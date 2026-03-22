Осем ангелогласни арфи на една сцена в Шумен

На 2 април 2026 г. в гр. Шумен публиката ще преживее едно уникално музикално събитие – под диригентството на маестро Славил Димитров и с невероятните музиканти на Симфониета Шумен, съзвучието от осем изящни арфи ще въздейства и вълнува с нежни звуци и хармонични мелодии. Ще бъдем свидетели на магичен синхрон, който обещава неповторимо музикално изживяване.

Ансамбълът Octoharpis ще изпълни разнообразен репертоар от класически произведения до модерни интерпретации - от много обичаните и изпълнявани Хендел, Григ и Бизе, през чисто арфовите композиции на Алфонс Хаселманс, Бернард Андрес и Дебора Хенсон-Конант, до специалния арфов аранжимент на Сарабанда на Панчо Владигеров и ритмичния и пленяващ арфов ансъмбъл на Алфредо Ортиз.

Концертът обещава вечер, която ще остане в сърцето ни - една арфа е магия, осем арфи са истинско музикално чудо, насладете се на тази арфова музикална еферия!

Арфов октет Octоharpis се създава по идея и е с участието на Д-р Кохар Хампарцум Андонян - Краджян, или както всички нейни ученици и колеги я наричат, Кохи Андонян. Тя е дългогодишен преподавател по арфа и камерна музика в Национално музикално училище "Любомир Пипков“, носител на Златна лира и многократно номиниран преподавател и музикант в класацията Алегро Виваче на програма Хоризонт на Българско национално радио. За нейното изпълнителско майсторство свидетелства активната ѝ концертна дейност в България и Европа, записите ѝ за Българската национална телевизия и радио, както и за Македонската национална телевизия, и множеството ѝ участия на музикални фестивали. Член е на жури на национални и международни арфови конкурси, носител е на награди за високи педагогически резутати и за откриването и развитието на млади таланти и е изпълнител на ЮНЕСКО като Посланик на мира.

Основен съмишленик и двигател на октета е Лиляна Стоева, също преподавател по арфа в Национално музикално училище “Л. Пипков” и в Национална музикална академия „П. Владигеров“. Тя музицира като солист в концерти с Бургаска филхармония, симфоничен оркестър на Стара Загора, Камерен оркестър “Орфей” и камерен състав към Софийска филхармония. Има множество участия като оркестрант с различни състави, между които Симфоничен оркестър на БНР, Софийска филхармония в България, Германия, Франция, Италия, Испания, Дания и др.

Заедно с Кохар Андонян, те са арфов тандем както на сцената, така и в училище. Учител и ученик, вдъхноваващи педагози и музиканти, г-жа Андонян и г-жа Стоева, със своя висок професионализъм, с неизчерпаемата си енергия и любов, създават прекрасни млади арфисти. Техните ученици винаги са удостоени за високи постижения и са лауреати на много престижни арфови конкурси.

Останалите участници в октета Божана Божилова, Яна Георгиева, Гергана Николова, Никол Самарева, Натали Михайлова и Габриела Орозки – са ученици в Национално музикално училища „Любомир Пипков“ и са достойни последователи на своите праподаватели, всички те са носители на много награди в редица национални и международни конкурси. Свирят активно в младежки камерни и симфонични оркестри, често са канени като солист – изпълнители на арфа, представят достойно българската арфова школа на международни музикални форуми.

Къде и кога:

2 април | 19:05 ч.

Концертна зала „Проф. Венета Вичева“ – гр. Шумен

Билети:

на касата и в сайта на Симфониета Шумен

https://symphony-shumen.com