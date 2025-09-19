Народно веселие с Илия Луков и исторически възстановки в парк „Божковска поляна“ в навечерието на 22 септември

НЧ "Капитан Дядо Никола 1927" - кв. Божковци със съдействието на Община Трявна и Ловно-рибарско сдружение „Бедек“ – гр. Трявна организират голям празник в парк „Божковска поляна“ в навечерието на 22 септември – Независимостта на страната ни. Събитието е за всички жители и гости на възрожденския град, за тяхното здраве и благополучие.

Програмата ще започне в 14:00 ч. с фолклорни изпълнения на състави от цялата страна, които ще разиграят мало и голямо с ритмите на българската народна музика. Официалното откриване на празника е планирано за 17:30 часа с приветствия на кмета на Община Трявна г-н Денчо Минев и председателя на Ловно-рибарско сдружение „Бедек“ – гр. Трявна д-р Мирослав Милев. За здравето на всички ще бъде отслужен водосвет от местните духовни лица към Тревненска духовна околия и ще бъде раздаван вкусен курбан на място.

Тематично, в навечерието на 22 септември, Георги Тавров – актьор ще прочете тържествено Манифеста за провъзгласяване на Независимостта на България, а историческия момент ще бъде допълнен с участието на представители от Регионален клуб „Капитан дядо Никола“ – гр. Трявна към Национално дружество „Традиция“.

Вечерната програма ще продължи с концерт на големия и обичан български народен певец Илия Луков, който ще излезе на сцената в 19:30 часа. Заедно с него за настроението и празненството на гостите ще се погрижат танцьорите от Танцова формация „Пирина“, Николай Балабанов – гайда и народната певица Валерия Момчилова.

И тази година, магията на българския фолклор ще бъде съчетана с неповторимата мистика на нестинарските танци. В 21:00 ч. из жаравата на поляната ще посрещнем нестинарка, за да играе в огъня с молитви най-вече за здраве и вяра, че именно огънят погаря всички болести.