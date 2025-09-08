Тежък инцидент с тротинетка

Тежък инцидент в Пловдив – жена твърди, че е била блъсната от електрическа тротинетка, докато се движи по тротоара на оживен пловдивски булевард. Пострадалата – Станислава Атанасова – е с тежки травми и в момента се бори със сериозни последици, пише Нова телевизия.
Извършителите – две момчета – избягали от мястото на инцидента, веднага след като са разбрали, че сблъсъкът е бил тежък, а жената е била на земята. Атанасова сподели, че е блъсната в гръб, ударила е коляното си, таза, а дясното рамо било разместено.
„Те се забиха в мен”, допълни тя в „Здравей, България”. Пострадалата сподели, че е преживяла голям шок.
Атанасова каза още, че две жени са опитали да ѝ помогнат, но действията им са били неправилни. Също така допълни, че е чакала линейка, но със закъснение, заради грешно подаден сигнал от свидетели.
Жената подчерта, че реакцията на хората е била „неадекватна”.
На мястото на инцидента е пристигнала и полиция.
3 а бе
09:52 08.09.2025
5 Съдията Дред
До коментар #1 от "100% си го е търсела":Да, за вас хулиганите, все другия ви е виновен.Ударили я бандитчетата в гръб , ама тя търсила конфликт. Ти си спрял сто процента неправилно, с тъпото оправдание, ама аз за малко, да оставя детето, и пак жената ти е виновна, че ти е показала какво е да чакаш някой, който е в нарушение.
10:12 08.09.2025
6 Помощ
10:16 08.09.2025
7 Механик
атлантиците след тях рушат,
чекмедета и шопари, славен път ви чака,
евро-път!!!
10:24 08.09.2025
8 Механик
щастлива засмяна е
грей тротинетския строй.
Млади убавци-откриватели,
търсят си бой.
припев:
Роден край, роден край-
тротинетски колони вървят.
А над теб, роден край,
знамената зелени шумят.
10:29 08.09.2025