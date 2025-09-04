МВР- министърът и главният секретар проведоха съвещание с ръководството на полицията в Русе

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе. Поводът е посегателството над директора старши комисар Николай Кожухаров, извършено тази нощ. Освен конкретния случай, тема на обсъждане бяха средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта, съобщават от пресцентъра на МВР.
Главен комисар Мирослав Рашков разпореди организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даниел
18:48 04.09.2025
2 Оня /без коня/
18:50 04.09.2025
3 Сталин
18:50 04.09.2025
4 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
Коментиран от #8
18:51 04.09.2025
5 Руснаков
18:52 04.09.2025
6 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
Назначен е там от пеевски, защото има много компромати за него - интимни и финансови.
18:53 04.09.2025
7 Сталин
Коментиран от #36
18:53 04.09.2025
8 Сталин
До коментар #4 от "Шопо":Повечето РПУ та са криминали организации и техните шефове-масони изнудват дилърите на наркотици откъдето правят милиони. Магистратите и шефовете на РПУ та са от едни и същи масонски ложи и в повечето случаи са от племето с малките шапки,които работят за глобалната наркомафия ръководена от ЦРУ, МОСАД и МИ6
18:54 04.09.2025
9 Петрова
Коментиран от #11
18:54 04.09.2025
10 2828
18:57 04.09.2025
11 ГЕРазрухаБ
До коментар #9 от "Петрова":А хич не се чудят, даже ги поощряват да се развиват!
18:58 04.09.2025
12 Ко се правите на ударени
19:00 04.09.2025
13 Нормално е
19:00 04.09.2025
14 Прокуратурата
19:01 04.09.2025
15 ха ха
19:03 04.09.2025
16 Морски
Митов много се пеняви по тв,а защо мълчи за случая в Несебър.
Коментиран от #23
19:04 04.09.2025
17 Крайно време
19:04 04.09.2025
18 Сталин
19:05 04.09.2025
19 Мисира
19:05 04.09.2025
20 адаша
Днес в Русе, утре във Враца, други ден ... кой знае къде.
Защо не си съберете вмирисаните парцалки и не си биете камшика, ваш ... м ...!?
19:09 04.09.2025
21 Човек не знае вече
19:10 04.09.2025
22 Пешо от панелката
19:11 04.09.2025
23 Никой
До коментар #16 от "Морски":не отиде в Несебър , никой не показа съпричастност , мнение , ангажираност , а камо ли да отиде на място ! В нормалните държави има изказвания на всички висши институции пред медиите , за да бъдат информирани гражданите , не рядко и траур , ако не в държавата , то в областта.
19:11 04.09.2025
24 Гошо
19:11 04.09.2025
25 Провинциалист от провинция Тракия
19:11 04.09.2025
26 смешкарки
ще ми говорят
срещу разпространението на наркотични вещества
или демек ние ги фащаме те ги пускат да се отчитат
19:13 04.09.2025
27 Баба Яга
19:13 04.09.2025
28 И сега
Или карат на автопилот…
19:13 04.09.2025
29 Тома Неверни
Коментиран от #31
19:15 04.09.2025
30 “Подкрепете местния шериф”
В българска версия.
Стигнахме ги!
19:16 04.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А така ли
19:18 04.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НЕЛИГИТИМНИ СТЕ
19:19 04.09.2025
35 az СВО Победа80
19:20 04.09.2025
36 Октопод
До коментар #7 от "Сталин":Заради паркинга правят две години ремонт на дунав мост за да избият разходите поне. Двама работят десет се мотаят на моста. Шенген ги прецака но те имат силно лоби в цялата държава.
19:22 04.09.2025
37 Некадърници,
19:27 04.09.2025
38 Внуците на баба Тонка
19:27 04.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
19:31 04.09.2025
41 фен
19:33 04.09.2025
42 Данко Харсъзина
19:42 04.09.2025