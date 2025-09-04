Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи с тротинетки

Ст. Комисар Николай Кожухаров, ръководител на областната дирекция на МВР в Русе, е настанен в болница в тежко състояние след нанесен му побой тази нощ.

Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътното платно. Те проявили агресия и нападнали Кожухаров.

По информация на БНР състоянието на комисаря е тежко поради множеството наранявания.