Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи с тротинетки

Ст. Комисар Николай Кожухаров, ръководител на областната дирекция на МВР в Русе, е настанен в болница в тежко състояние след нанесен му побой тази нощ.
Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътното платно. Те проявили агресия и нападнали Кожухаров.
По информация на БНР състоянието на комисаря е тежко поради множеството наранявания.
1 новината на деня
14:55 04.09.2025
2 Защо ли не изпитвам състрадание
Улицата взима законът в свой ръце
14:56 04.09.2025
3 а дали са ги фанали
заптиета мълчат
иначи бабаити доста от тях го раздават когато са по няколко
14:56 04.09.2025
4 Емили с Тротинетката
Коментиран от #58
14:57 04.09.2025
5 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
14:57 04.09.2025
6 У Русе
Коментиран от #28
14:57 04.09.2025
7 Рер
Коментиран от #49
14:57 04.09.2025
9 Копейки ще да са тези....
Коментиран от #22, #31, #35, #71
14:58 04.09.2025
10 АСАВ
14:58 04.09.2025
11 горски
А биячите са второ чалга поколение,основен продукт на една разбита образователна с-ма в една държава-пътник.
14:59 04.09.2025
12 Изкарал е късмет
Коментиран от #36
14:59 04.09.2025
13 Много разминавания
14:59 04.09.2025
14 МВР към локалите гамени
15:00 04.09.2025
15 МЛАДЕЖИ ОТ РУСЕ
15:00 04.09.2025
16 Трол
15:00 04.09.2025
17 А защо
15:00 04.09.2025
18 БОЗА
Коментиран от #21
15:00 04.09.2025
19 az СВО Победа80
Ако бяха го убили, то щяхме да сме в редовете на "развитите и модерни европейски държави", щом не е убит, то значи имаме да извървим още дълг път докато се присъединим към тези държави! 🤣🤣🤣
15:01 04.09.2025
20 Видиш ли
Коментиран от #40
15:03 04.09.2025
21 Шум музика и мирис на гуми
До коментар #18 от "БОЗА":Така е вероятно, защото тротинетките в 5 часа могат и "Лебедово езеро" да отиграват и няма кой да ги забележи.
15:03 04.09.2025
23 Софийски
15:04 04.09.2025
24 Авеее
Коментиран от #82
15:07 04.09.2025
25 Георги
15:07 04.09.2025
26 Сталин
15:08 04.09.2025
27 как ли ще реагират когато се случи
Коментиран от #102
15:08 04.09.2025
28 Али Гатор
До коментар #6 от "У Русе":Абе незнам какви фенове са у Руси ама в Павел баня хляб неможеш да си поръчаш на български.
Коментиран от #81
15:08 04.09.2025
29 Коня Солтуклиева
но ченге, все пак, не бива да бъде бито!
15:08 04.09.2025
30 ХААААХААА
15:09 04.09.2025
31 Луд Скайуокър
До коментар #9 от "Копейки ще да са тези....":Колега , зобай си зобта в обора , гледай умно и разбитащо пръдни си и се успокой.
15:10 04.09.2025
32 Чочо
15:12 04.09.2025
33 Буба шпек
15:13 04.09.2025
37 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #57
15:16 04.09.2025
38 важното е че има нови БМВ-та
15:17 04.09.2025
39 боя възпитава
15:17 04.09.2025
40 НИКО
До коментар #20 от "Видиш ли":БАТЕ НЕМОИ ТАКА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СМЕ НА БОИКО ЕЛЕКТОРАТА
15:17 04.09.2025
41 Асен
15:18 04.09.2025
42 гост
Коментиран от #99
15:18 04.09.2025
43 има ли банани да рупат овцете
Коментиран от #44
15:18 04.09.2025
44 Дългият
До коментар #43 от "има ли банани да рупат овцете":...много мъдра мисъл.....ти да видиш...
15:20 04.09.2025
45 От селеметя
Шукар момчета, харабии.
15:20 04.09.2025
46 Кандидат депутат
15:20 04.09.2025
48 Гост
15:21 04.09.2025
49 гост
До коментар #7 от "Рер":солна киселина...
15:22 04.09.2025
50 Галина Колева
15:22 04.09.2025
51 Софийски селянин,
15:22 04.09.2025
52 Аква
15:24 04.09.2025
53 Надявам се
Както обикновено.
Иначе ще се окаже, че този граждани е по-равен от нас гражданите, който чакаме за правосъдие с години и накрая вземаме средния.
Тъй, зер.
15:24 04.09.2025
55 Територията
15:26 04.09.2025
56 Глупости
Коментиран от #89
15:26 04.09.2025
57 Дудов
До коментар #37 от "оня с коня":И тогава няма да се оправи
15:27 04.09.2025
58 Да попитам:
До коментар #4 от "Емили с Тротинетката":А индийците с тротинетки по-малко опасни ли са???
15:32 04.09.2025
59 Това полиция ли е?
15:32 04.09.2025
60 Надявам се вече
Ако не, кого още трябва да пребият и убият циганите?
15:33 04.09.2025
61 Румен
15:34 04.09.2025
62 Гост
15:35 04.09.2025
63 Пенсионер ОСВ
15:36 04.09.2025
64 Стига бе
15:36 04.09.2025
65 Такива си ги отгледахте
15:38 04.09.2025
66 Това е точна
15:38 04.09.2025
67 Жалко че
15:39 04.09.2025
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
В понеделник Царят извикал и наградил офицера... .
.....
а във вторник погребвали пияния❗
Коментиран от #80
15:39 04.09.2025
69 Някъде
15:39 04.09.2025
70 ФАКТ
15:41 04.09.2025
71 ТИР
До коментар #9 от "Копейки ще да са тези....":Не бе, това са демократчетата възпитани на безделие, кражба и арогантност, ние копейките дето нричаш ходихме на летен лагер,военно обучение - да не сме леваци и бригади в помощ на селското стопанство дето го Имаше,,,
15:41 04.09.2025
72 фарисейски квас
Коментиран от #73
15:41 04.09.2025
73 ко пилот
До коментар #72 от "фарисейски квас":кирчо и рашков
15:42 04.09.2025
74 Някой
Иначе, тротинеткаджиите са изключително опасни. Същевременно са с ампутиран, или поне закърнял мозък.
15:42 04.09.2025
75 Евала
страха и уважението.
15:44 04.09.2025
76 Дани
15:45 04.09.2025
77 МП4
15:45 04.09.2025
78 Той
15:48 04.09.2025
79 Оставка на шефа
15:48 04.09.2025
80 Коко
До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А преди десети, милицията имаше много показателни цветове на колите - жълто и синьо!
Защо?
Защото влизаш в мвр-то жълт от страх, и излизаш посинен от бой.
Но пък нямаше банани!!!
"боят не е средство за възпитание - но много помага"
Казал го е един виден възпитател!
15:51 04.09.2025
81 Защо
До коментар #28 от "Али Гатор":И там ли налазиха чебурашките ,тешко ви ,ще трябва да учите руски,после ще ви асвабаждават ,все руски ценности
15:51 04.09.2025
82 Напомнящ
До коментар #24 от "Авеее":Дори и да ги намерят бъхтичите,нищо няма да им се случи,защото е повече от ясно,че са от защитения вид!!! Преди години по времето на "демокрацията" в софийския квартал "Надежда" група лилави убиха професор Калоянов по чист бял ден,защото им беше направил забележка за шума,който вдигат! Задържаха някои от тях,но ги пуснаха и не осъдиха никой,защото не могло да се установи,кой точно е нанесъл фаталния удар!!! Имаме правораздаване,достойно за "НОБИЛ"!!!
15:51 04.09.2025
83 книж
15:53 04.09.2025
86 Верно ли бе
15:54 04.09.2025
87 Ивелин Михайлов
15:55 04.09.2025
88 БПФ
15:55 04.09.2025
89 От медията
До коментар #56 от "Глупости":Карай да върви ,трУтунетки дрифтове няма смисел лаф да става
15:55 04.09.2025
90 Тома
15:55 04.09.2025
91 ха сега
15:56 04.09.2025
92 Ивелин Михайлов
15:57 04.09.2025
93 Олеле
15:57 04.09.2025
94 Бай-Тошо!
Направо в гроба се преобърнах три пъти от прочетеното...
15:59 04.09.2025
95 Кит
В САЩ не би било точно така. Не че и там не се намира някой, който да посегне на местния шериф - има и там. Но след посегателството здравето на посегналия най-често рязко тръгва надолу, на около 2 метра под земята...И мераклиите се съобразяват, какво да правят?
А у нас същите тия хора дишат свободно!
Мила Родино, ти си земен рай!
16:00 04.09.2025
96 Много добър
16:01 04.09.2025
97 Озадачен!
16:01 04.09.2025
98 Механик
Но какво да се прави? Евро-директива е да се поущрява тротинеткаджиството и третополовите.
п.п.
Ако се бе случило подобно нещо по Живково време, "младежите" отдавна щяха да са на компот в някое мазе на милицията.
А сега тия или няма да ги намерят или адвокатите на Отровено общество ще ги измъкнат и ще изкарат полицая, че бил пиян, превишил е правомощията си и на края се е удрял сам в бордюрите до припадък.
Коментиран от #101
16:07 04.09.2025
100 "ВРАГ НА НАРОДА"
16:13 04.09.2025
101 гост
До коментар #98 от "Механик":Ще ги намерят...това си е опит за убийство...И онези от Наглите си мислиха че след затвора и спокойствие...Да ама някой не е мислил така,та и с тези младежи може да стане същото...Човек,когато не си добре с главата,няма значение къде живееш...нали ме разбираш...Ти защо не отидеш на гей парад примерно или да пребиеш някой...и тогава и сега си е имало метиляви овце...вярно сега са повече но пък и строя е друг.
16:21 04.09.2025
102 ЗАТОВА НЯМА РАЗКРИТИ
До коментар #27 от "как ли ще реагират когато се случи":ЯВНО ЯКО Е БИТ И ПРЕБИТ ОТ СИНЧЕТА НА ПОЛИЦАЙ, КОЛЕГИ. СЧУПЕНИ РЕБРА, ИЗВАДЕН БЪБРЕК. СИНЧЕТАТА НА ПОЛИЦАЙ СА НОВИТЕ МУТРИ.
16:23 04.09.2025
103 Не ме интересува куката!
16:26 04.09.2025