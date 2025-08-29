Адвокатът на Паскал: Представили сме обилна документация за тежките му здравословни проблеми

„Наложи се спешна реакция от моя страна, защото Никола Николов-Паскал има сериозни здравословни проблеми, които в качеството си на негов защитник не мога да подмина“, каза адвокат Димитър Марковски, който е пред Националното следствие в София.
„Здравословното му състояние е юридически факт, който има значение и е свързан с обстоятелства, свързани с това дали прокуратурата следва да направи искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата е представила обилна медицинска документация, която удостоверява какви са тежките здравословни проблеми на г-н Николов. Става ясна и причината за неговото присъствие на територията на Сърбия“, обясни Марковски.
„Поводът и причината е, че той търси конкретни специалисти там. И още едно обстоятелство, което не бива да бъде забравяно – че инициативата за срочното предаване на г-н Николов изхожда от него“, каза още адвокатът.
Той не пожела да даде повече информация за това какви точно са здравословните проблеми на Николов, тъй като „това би било много непрофесионално и неетично“.
„Надявам се прокуратурата да размисли своята процесуална позиция, да обмисли и да прецени дали трябва да се стигне до такова крайно искане за налагане на такава мярка – задържане. Не трябва да забравяме и че той е лежал изключително продължително време и в арест, и в домашни условия“, припомни Марковски.
Той заяви, че не са давали три часа и половина обяснения през вчерашния ден.
„Това какви обяснения е дал не бих си позволил да коментирам на този етап, защото първо би било спекулативно, защото не познавам другите материали по делото, и второ – не бих си позволил да коментирам съдържание на доказателства, които са в условие на следствена тайна“, каза Димитър Марковски.
Обвиненията спрямо Николов са няколко – участие в организирана група, няколко отделни обвинения за контрабанда и държане на акцизна стока, уточни той.
На въпрос има ли писмени доказателства за познанство между Паскал и споменаваните политици в делото, Марковски заяви, че той не познава длъжностните лица, включително и тези, които са привлечени към наказателна отговорност.
„Не познава и български политици, така че тази митология, която се изгражда около неговия образ, ще бъде много добре осветлена в хода на самото производство“, заяви защитникът на Никола Николов.
„Разговарях с г-н Николов вчера и той беше много изненадан от неговата работна биография. Той работи с дружества, които се заминават с търговия на стока, така че е нямал никакви длъжностни качества в системата. Това е поредният мит, който ще бъде разбулен“, заяви Димитър Марковски.
Николов не е работил и като служител на ГКПП „Капитан Андреево“, каза той.
