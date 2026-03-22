"Да послушаме кино" в град Раковски

Плевенска филхармония представя отличения с "Кристална лира" за 2021 г. проект.
Очарователната Хилда Казасян, заедно с фантастичните музиканти от Плевенска филхармония идват в град Раковски, за да ни потопят отново в света на вълшебната българска филмова музика от любимите ленти.
Съдържанието на концерта е докосващо душите не само на меломаните, а и на хората, които не са изцяло отдадени на джаза. В програмата са подбрани най-любимите и познати мелодии от български игрални филми за всички времена като „Любимец 13“, „Козият рог“, „Вчера“ и др.
На сцената до Хилда и Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов, ще бъдат отново, едни от най-добрите и утвърдени джазови музиканти в България:
Христо Йоцов - барабани
Живко Петров - пиано
Димитър Карамфилов - контрабас
Михаил Йосифов - тромпет
Специални гости са:
Теодосий Спасов и Васил Петров
Мултимедията, която е основен герой в този спектакъл е подготвена от Васил Къркеланов.
Фантастичните аранжименти, които дават един съвсем нов живот на тази толкова обичана от всички музика, са направени специално за този повод от Живко Петров и Христо Йоцов.
Място: Народно читалище "Св.Св.Кирил и Методий - 1908"
Дата: 27 март 2026 г.
Час: 19:00 ч.
