МВР- министърът и главният секретар проведоха съвещание с ръководството на полицията в Русе

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе. Поводът е посегателството над директора старши комисар Николай Кожухаров, извършено тази нощ. Освен конкретния случай, тема на обсъждане бяха средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта, съобщават от пресцентъра на МВР.

Главен комисар Мирослав Рашков разпореди организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.