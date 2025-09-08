Тежък инцидент с тротинетка

Тежък инцидент в Пловдив – жена твърди, че е била блъсната от електрическа тротинетка, докато се движи по тротоара на оживен пловдивски булевард. Пострадалата – Станислава Атанасова – е с тежки травми и в момента се бори със сериозни последици, пише Нова телевизия.

Извършителите – две момчета – избягали от мястото на инцидента, веднага след като са разбрали, че сблъсъкът е бил тежък, а жената е била на земята. Атанасова сподели, че е блъсната в гръб, ударила е коляното си, таза, а дясното рамо било разместено.

„Те се забиха в мен”, допълни тя в „Здравей, България”. Пострадалата сподели, че е преживяла голям шок.

Атанасова каза още, че две жени са опитали да ѝ помогнат, но действията им са били неправилни. Също така допълни, че е чакала линейка, но със закъснение, заради грешно подаден сигнал от свидетели.

Жената подчерта, че реакцията на хората е била „неадекватна”.

На мястото на инцидента е пристигнала и полиция.