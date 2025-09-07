Новини
Крими »
Психолог: Дори по времето на мутрите нямаше такова нещо

Психолог: Дори по времето на мутрите нямаше такова нещо

7 Септември, 2025 11:05 1 110 37

  • полицай-
  • русе-
  • психолог-
  • коментар

Посягането на полицейски служител е табу, което не може да бъде оправдано с провокация

Психолог: Дори по времето на мутрите нямаше такова нещо - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четиримата младежи, обвинени за побоя над директора на полицията в Русе, остават за постоянно в ареста, реши Окръжният съд. Случаят, определен от психолога Росен Йорданов като „безпрецедентен“, повдига въпроси за агресията в обществото и липсата на респект към институциите. Според експерта, който беше гост в предаването "Събуди се", посягането на полицейски служител е табу, което не може да бъде оправдано с провокация.

„Това е безпрецедентен случай“, заяви категорично Йорданов. „Аз съм работил в най-бандитските години на прехода. Помня сериозни и познавам сериозни мъже бандити. Не си спомням някой някога да му е минавало през ума да нападне директор на Областна дирекция на МВР“.

Според него, проблемът се корени в липсата на ценностна архитектура и респект към авторитета. „Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу“, каза той. Йорданов отхвърли версията на един от задържаните, Кирил Гочев, който твърди, че са били провокирани от съседа на полицая, който им препречил пътя и ударил шамар на шофьора.

„Щом кажеш „Аз съм полицай“, всичко трябва да спре“, допълни психологът.

Водещата повдигна и въпроса за ролята на самото МВР в изграждането на своя образ, като даде примери с полицейско насилие по време на протести и служители, замесени в схеми с мигранти. Росен Йорданов се съгласи, че министерството има вина за срива в своя авторитет.

„МВР не се грижи за собствения си авторитет. МВР от години лансира кадрово служители, които не дават самочувствие на системата. Изпъкват и израстват послушни хора, а не хора, които имат самочувствие, доказан професионализъм. И всичко това създаде онази липса на самоуважение, която е необходима на системата“, анализира той.

Според него, проблемът с липсата на уважение е системен и засяга и други институции като прокуратурата и съда, като корените му са в семейството и училището. Той завърши с призив към цялото общество: „Призивът е към родителите, към обществото и към хората да разберат, че преди да гледат в паничката на другия, да погледнат себе си. Не може непрекъснато да търсим извинителни обяснения за всяка една ситуация, в която попадаме, и държавата да е перманентният виновник. Защото държавата – това сме ние“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    40 3 Отговор
    Дори по времето на мутрите нямаше такива мутри шефове на полицейски управления.

    11:06 07.09.2025

  • 2 Че те работеха

    33 1 Отговор
    заедно , бе другарю , както и сега !

    Коментиран от #9

    11:07 07.09.2025

  • 3 матю хари

    38 1 Отговор
    Ама господине психолог, по времето на инцидента пребития не е бил в ролята си на полицейски началник, а на алкохолик и простак.

    „Щом кажеш „Аз съм полицай“, всичко трябва да спре“, допълни психологът.

    Добре, вече така ще казвам...този е много зле.

    Коментиран от #33

    11:08 07.09.2025

  • 4 1111

    22 2 Отговор
    Психолозите са елементарни хора.

    11:08 07.09.2025

  • 5 3.14К

    34 1 Отговор
    Въпросният психолог е за психиатър!

    11:10 07.09.2025

  • 6 Веднага

    26 2 Отговор
    Да се освобят четиримата герои, които при самозащита са наказали две пияници, които са се правили на мутри и да се арестуват двамата мутреещи.

    Коментиран от #27

    11:11 07.09.2025

  • 7 БеГемот

    10 0 Отговор
    Ми те тия сериозни мъже показаха на гащниците че всичко е възможно...и колко да са били сериозни глупаците от тепиха шампиони на селско ниво....избиха ги като пилци другарите от ДС...

    11:12 07.09.2025

  • 8 Наблюдател

    14 1 Отговор
    Понеже наближава народното недоволство ви готвят закон за специален статус на полицията.
    Протестите ще бъдат "демократизирани" и правомощията на полицията ще бъдат "либерализирани".
    Кой разбрал, разбрал.

    Време е за Възраждане!

    11:12 07.09.2025

  • 9 питащ

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Че те работеха":

    Нищо чудно през 90-те този полицейски шеф да е бил уличен бияч и изнудвач.
    Кога ще се върнат тестовете за алкохол и наркотици на полицаите? Ама не били верни - като спират шофъори по пътищата как са верни?

    Коментиран от #16

    11:12 07.09.2025

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    23 1 Отговор
    Посягането на ТРЕЗВЕН полицейски служител е табу, с пияни,дрогирани и разни от сорта "ти знаеш ли кой съм аз" е друго.
    В случая самия шеф на полицията, пиян като кирка е тръгнал да се саморазправя вместо да постъпи по надлежния ред, който като шеф на полицията трябва да познава най-добре, защото именно той отговаря за спазването му!

    11:13 07.09.2025

  • 11 Мдаа

    19 1 Отговор
    Мисля, че имаше един клип преди време в интернет, как прокурорското синче налагане един полицай. Тогава защо не ревахте?

    Коментиран от #14

    11:13 07.09.2025

  • 12 само питам

    0 4 Отговор
    малко се бие за да не се нарушат правата на гражданите българина се управя с бои и пак бои както едно време при татово време

    11:13 07.09.2025

  • 13 Леке!

    14 1 Отговор
    Милиционерско леке!

    11:14 07.09.2025

  • 14 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    "налагаше"

    11:14 07.09.2025

  • 15 Хаха

    15 1 Отговор
    Жоро ланеца си е чиста мутра какви ги блещи тоя оапагал

    11:17 07.09.2025

  • 16 Видът

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "питащ":

    му е на такъв ! Те криминални субекти , мутри и мутреси направиха депутати , та няма нищо чудно !

    11:18 07.09.2025

  • 17 Гошо

    7 0 Отговор
    Ко то туй Мутра, Ъ?
    Пишман разбирачи, специалисти и всякаква балканска паплач се изказват като каруцар-оФчари

    11:19 07.09.2025

  • 18 Побойника

    10 1 Отговор
    Този според мен не е никакъв психолог ,а платен да защити шефчето. Един психолог би вникнал в мисълта на зрителите и не би се хвалил,че познава бандити ,мутри и да се вживява,че е още по-времето на вис. И също изказването му е мека казано селско и арогантно.

    11:23 07.09.2025

  • 19 Забележете

    12 1 Отговор
    Този психолог освен за прическата си за нищо друго не може да мисли!

    11:24 07.09.2025

  • 20 Пълна заблуда и лъжа

    9 0 Отговор
    Такива работи си имаше по време на мутрите и още как. При началото на т.н. преход най-умишлено бяха разрушени всички системи на националната сигурност с една единствена цел - да се съзаде хаос и в този хаос и беззаконие да се ограби държавата най-лесно. На първите митинги на СДС беше станало мода да се гасят цигари в пагоните на охраняващите тогава милиционери. А през мутренския период когато бяха арестували един бoклyк на име Карамански пред сградата на МВР в София се напълни от мутри, които демонстративно носеха автомати Калашников и пушки тип помпа.

    11:24 07.09.2025

  • 21 Лужа е

    5 1 Отговор
    тоя освен да лъже друго не умее.

    11:26 07.09.2025

  • 22 ккк

    7 1 Отговор
    значи по думите на този с розовата ризка , като някой само за това , че е полицай трябва да му се подчиним веднага , ама нищо че е бил примерно извън работно време, пиян, дрогиран , полудял , с деменция и какво ли не , аре няма нужда

    Коментиран от #26

    11:27 07.09.2025

  • 23 Промяна

    1 7 Отговор
    КОМЕНТАРИТЕ НАПИСАНИ ПОД СТАТИЯТА ДАЛИ СА ОТ ХОРА РЕАЛНИ ЗАЩОТО НЕЗНАМ КАК ЕДИН НОРМАЛЕН ЧОВЕК ЩЕ ДРАСКА ТАКИВА НЕБИВАЛИЦИ

    11:28 07.09.2025

  • 24 Тогава ги гонеха от службите

    2 0 Отговор
    И ходеха при мутрите. Охрани, слуги. Тежка е травмата. Русе е опасен град. Малките са яростни. Свада. По тъмно.

    11:30 07.09.2025

  • 25 Лост

    5 1 Отговор
    Въпрос към психолога.Какво значи униформен полицай? Хайде да даде пример с тогавашния полицай и сегашния! Хората с брада и мустаци трябва да бъдат така и на личните карти.Иначе си вадят нова.Шапката влиза ли в униформата?Ама кой да пита къдравата Сю?

    11:32 07.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Веднага":

    Самозащита от какво от кого Няколко младежи обезумели дотолкова че пребили жестоко един човек ПИТАМ откъде толкова жестокост при тези младежи Пияни били вие видяхте ли и защо ще ги пребиват даже и след като човекът е казал че е полицай Какво излиза жестоки младежи млатят наред безнаказано няма закон няма нищо нали Е ТАКА Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ

    Коментиран от #35

    11:33 07.09.2025

  • 28 Азззззззз

    4 1 Отговор
    Аууу, ама тоя полицай да не е някакъв бог?! Да бият бабите по селата няма проблем, ама фа бият полицай... Надявам се да почнат да тупат и съдии от ония дето им дават условни или никакви присъди и ги пускат на свобода.

    11:33 07.09.2025

  • 29 Смешник

    3 1 Отговор
    Този защитава МВР и органите и в същото време се хвали ,че познавал мутри бандити и нинджи. Не изобщо не е платен.

    11:36 07.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 смех

    4 1 Отговор
    Хаха тоя не се чувя какво приказва.
    През 90- лилaвите венци масово биеха полицаи и им късаха пагоните

    11:38 07.09.2025

  • 32 Прости Простев - Простия

    5 1 Отговор
    Не трябва ли, за да има респект, началнико да е в униформа ?!?!? Иначе баце откъде да знае, че е милиционер. 😂😅

    11:41 07.09.2025

  • 33 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "матю хари":

    Яяя, яяя, яяяя...... Росенчо Йорданов пак се е изтропал на метеното.
    И, забележете, вече се представя само като ПСИХОЛОГ, а само допреди 2г. се титуловаше ⚡гръмотевично⚡ като КРИМИНАЛЕН ПСИХОЛОГ!
    А сега отрича и твърди, че винаги е бил само ПСИХОЛОГ!!!
    ЕЕЕ, УТАЙКА, УТАЙКА...... 🤣🤣🤣🤣
    СМЕХ, БАТЕ, СМЕХ "НА ПАРЦАЛИ"!

    11:43 07.09.2025

  • 34 Ддд

    3 1 Отговор
    Господин психолога защо не обясни на целукупния български народ, на какво се дължи противоречивата информация в първите часове след случая. На натамъняване на случая "за честта на пагона" или какво? Освен това "табу"би трябвало да е посегателство над който и да е български гражданин, мисля, не само над " не кой да е"/справка г-н министъра/

    11:51 07.09.2025

  • 35 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    ОбъркАл си се. Казал е, че е кука, СЛЕД като са били изгърбени.

    Коментиран от #36

    11:52 07.09.2025

  • 36 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Евгени от Алфапласт":

    Това са младежи жестоки биячи от сега са Това ли са младите излизат и бият докато те пребият Куки не куки не ме интересува

    11:55 07.09.2025

  • 37 Баце

    0 0 Отговор
    Така е, като не те пази НСО. Стават битови инциденти...

    11:58 07.09.2025