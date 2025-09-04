Новини
4 Септември, 2025 18:46 1 274 42

  • даниел митов-
  • главен секретар на мвр-
  • съвещание-
  • полиция-
  • русе

Поводът е посегателството над директора старши комисар Николай Кожухаров, извършено тази нощ. Освен конкретния случай, тема на обсъждане бяха средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта

МВР- министърът и главният секретар проведоха съвещание с ръководството на полицията в Русе - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе. Поводът е посегателството над директора старши комисар Николай Кожухаров, извършено тази нощ. Освен конкретния случай, тема на обсъждане бяха средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта, съобщават от пресцентъра на МВР.

Главен комисар Мирослав Рашков разпореди организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даниел

    15 0 Отговор
    Носят се слухове за таки,а както знаем той имаше огромно влияние в този регион,има ли нещо общо шефа на полицията с криминални деяния?

    18:48 04.09.2025

  • 2 Оня /без коня/

    24 0 Отговор
    Единствената решение - ТЕПАНИЕ - на площада и сите да гледат !

    18:50 04.09.2025

  • 3 Сталин

    14 2 Отговор
    Насилието над бандити и корумпета във властта е задължително,вижте при нашите господари от САЩ ,там дори стрелят срещу президента,държава в която няма политически убийства не е демокрация , във всички държави в Европа има застреляни политици само последните месеци в Германия има 7 убити от AFD

    18:50 04.09.2025

  • 4 Шопо

    32 1 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    Коментиран от #8

    18:51 04.09.2025

  • 5 Руснаков

    8 5 Отговор
    Наказанията трябва да са такива че и насън да не им идва да повторят деянието си...

    18:52 04.09.2025

  • 6 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    24 0 Отговор
    МВР министъра няма никаква компетенция за ведомството, което управлява.
    Назначен е там от пеевски, защото има много компромати за него - интимни и финансови.

    18:53 04.09.2025

  • 7 Сталин

    21 0 Отговор
    Следващия наред е кмета мутрата на Гроб които изнудваха тираджиите със златния паркинг на Дунав мост и направиха милиони

    Коментиран от #36

    18:53 04.09.2025

  • 8 Сталин

    24 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Повечето РПУ та са криминали организации и техните шефове-масони изнудват дилърите на наркотици откъдето правят милиони. Магистратите и шефовете на РПУ та са от едни и същи масонски ложи и в повечето случаи са от племето с малките шапки,които работят за глобалната наркомафия ръководена от ЦРУ, МОСАД и МИ6

    18:54 04.09.2025

  • 9 Петрова

    17 1 Отговор
    С години ГЕРБ и ДПС си отглеждаха агитки и локали, а сега се чудят що ги бият ....

    Коментиран от #11

    18:54 04.09.2025

  • 10 2828

    11 1 Отговор
    Полицията сама си е виновна. Закачила се е за дребни кокошкари и само с дребнавости се занимава. През това време агресията сред хората ескалира.

    18:57 04.09.2025

  • 11 ГЕРазрухаБ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Петрова":

    А хич не се чудят, даже ги поощряват да се развиват!

    18:58 04.09.2025

  • 12 Ко се правите на ударени

    10 1 Отговор
    Това е мафиотско разчистване на сметки за отклонрни 540 кг.хероин. шиши Дебелия ги присвоява и таки отмъщава. Точно на улицата пред корумпирания се случва "случайно" а? Или е причакван? В момента се уговарят безделници младежи да поемат вината срещу обезпечаване на семействата им до живот!

    19:00 04.09.2025

  • 13 Нормално е

    11 0 Отговор
    Толкова граждани страдат от подобни безчинства. А полицията се ослушва. Е, нормално е в един момент и вас да почнат да ви прослушат.

    19:00 04.09.2025

  • 14 Прокуратурата

    8 0 Отговор
    Извършителите са от свещения цигански етнос,обещаха повече да не правят така и ги освоборихме

    19:01 04.09.2025

  • 15 ха ха

    6 0 Отговор
    мерките работят , грабежа върви , населението полудява , значи вече сме пълноправни европейци

    19:03 04.09.2025

  • 16 Морски

    10 1 Отговор
    Съжалявам за шефа!
    Митов много се пеняви по тв,а защо мълчи за случая в Несебър.

    Коментиран от #23

    19:04 04.09.2025

  • 17 Крайно време

    6 0 Отговор
    е индийците да бъдат експулсирани обратно в Индия

    19:04 04.09.2025

  • 18 Сталин

    10 2 Отговор
    А какво търси шефа на полицията по улиците след полунощ,изпращал или посрещал пратка и е станал провал на сделката с фалшиво бяло

    19:05 04.09.2025

  • 19 Мисира

    6 0 Отговор
    Всеки ден стават такива неща ама държава има само когато е пребит един от тях!!! За Иван и Асан не им пука.

    19:05 04.09.2025

  • 20 адаша

    2 1 Отговор
    Само в Русе ли е много зле?
    Днес в Русе, утре във Враца, други ден ... кой знае къде.
    Защо не си съберете вмирисаните парцалки и не си биете камшика, ваш ... м ...!?

    19:09 04.09.2025

  • 21 Човек не знае вече

    2 0 Отговор
    да псува ли или да стреля…

    19:10 04.09.2025

  • 22 Пешо от панелката

    5 0 Отговор
    Да видим кой ще надделее в Русе, Таки или Шиши

    19:11 04.09.2025

  • 23 Никой

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Морски":

    не отиде в Несебър , никой не показа съпричастност , мнение , ангажираност , а камо ли да отиде на място ! В нормалните държави има изказвания на всички висши институции пред медиите , за да бъдат информирани гражданите , не рядко и траур , ако не в държавата , то в областта.

    19:11 04.09.2025

  • 24 Гошо

    6 0 Отговор
    Абе когато бият лекари, също държавни служители от държавна институция, защо няма такива брифинги и заплахи към нападателите, че се уронвал престижа на държавата и ще се прилагат най-строги мерки??? Когато шофьор убие пешеходец - защо няма адекватни мерки??? Тия от МВР да не са богопомазани??? И все за тях нови коли, униформи, оръжието им подмениха - явно власта си купува спокойствие, защото е ясно че народа няма да ги свали от власт, военни няма, остава да се пазят само от полицията, и са се бетонирали отвсякъде.

    19:11 04.09.2025

  • 25 Провинциалист от провинция Тракия

    0 1 Отговор
    "МВР- министърът" е Yoda-speech. Е Силата силна факти- авторът с.

    19:11 04.09.2025

  • 26 смешкарки

    0 0 Отговор
    не са фанали айдуците
    ще ми говорят
    срещу разпространението на наркотични вещества
    или демек ние ги фащаме те ги пускат да се отчитат

    19:13 04.09.2025

  • 27 Баба Яга

    4 0 Отговор
    Митов, смени веднага пловдивския директор, да не го набият, но не джигитите които бръмчат цяло лято вече всяка нощ от 22 ч. по булевардите в западната част на Каршияка (района на Трето РПУ), а гражданите които не могат да спят от бумтежа на аспуси, форсажи на диваците с мотори и други дрифтуващи МПС. Вземете мерки, че не само ще има побоища, но дано не се стигне до кървища на камикадзета, техни жертви, или самарозправа с обезумелите джигити. В Пловдив, дето тулупът еднокнижник си го е заплюл като любима дестинация, никой не се грижи за спазването на обществения ред. Допълнително кметовете и областният управител са напълно индеферентни и безгрижни за това което се случва в поверената им територия.

    19:13 04.09.2025

  • 28 И сега

    1 0 Отговор
    кой е шериф?
    Или карат на автопилот…

    19:13 04.09.2025

  • 29 Тома Неверни

    2 0 Отговор
    И дума няма за извършителите.Що ли?

    Коментиран от #31

    19:15 04.09.2025

  • 30 “Подкрепете местния шериф”

    0 0 Отговор
    Стар уестърн.
    В българска версия.
    Стигнахме ги!

    19:16 04.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А така ли

    3 0 Отговор
    Значи натупаха полицай и олелее,а нормални ,обикновенни хора има пребити всеки ден от 20 години и нищо.Сега ревете

    19:18 04.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НЕЛИГИТИМНИ СТЕ

    0 0 Отговор
    Правителство парламенистите вие и всички служби. ВИЕ ЗАЩОТО КУПИХТЕ И ОПОРУЧИХТЕ ИЗБОРИТЕ. А СЛУЖБИТЕ ЗАЩОТО ВИЕ ПОРОЧНИТЕ НЕМОРАЛНИТЕ ГИ НАЗНАЧАВАТЕ. КАКВО ОЩЕ ДА СЕ СЛУЧИ ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ СТЕ ПЪЛЕН ФАЛШ. А ЗА НАРОДА КАЗАЛ ГО Е ПОЕТА НЕ НАРОД А МММММША.

    19:19 04.09.2025

  • 35 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Искренно се забавлявам от драмата на къдравата Сю! 🤣🤣🤣

    19:20 04.09.2025

  • 36 Октопод

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Заради паркинга правят две години ремонт на дунав мост за да избият разходите поне. Двама работят десет се мотаят на моста. Шенген ги прецака но те имат силно лоби в цялата държава.

    19:22 04.09.2025

  • 37 Некадърници,

    2 0 Отговор
    какво съвещание, какви пет лева, бе. Махайте се, бе. Оставка на смешният МВР министър. Пардон министърка.

    19:27 04.09.2025

  • 38 Внуците на баба Тонка

    2 0 Отговор
    Абе русенци са велики. Щом потрошиха шефа на полицията са готови на всичко. Да продължават със София белким оправят тая държава. И това пропадане благодарение на Борисов и Герб.

    19:27 04.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    2 0 Отговор
    Още ги водете на по 14-17 години , че не могат да носят наказателна отговорност .. Може да бият значи може и да бъдат съдени като пълнолетни!! Иначе по-зле ще става.. Те виждат как нищо не им се прави!

    19:31 04.09.2025

  • 41 фен

    0 1 Отговор
    Вероятно ефективен ще е проект "Мръсният Хари". Мръсният Хари е ченге от Сан Франциско и колегите му викат така не че е мръсник, а че върши винаги мръсната работа. Мръсният Хари и неговият партньор Магнум 44.

    19:33 04.09.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Милицията не може да опази себе си от хлапета с тротинетки, а трябва да пази държавата и гражданите от бандити, убийци, крадци, мафиоти и прочие. Тази милиционерска сган за нищо не става.

    19:42 04.09.2025