Новини
Крими »
Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи с тротинетки

4 Септември, 2025 14:52 4 983 103

  • побой-
  • шеф-
  • русенска полиция-
  • тротинетки

Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътното платно

Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи с тротинетки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ст. Комисар Николай Кожухаров, ръководител на областната дирекция на МВР в Русе, е настанен в болница в тежко състояние след нанесен му побой тази нощ.

Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътното платно. Те проявили агресия и нападнали Кожухаров.

По информация на БНР състоянието на комисаря е тежко поради множеството наранявания.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 35 гласа.
  • 1 новината на деня

    164 17 Отговор
    а още не сме достигнали до пълната "демокрация"

    14:55 04.09.2025

  • 2 Защо ли не изпитвам състрадание

    147 17 Отговор
    След като няма закони в страната
    Улицата взима законът в свой ръце

    14:56 04.09.2025

  • 3 а дали са ги фанали

    86 9 Отговор
    и пуснали вече хайдуците

    заптиета мълчат
    иначи бабаити доста от тях го раздават когато са по няколко

    14:56 04.09.2025

  • 4 Емили с Тротинетката

    120 9 Отговор
    Няма нищо по опасно от джендър с тротинетка.

    Коментиран от #58

    14:57 04.09.2025

  • 5 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    110 12 Отговор
    Myтрите борисов и пеевски си отглеждат и покровителстват агитки и локали сред най-npocтите, които е логично да не знаят, че милиционерите назначени от борисов и пеевски са от тяхната банда.

    14:57 04.09.2025

  • 6 У Русе

    40 63 Отговор
    Са фенове на Възраждане ,как ще им правите забележки

    Коментиран от #28

    14:57 04.09.2025

  • 7 Рер

    65 11 Отговор
    Били са мммангалии

    Коментиран от #49

    14:57 04.09.2025

  • 9 Копейки ще да са тези....

    25 68 Отговор
    Те ушанките с тротинетки и мотори атакуват вече позициите на ВСУ, от там са им ги пратили вероятно, ами нищо ново, руски терористи вербуват нашите копейки-безродници. Дано се оправи комисаря поне.

    Коментиран от #22, #31, #35, #71

    14:58 04.09.2025

  • 10 АСАВ

    51 36 Отговор
    Е това е добра новина най после, стига корумпирани ченгета и произвол

    14:58 04.09.2025

  • 11 горски

    134 4 Отговор
    Когато пребият десетина депутата или онези двамата дебелите,тогава може да има адекватна реакция.
    А биячите са второ чалга поколение,основен продукт на една разбита образователна с-ма в една държава-пътник.

    14:59 04.09.2025

  • 12 Изкарал е късмет

    46 11 Отговор
    Може ше и да го е..т

    Коментиран от #36

    14:59 04.09.2025

  • 13 Много разминавания

    110 4 Отговор
    В едни сайтове пише, че бил пребит от дрифтаджии с автомобили сутринта когато е ходил на фитнес, а в други източници пише, че бил пребит от тротинеткаджии. И още, на едно място пише, че бъбрека му е изваден, на дуго място, не. Като цяло не разбирам защо полицията не прави хайки с дрифтаджиите нощно време и не ги арестува, това е практика за всеки град и нас.

    14:59 04.09.2025

  • 14 МВР към локалите гамени

    53 6 Отговор
    Пощадете нас Другите кучета ги яли

    15:00 04.09.2025

  • 15 МЛАДЕЖИ ОТ РУСЕ

    59 10 Отговор
    ЕВРОПЕИСКИТЕ ЦЕННОСТИ СА ВИНОВНИ

    15:00 04.09.2025

  • 16 Трол

    25 2 Отговор
    Това от НЕновините ли е взето като статия?

    15:00 04.09.2025

  • 17 А защо

    61 6 Отговор
    Не се е обадил на полицията

    15:00 04.09.2025

  • 18 БОЗА

    31 4 Отговор
    Факти-не пишете дивотии,какви "тротинетки"...забележка,към дрифтаджии е имало... ;-Х

    Коментиран от #21

    15:00 04.09.2025

  • 19 az СВО Победа80

    33 17 Отговор
    Европейско! Цивилизовано! Модерно!

    Ако бяха го убили, то щяхме да сме в редовете на "развитите и модерни европейски държави", щом не е убит, то значи имаме да извървим още дълг път докато се присъединим към тези държави! 🤣🤣🤣

    15:01 04.09.2025

  • 20 Видиш ли

    28 22 Отговор
    Държавен служител бой бой и пак бой все има защо

    Коментиран от #40

    15:03 04.09.2025

  • 21 Шум музика и мирис на гуми

    28 1 Отговор

    До коментар #18 от "БОЗА":

    Така е вероятно, защото тротинетките в 5 часа могат и "Лебедово езеро" да отиграват и няма кой да ги забележи.

    15:03 04.09.2025

  • 23 Софийски

    35 3 Отговор
    Да си носи пищова!

    15:04 04.09.2025

  • 24 Авеее

    66 4 Отговор
    Този пистолет няма ли? Сега, ако подчинените му не ги намерят не ги почупят значи за нищо не стават, закривай!

    Коментиран от #82

    15:07 04.09.2025

  • 25 Георги

    33 5 Отговор
    тея няма нужда да стигат до съда, само в ареста ще им е достатъчно...

    15:07 04.09.2025

  • 26 Сталин

    24 44 Отговор
    Сигурно този негодник се е правил на тежкар пред младежите

    15:08 04.09.2025

  • 27 как ли ще реагират когато се случи

    34 3 Отговор
    с дуепепутат или съдия или гребав човечец

    Коментиран от #102

    15:08 04.09.2025

  • 28 Али Гатор

    40 4 Отговор

    До коментар #6 от "У Русе":

    Абе незнам какви фенове са у Руси ама в Павел баня хляб неможеш да си поръчаш на български.

    Коментиран от #81

    15:08 04.09.2025

  • 29 Коня Солтуклиева

    36 7 Отговор
    Този мутра си пада,
    но ченге, все пак, не бива да бъде бито!

    15:08 04.09.2025

  • 30 ХААААХААА

    45 4 Отговор
    АМИ КАТО ГЛАСУВАМЕ ЗА МУТРЕНСКИ ШАЙКИ ТАКА ЩЕ Е.

    15:09 04.09.2025

  • 31 Луд Скайуокър

    15 4 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки ще да са тези....":

    Колега , зобай си зобта в обора , гледай умно и разбитащо пръдни си и се успокой.

    15:10 04.09.2025

  • 32 Чочо

    40 2 Отговор
    Така трябва.....щом ще галим с перце келешите(мамини синчета),така ще реагират,дори и ще убиват безнаказано!

    15:12 04.09.2025

  • 33 Буба шпек

    36 3 Отговор
    Добре е все пак че келвшите не са го познавали иначе вероятно още бой е щял да яде

    15:13 04.09.2025

  • 37 оня с коня

    16 15 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #57

    15:16 04.09.2025

  • 38 важното е че има нови БМВ-та

    27 5 Отговор
    и много камери има , още щели да слагат, значи всичко е наред

    15:17 04.09.2025

  • 39 боя възпитава

    25 9 Отговор
    като милицията биеше народа за колоните хубаво им беше сега тях като ги бият реват що?

    15:17 04.09.2025

  • 40 НИКО

    29 1 Отговор

    До коментар #20 от "Видиш ли":

    БАТЕ НЕМОИ ТАКА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СМЕ НА БОИКО ЕЛЕКТОРАТА

    15:17 04.09.2025

  • 41 Асен

    32 1 Отговор
    Така е защото мафиотите от Герб и Дпс оставиха правосъдието без контрол и всеки прави каквото си иска.

    15:18 04.09.2025

  • 42 гост

    22 7 Отговор
    жална им майка на побойниците...от една страна закона от друга...шефа на полицията...ще има даруване от две страни...честито на печелившите...

    Коментиран от #99

    15:18 04.09.2025

  • 43 има ли банани да рупат овцете

    25 10 Отговор
    абе важното е че има банани в магазина другото не е важно

    Коментиран от #44

    15:18 04.09.2025

  • 44 Дългият

    12 2 Отговор

    До коментар #43 от "има ли банани да рупат овцете":

    ...много мъдра мисъл.....ти да видиш...

    15:20 04.09.2025

  • 45 От селеметя

    7 2 Отговор
    мооомчетата, бате.
    Шукар момчета, харабии.

    15:20 04.09.2025

  • 46 Кандидат депутат

    9 4 Отговор
    А дали не става въпрос за разчистване на сметки

    15:20 04.09.2025

  • 48 Гост

    21 1 Отговор
    На бойко децата

    15:21 04.09.2025

  • 49 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Рер":

    солна киселина...

    15:22 04.09.2025

  • 50 Галина Колева

    24 0 Отговор
    Така ще бъде занапред. Управляващите си отгледаха гласоподаватели .Те се помислиха за важни и сега идват резултатите. Лошото е ,че всички ще страдаме.

    15:22 04.09.2025

  • 51 Софийски селянин,

    23 2 Отговор
    А в Щатите щяха да бъдат изпозастреляни тези копелд@>и!!

    15:22 04.09.2025

  • 52 Аква

    17 0 Отговор
    Гласувайте за ГЕРБ! За да ви бият повече!

    15:24 04.09.2025

  • 53 Надявам се

    11 1 Отговор
    да минат със забележка.
    Както обикновено.
    Иначе ще се окаже, че този граждани е по-равен от нас гражданите, който чакаме за правосъдие с години и накрая вземаме средния.
    Тъй, зер.

    15:24 04.09.2025

  • 55 Територията

    27 1 Отговор
    Онзи с меките китки, Митов да си дава оставката. Всеки ден позор и насилие!

    15:26 04.09.2025

  • 56 Глупости

    16 2 Отговор
    Абе за дрифтаджии става въпрос бе , какви тротинетки какви 5 евро ?

    Коментиран от #89

    15:26 04.09.2025

  • 57 Дудов

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    И тогава няма да се оправи

    15:27 04.09.2025

  • 58 Да попитам:

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Емили с Тротинетката":

    А индийците с тротинетки по-малко опасни ли са???

    15:32 04.09.2025

  • 59 Това полиция ли е?

    8 6 Отговор
    Чудесно! Нямам търпение да чуя за следващия унифоемен.

    15:32 04.09.2025

  • 60 Надявам се вече

    14 0 Отговор
    властта да е осъзнала мащаба на проблема с циганската престъпност.
    Ако не, кого още трябва да пребият и убият циганите?

    15:33 04.09.2025

  • 61 Румен

    18 0 Отговор
    Аз ако съм на негово място и петимата да са при оня горе. Така трябва вече

    15:34 04.09.2025

  • 62 Гост

    13 3 Отговор
    Хах, всеки плаща някой ден. В случая ченгето за нищоправенето, безнаказаността и корупцията, изповядвани от милиционерите от десетилетия.

    15:35 04.09.2025

  • 63 Пенсионер ОСВ

    9 1 Отговор
    Като бивш служител от системата си имам Макаров за тази цел,дори е по удобен от Глог!!

    15:36 04.09.2025

  • 64 Стига бе

    17 0 Отговор
    Евро-педерастическо е ...Няма дъно за кочината в която превърнаха България.

    15:36 04.09.2025

  • 65 Такива си ги отгледахте

    19 0 Отговор
    В държава, в която Слави и кухите лейки от Ергена са на почит, няма как да отгледа нещо по-различно от плужеци с половин мозъчна клетка...ама жълтопатениците са ви проблема после...

    15:38 04.09.2025

  • 66 Това е точна

    17 0 Отговор
    Илюстрация на ситуацията в страната в момента - разни келешчета така са се разпищолили, окрилени от всички “права, свободи и привилегии”, които безумните закони им дават, че дори полицейските шефове вече са от битите, вместо да са биещи!

    15:38 04.09.2025

  • 67 Жалко че

    18 1 Отговор
    младежите са набили полицейския инспектор вместо шефовете му Шиши и Боце. Те са за бой, тъй че младежи време е да се прицелите в истинските шефове.

    15:39 04.09.2025

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    По царско време един пиян се изплюл на ботуши на царски офицер при неделната разходка.
    В понеделник Царят извикал и наградил офицера... .
    .....
    а във вторник погребвали пияния❗

    Коментиран от #80

    15:39 04.09.2025

  • 69 Някъде

    7 0 Отговор
    писаха , че побоят станал около 5:30 часа , отивал бил както всяка сутрин на фитнес ! Толкова рано ?

    15:39 04.09.2025

  • 70 ФАКТ

    8 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ИГРАЕ ДРЪВЦЕТО ААА ШЕФЕ ПАЛКА НЯМАШ ЛИ.ПИЩОВ?

    15:41 04.09.2025

  • 71 ТИР

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки ще да са тези....":

    Не бе, това са демократчетата възпитани на безделие, кражба и арогантност, ние копейките дето нричаш ходихме на летен лагер,военно обучение - да не сме леваци и бригади в помощ на селското стопанство дето го Имаше,,,

    15:41 04.09.2025

  • 72 фарисейски квас

    6 3 Отговор
    Сигурно е сложен от Кирчо, и пречи на герб-мафията. ТРИ ВЕРСИИ ИЗЛЯЗОХА? Кокорчо ще го обвиняват ли по показания на Паскал?

    Коментиран от #73

    15:41 04.09.2025

  • 73 ко пилот

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "фарисейски квас":

    кирчо и рашков

    15:42 04.09.2025

  • 74 Някой

    14 1 Отговор
    Добре е, че пострадалият е полицай. Сега МВР ще използва цялата си сила, за да открие и накаже извършителите. Лошото е, че ако не пострадал обикновен човек, даже нямаше да се чуе.
    Иначе, тротинеткаджиите са изключително опасни. Същевременно са с ампутиран, или поне закърнял мозък.

    15:42 04.09.2025

  • 75 Евала

    12 2 Отговор
    Тия ченгета ги спукаха от бой разни пикльовци, а тоя си е помислил, че като е мвр шеф, целия град го знае и му има
    страха и уважението.

    15:44 04.09.2025

  • 76 Дани

    10 0 Отговор
    Митов се понесъл скоростно към Русе !

    15:45 04.09.2025

  • 77 МП4

    5 8 Отговор
    Евала на лапетата . Пребили п р а с е т о !

    15:45 04.09.2025

  • 78 Той

    4 1 Отговор
    по нощите без телефон ли е бил да звънне за помощ ?

    15:48 04.09.2025

  • 79 Оставка на шефа

    4 0 Отговор
    Тия не ги ли учат на БПТ, какъв срам да те пребият едни дрисляци.

    15:48 04.09.2025

  • 80 Коко

    10 2 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А преди десети, милицията имаше много показателни цветове на колите - жълто и синьо!
    Защо?
    Защото влизаш в мвр-то жълт от страх, и излизаш посинен от бой.
    Но пък нямаше банани!!!
    "боят не е средство за възпитание - но много помага"
    Казал го е един виден възпитател!

    15:51 04.09.2025

  • 81 Защо

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "Али Гатор":

    И там ли налазиха чебурашките ,тешко ви ,ще трябва да учите руски,после ще ви асвабаждават ,все руски ценности

    15:51 04.09.2025

  • 82 Напомнящ

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Авеее":

    Дори и да ги намерят бъхтичите,нищо няма да им се случи,защото е повече от ясно,че са от защитения вид!!! Преди години по времето на "демокрацията" в софийския квартал "Надежда" група лилави убиха професор Калоянов по чист бял ден,защото им беше направил забележка за шума,който вдигат! Задържаха някои от тях,но ги пуснаха и не осъдиха никой,защото не могло да се установи,кой точно е нанесъл фаталния удар!!! Имаме правораздаване,достойно за "НОБИЛ"!!!

    15:51 04.09.2025

  • 83 книж

    2 1 Отговор
    УДРИ!

    15:53 04.09.2025

  • 86 Верно ли бе

    9 0 Отговор
    Егати пропадналата държава.

    15:54 04.09.2025

  • 87 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    тротинетките отвръщат на удара

    15:55 04.09.2025

  • 88 БПФ

    9 0 Отговор
    Ами арестуват ги, вкарват ги в мазето на районното полицаите, вземат по една чепaта тoягa и ги смaзвaт !!! Очевидно вече няма друго решение !!!

    15:55 04.09.2025

  • 89 От медията

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Глупости":

    Карай да върви ,трУтунетки дрифтове няма смисел лаф да става

    15:55 04.09.2025

  • 90 Тома

    5 0 Отговор
    Сега следва изнасилване в ареста от дежурните полицай за да запомнят младежите как е.

    15:55 04.09.2025

  • 91 ха сега

    9 1 Отговор
    Не ми е особено мъчно, заради бездействието на органите на реда сме в това положение с престъпността. Да си вършеха работата и съда също и нямаше да има такава анархия и безнаказаност у нас.

    15:56 04.09.2025

  • 92 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    бойковото поколение настъпва! това са децата, които бяха родени когато бойко българоубиеца дойде на власт! бойковчетата ще унищожат цялата държава!

    15:57 04.09.2025

  • 93 Олеле

    4 0 Отговор
    Алоо, дезинформаторите, нали до преди 1 час бяха дрифтаджии?!

    15:57 04.09.2025

  • 94 Бай-Тошо!

    5 0 Отговор
    Ай стегнете се де...!
    Направо в гроба се преобърнах три пъти от прочетеното...

    15:59 04.09.2025

  • 95 Кит

    6 1 Отговор
    България е хубава, свободна страна - в нея спокойно можеш да пребиеш шеф на полицията, а после да се прибереш жив и здрав вкъщи.
    В САЩ не би било точно така. Не че и там не се намира някой, който да посегне на местния шериф - има и там. Но след посегателството здравето на посегналия най-често рязко тръгва надолу, на около 2 метра под земята...И мераклиите се съобразяват, какво да правят?
    А у нас същите тия хора дишат свободно!
    Мила Родино, ти си земен рай!

    16:00 04.09.2025

  • 96 Много добър

    3 2 Отговор
    Урок са дали на милиционера ,да знае как го карат обикновенните хора

    16:01 04.09.2025

  • 97 Озадачен!

    10 0 Отговор
    Щом шефа на полицията е пребит от петима сополиви тинейджъри,какво остава за...обикновеният гражданин на РБ...?!?!

    16:01 04.09.2025

  • 98 Механик

    5 1 Отговор
    Три четвърти от тротинеткаджиите са млади гейзери. А както знаем, хората с такова забляване са много агресивни и най-вече отмъстителни.
    Но какво да се прави? Евро-директива е да се поущрява тротинеткаджиството и третополовите.
    п.п.
    Ако се бе случило подобно нещо по Живково време, "младежите" отдавна щяха да са на компот в някое мазе на милицията.
    А сега тия или няма да ги намерят или адвокатите на Отровено общество ще ги измъкнат и ще изкарат полицая, че бил пиян, превишил е правомощията си и на края се е удрял сам в бордюрите до припадък.

    Коментиран от #101

    16:07 04.09.2025

  • 100 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 1 Отговор
    Б И Й ми ли ци он€ ра, н€ го ва та м . м а Г€РБ€РА$ТКА!

    16:13 04.09.2025

  • 101 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Механик":

    Ще ги намерят...това си е опит за убийство...И онези от Наглите си мислиха че след затвора и спокойствие...Да ама някой не е мислил така,та и с тези младежи може да стане същото...Човек,когато не си добре с главата,няма значение къде живееш...нали ме разбираш...Ти защо не отидеш на гей парад примерно или да пребиеш някой...и тогава и сега си е имало метиляви овце...вярно сега са повече но пък и строя е друг.

    16:21 04.09.2025

  • 102 ЗАТОВА НЯМА РАЗКРИТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "как ли ще реагират когато се случи":

    ЯВНО ЯКО Е БИТ И ПРЕБИТ ОТ СИНЧЕТА НА ПОЛИЦАЙ, КОЛЕГИ. СЧУПЕНИ РЕБРА, ИЗВАДЕН БЪБРЕК. СИНЧЕТАТА НА ПОЛИЦАЙ СА НОВИТЕ МУТРИ.

    16:23 04.09.2025

  • 103 Не ме интересува куката!

    1 0 Отговор
    Голяма работа,важното е,че камерите ще засичат средна скорост и има нови БМВ-та за полицаите!

    16:26 04.09.2025