025

  • 5 Кръндела

    20 1 Отговор
    Стария контрабандист се е прибрал да се лекува, че навън зер- скъпо е. Сега безплатно(за наша сметка) по МВР болница ще полежи, ще се подмотва и докато вървят тия смешни дела може и да напусне този свят. Пара сгъната настрана има, щом Марковски му е адвокат, всичко е точно и подредено.

    09:02 29.08.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 0 Отговор
    Работата на адвокатите е да прикриват и лъжат...

    09:03 29.08.2025

  • 7 Комисар Корадо Катани

    14 2 Отговор
    Пратето го на лечение в някоя хижа на Христо Крушарски.

    09:03 29.08.2025

  • 8 предположение

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Или го довлякоха тук за да му се случи нещо лошо, например, някой случаен, много нелеп инцидент. Ако знае много винаги, докато е жив, ще е заплаха за някого. Като че ли нещата отиват на зле със здравословното му състояние.

    Коментиран от #24

    09:05 29.08.2025

  • 9 Промяна

    15 1 Отговор
    ОГРОМНИ СПЕЦИАЛИСТИ ИМА В СЪРБИЯ ДА ЗНАЕШ ХАХАХАХАХАХАЛЪЖА ПРОСТА ЛЪЖА Е А И САМ СЕ ПРИБРАЛ ХАХАХАХА ЗАЕДНО С БОЖКОВ ЛЪЖАТ ЕДНО И СЪЩО

    09:05 29.08.2025

  • 10 Зъл пес

    13 2 Отговор
    Ние сме наясно че това ви е първата работа.Ами сега приложи обилна документация и за престъпленията му.

    09:09 29.08.2025

  • 11 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    И КОЛОНОСКОПИЯ БЕЗ УПОЙКА!

    09:19 29.08.2025

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 2 Отговор
    КОНТРАБАНДИСТА "ПАСКАЛ" СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ ...................... КРАДЛИВАТА ИВАНЧЕВА РЕШАВА ДА РАЖДА "ИНВИТРО" В ЗАТВОРА , (КАТО ЦОЛА ДРАГОЙЧЕВА) ..................... АДВОКАТ НА ДВАМАТА ПРЕСТЪПНИЦИ Е .......,............. МАРКОВСКИ СИН ...........,...... ФАКТ !

    09:21 29.08.2025

  • 13 Иван Грозни

    15 0 Отговор
    Бе как като ги хванат се разболяват много. Преди ареста не е имал време да се лекува от много работа/крадене/. Сега държавата трябва да го лекува с народни пари.

    09:22 29.08.2025

  • 14 Е и? Болен ама

    10 1 Отговор
    Лява ръка, десен джоб.
    Ще се лекува в МВР болница!
    Абе, пич, като си болен що се криеш в Сърбия, бе и не спираш да се гушкаш с пачки и простачки?!

    09:27 29.08.2025

  • 15 ся кво

    7 0 Отговор
    оказа се стар болен човек . ни долари, ни охрани , ни лобисти . а какъв куп от лъжи се изсипа за година . няма разознаване . мосад в изрел всичко знае . кой дава лихви - лихвари , евреи . менте цигарки за милярди евро . все едно китайски чехли за трильони долари . глупост .

    09:31 29.08.2025

  • 16 Само да попитам

    10 0 Отговор
    Как така всички престъпници са 1. Болни и трябва спешно да се лекуват, 2. Имат болни родители, за които трябва да се грижат, 3. Невръстните им деца имат нужда от тях и съдът трабва да прояви милост. И хоп - срещу пари и лъжи излизат на свобода да довършат започнатото. Разбира се, наемат адвокати я Лулчев, я Марковски, я Доковска. Така е сигурно.

    09:35 29.08.2025

  • 17 Сталин

    12 0 Отговор
    Българските бандити и криминали,най болните криминали на света ,да се чуди човек как имат сили да убиват и крадат

    09:35 29.08.2025

  • 18 Адвокат

    13 0 Отговор
    У нас има епидемия на тежки болести сред всички големи престъпници, но държавота добре си грижи за тях. Тези епидемии са държавно творение си се наричат " безнаказаност",която да подсигури укривана на престъпните държавни схеми за грабеж и неглижиране на институциите с цел забогатяване. Така вече 35 години се изгради мафиотската държава и няма изгледи да спре.

    09:39 29.08.2025

  • 19 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Въпросните документи по КАТЕГОРИЧЕН начин показват, че той трябва да е бил носен след попа.
    Цар ПАРА оправя всякакви проблеми !

    09:41 29.08.2025

  • 20 факуса

    9 1 Отговор
    направо телк 100% да му дадат и в топлите страни да си почине горкият

    09:42 29.08.2025

  • 21 Богат

    7 1 Отговор
    Този изведнъж стана тежко болен и мъртво пиян? Когато правеше пресстъпленията си беш класически здрав

    09:42 29.08.2025

  • 22 Ламбо

    8 0 Отговор
    Този Паскал,с вид на тракторист от бивше ТКЗС,е едно винтче от една голяма машина за контрабанда.Той е изпълнител.Не зная защо изобщо не занимавате с тази тема.А,да.За отвличане на вниманието,и за запълване на лятната скука.Оказва се,че е тежко болен човека.Да не се окаже,че след кратко боледуване....А?Да прикрият това което знае?

    09:44 29.08.2025

  • 23 Тома

    5 1 Отговор
    Щом брендо се прибра значи най сигурно е в България за контрабандистите защото мафията е на власт

    09:49 29.08.2025

  • 24 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "предположение":

    Сигурен съм че се подсигурил " да не му се случи нещо " ! Флашки , снимки и т.н. ! Здравословното състояние е лошо в угода на адвокатите и оправданието му ! Той дори не се е крил , той се е лекувал !!!

    09:51 29.08.2025

  • 25 Съгласен с казаното от адвоката

    4 1 Отговор
    Народната мъдрост сочи, че за Химикал баир нема! За всеки може да се напише всичко, после върви доказвай, че нямаш сестра! Никой не е застрахован. Като в детска градина наредени деца, започва се с препредаваме на една дума, накрая излиза друго. Тези, които забъркват кашите си остават безнаказани.

    09:52 29.08.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 0 Отговор
    НА 3ти СЕПТЕМРИ МИТИНГ .................... В ЗАЩИТА НА ВАРНЕНСКИЯ КМЕТ И КОНТРАБАНДИСТА "ПАСКАЛ" ........................ ИНИЦИАТОРИ НА ПРОТЕСТА : КИРО , ЛЕНА и КОКОРЧО , ДОЛУ ДИКТАТУРАТА . СВОБОДА ZA KPAДЦИТЕ .................

    09:55 29.08.2025

  • 27 Обилна документация

    4 1 Отговор
    100 страници фалшив фалш и ала-бала-портокала на съответната цена,нали знаете,чичо Доки

    09:59 29.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Нашите ПРЕСТЪПНИЦИ се оказаха най-болните в Света! В Централния-където му е мястото-ще му изкарат и НЕЛК....и каквото още си поиска......

    10:12 29.08.2025

  • 30 ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИЦИ СЕ ПРАВЯТ НА БОЛНИ

    2 0 Отговор
    ВСИЧКИ МОШЕНИЦИ, КОНТРАБАНДИСТИ КАТО ТАКА САМОНАРЕКЛИЯ СЕ ПАСКАЛ ВСЕ СА БОЛНИ, ВСЕ СЕ ЛЕКУВАТ С БЯГСТВО В ЧУЖБИНА, СЪЩО КАТО ЛОТАРИЙНИЯ БОС МОШЕНИК ВАСИЛ БОШКОВ.

    10:13 29.08.2025

  • 31 Козар Белене

    2 0 Отговор
    А ментора му от ПП кога ще го видим зад решетките?!

    10:14 29.08.2025

  • 32 К.К

    0 0 Отговор
    Защо всички престъпници, като се разболеят се връщат в България и вместо в затвора, лежат по болниците. И откъде тоя " болен, нещастен, невинен човечец" има пари за такъв адвокат, като Марковски - говори се, че таксите са му доста солени.

    10:17 29.08.2025