Тежък инцидент с тротинетка

8 Септември, 2025 09:35 1 035 8

Тя твърди, че е била ударена в гръб от две момчета

Тежък инцидент с тротинетка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент в Пловдив – жена твърди, че е била блъсната от електрическа тротинетка, докато се движи по тротоара на оживен пловдивски булевард. Пострадалата – Станислава Атанасова – е с тежки травми и в момента се бори със сериозни последици, пише Нова телевизия.

Извършителите – две момчета – избягали от мястото на инцидента, веднага след като са разбрали, че сблъсъкът е бил тежък, а жената е била на земята. Атанасова сподели, че е блъсната в гръб, ударила е коляното си, таза, а дясното рамо било разместено.

„Те се забиха в мен”, допълни тя в „Здравей, България”. Пострадалата сподели, че е преживяла голям шок.

Атанасова каза още, че две жени са опитали да ѝ помогнат, но действията им са били неправилни. Също така допълни, че е чакала линейка, но със закъснение, заради грешно подаден сигнал от свидетели.

Жената подчерта, че реакцията на хората е била „неадекватна”.

На мястото на инцидента е пристигнала и полиция.


Пловдив / България
  • 3 а бе

    9 2 Отговор
    в България се тулерират мутрите гамените и мамините синчета затова сме на това дередже пускаите ги на свобода прокурорския син от перник оня с атв оне където влезе в тролея в софия ония що пребиха полицеиския шеф в русе и още и още маи стана късно да спрем агресията в БЪЛГАРИЯ изпуснахме младите

    09:52 08.09.2025

  • 5 Съдията Дред

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "100% си го е търсела":

    Да, за вас хулиганите, все другия ви е виновен.Ударили я бандитчетата в гръб , ама тя търсила конфликт. Ти си спрял сто процента неправилно, с тъпото оправдание, ама аз за малко, да оставя детето, и пак жената ти е виновна, че ти е показала какво е да чакаш някой, който е в нарушение.

    10:12 08.09.2025

  • 6 Помощ

    8 0 Отговор
    Да те е страх да й помогнеш големо мрънкане и неблагодарност

    10:16 08.09.2025

  • 7 Механик

    5 1 Отговор
    Тротинетките родината изг(р)аждат,
    атлантиците след тях рушат,
    чекмедета и шопари, славен път ви чака,
    евро-път!!!

    10:24 08.09.2025

  • 8 Механик

    2 0 Отговор
    Младата смяна
    щастлива засмяна е
    грей тротинетския строй.
    Млади убавци-откриватели,
    търсят си бой.
    припев:
    Роден край, роден край-
    тротинетски колони вървят.
    А над теб, роден край,
    знамената зелени шумят.

    10:29 08.09.2025