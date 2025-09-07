Психолог: Дори по времето на мутрите нямаше такова нещо

Четиримата младежи, обвинени за побоя над директора на полицията в Русе, остават за постоянно в ареста, реши Окръжният съд. Случаят, определен от психолога Росен Йорданов като „безпрецедентен“, повдига въпроси за агресията в обществото и липсата на респект към институциите. Според експерта, който беше гост в предаването "Събуди се", посягането на полицейски служител е табу, което не може да бъде оправдано с провокация.
„Това е безпрецедентен случай“, заяви категорично Йорданов. „Аз съм работил в най-бандитските години на прехода. Помня сериозни и познавам сериозни мъже бандити. Не си спомням някой някога да му е минавало през ума да нападне директор на Областна дирекция на МВР“.
Според него, проблемът се корени в липсата на ценностна архитектура и респект към авторитета. „Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу“, каза той. Йорданов отхвърли версията на един от задържаните, Кирил Гочев, който твърди, че са били провокирани от съседа на полицая, който им препречил пътя и ударил шамар на шофьора.
„Щом кажеш „Аз съм полицай“, всичко трябва да спре“, допълни психологът.
Водещата повдигна и въпроса за ролята на самото МВР в изграждането на своя образ, като даде примери с полицейско насилие по време на протести и служители, замесени в схеми с мигранти. Росен Йорданов се съгласи, че министерството има вина за срива в своя авторитет.
„МВР не се грижи за собствения си авторитет. МВР от години лансира кадрово служители, които не дават самочувствие на системата. Изпъкват и израстват послушни хора, а не хора, които имат самочувствие, доказан професионализъм. И всичко това създаде онази липса на самоуважение, която е необходима на системата“, анализира той.
Според него, проблемът с липсата на уважение е системен и засяга и други институции като прокуратурата и съда, като корените му са в семейството и училището. Той завърши с призив към цялото общество: „Призивът е към родителите, към обществото и към хората да разберат, че преди да гледат в паничката на другия, да погледнат себе си. Не може непрекъснато да търсим извинителни обяснения за всяка една ситуация, в която попадаме, и държавата да е перманентният виновник. Защото държавата – това сме ние“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
11:06 07.09.2025
2 Че те работеха
Коментиран от #9
11:07 07.09.2025
3 матю хари
„Щом кажеш „Аз съм полицай“, всичко трябва да спре“, допълни психологът.
Добре, вече така ще казвам...този е много зле.
Коментиран от #33
11:08 07.09.2025
4 1111
11:08 07.09.2025
5 3.14К
11:10 07.09.2025
6 Веднага
Коментиран от #27
11:11 07.09.2025
7 БеГемот
11:12 07.09.2025
8 Наблюдател
Протестите ще бъдат "демократизирани" и правомощията на полицията ще бъдат "либерализирани".
Кой разбрал, разбрал.
Време е за Възраждане!
11:12 07.09.2025
9 питащ
До коментар #2 от "Че те работеха":Нищо чудно през 90-те този полицейски шеф да е бил уличен бияч и изнудвач.
Кога ще се върнат тестовете за алкохол и наркотици на полицаите? Ама не били верни - като спират шофъори по пътищата как са верни?
Коментиран от #16
11:12 07.09.2025
10 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
В случая самия шеф на полицията, пиян като кирка е тръгнал да се саморазправя вместо да постъпи по надлежния ред, който като шеф на полицията трябва да познава най-добре, защото именно той отговаря за спазването му!
11:13 07.09.2025
11 Мдаа
Коментиран от #14
11:13 07.09.2025
12 само питам
11:13 07.09.2025
13 Леке!
11:14 07.09.2025
14 Мдаа
До коментар #11 от "Мдаа":"налагаше"
11:14 07.09.2025
15 Хаха
11:17 07.09.2025
16 Видът
До коментар #9 от "питащ":му е на такъв ! Те криминални субекти , мутри и мутреси направиха депутати , та няма нищо чудно !
11:18 07.09.2025
17 Гошо
Пишман разбирачи, специалисти и всякаква балканска паплач се изказват като каруцар-оФчари
11:19 07.09.2025
18 Побойника
11:23 07.09.2025
19 Забележете
11:24 07.09.2025
20 Пълна заблуда и лъжа
11:24 07.09.2025
21 Лужа е
11:26 07.09.2025
22 ккк
Коментиран от #26
11:27 07.09.2025
23 Промяна
11:28 07.09.2025
24 Тогава ги гонеха от службите
11:30 07.09.2025
25 Лост
11:32 07.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Промяна
До коментар #6 от "Веднага":Самозащита от какво от кого Няколко младежи обезумели дотолкова че пребили жестоко един човек ПИТАМ откъде толкова жестокост при тези младежи Пияни били вие видяхте ли и защо ще ги пребиват даже и след като човекът е казал че е полицай Какво излиза жестоки младежи млатят наред безнаказано няма закон няма нищо нали Е ТАКА Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ
Коментиран от #35
11:33 07.09.2025
28 Азззззззз
11:33 07.09.2025
29 Смешник
11:36 07.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 смех
През 90- лилaвите венци масово биеха полицаи и им късаха пагоните
11:38 07.09.2025
32 Прости Простев - Простия
11:41 07.09.2025
33 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #3 от "матю хари":Яяя, яяя, яяяя...... Росенчо Йорданов пак се е изтропал на метеното.
И, забележете, вече се представя само като ПСИХОЛОГ, а само допреди 2г. се титуловаше ⚡гръмотевично⚡ като КРИМИНАЛЕН ПСИХОЛОГ!
А сега отрича и твърди, че винаги е бил само ПСИХОЛОГ!!!
ЕЕЕ, УТАЙКА, УТАЙКА...... 🤣🤣🤣🤣
СМЕХ, БАТЕ, СМЕХ "НА ПАРЦАЛИ"!
11:43 07.09.2025
34 Ддд
11:51 07.09.2025
35 Евгени от Алфапласт
До коментар #27 от "Промяна":ОбъркАл си се. Казал е, че е кука, СЛЕД като са били изгърбени.
Коментиран от #36
11:52 07.09.2025
36 Промяна
До коментар #35 от "Евгени от Алфапласт":Това са младежи жестоки биячи от сега са Това ли са младите излизат и бият докато те пребият Куки не куки не ме интересува
11:55 07.09.2025
37 Баце
11:58 07.09.2025