"Да послушаме кино" в град Раковски

Плевенска филхармония представя отличения с "Кристална лира" за 2021 г. проект.

Очарователната Хилда Казасян, заедно с фантастичните музиканти от Плевенска филхармония идват в град Раковски, за да ни потопят отново в света на вълшебната българска филмова музика от любимите ленти.

Съдържанието на концерта е докосващо душите не само на меломаните, а и на хората, които не са изцяло отдадени на джаза. В програмата са подбрани най-любимите и познати мелодии от български игрални филми за всички времена като „Любимец 13“, „Козият рог“, „Вчера“ и др.

На сцената до Хилда и Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов, ще бъдат отново, едни от най-добрите и утвърдени джазови музиканти в България:



Христо Йоцов - барабани

Живко Петров - пиано

Димитър Карамфилов - контрабас

Михаил Йосифов - тромпет



Специални гости са:

Теодосий Спасов и Васил Петров



Мултимедията, която е основен герой в този спектакъл е подготвена от Васил Къркеланов.

Фантастичните аранжименти, които дават един съвсем нов живот на тази толкова обичана от всички музика, са направени специално за този повод от Живко Петров и Христо Йоцов.



Място: Народно читалище "Св.Св.Кирил и Методий - 1908"

Дата: 27 март 2026 г.

Час: 19:00 ч.