Пласидо Доминго навършва 85 г. днес

Днес рожден ден отбелязва испанският тенор и диригент Пласидо Доминго – една от най-разпознаваемите фигури в световната опера. Роден на 21 януари 1941 г. в Мадрид, Доминго остава активен на сцената вече повече от шест десетилетия.

Израснал в артистично семейство, той първоначално се обучава като пианист, но се насочва към пеенето и прави ранен сценичен дебют. Кариерата му включва над 150 роли – рекорден брой в историята на теноровия репертоар.

Световна популярност Доминго придобива и като част от легендарното трио „Тримата тенори“ заедно с Лучано Павароти и Хосе Карерас – формат, който популяризира операта пред глобална публика.

Освен певец, Доминго е диригент, бивш директор на оперни театри и основател на международния конкурс за млади гласове „Operalia“. През годините той е отличен с множество награди, включително Грами, както и държавни отличия.