"Да послушаме кино" в град Раковски

22 Март, 2026 15:30 496 2

Плевенска филхармония представя отличения с "Кристална лира" за 2021 г. проект. Очарователната Хилда Казасян, заедно с фантастичните музиканти от Плевенска филхармония идват в гр. Раковски, за да ни потопят в света на вълшебната българска филмова музика. Специални гости: Теодосий Спасов и Васил Петров

Снимка: EvroSound
Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
Очарователната Хилда Казасян, заедно с фантастичните музиканти от Плевенска филхармония идват в град Раковски, за да ни потопят отново в света на вълшебната българска филмова музика от любимите ленти.
Съдържанието на концерта е докосващо душите не само на меломаните, а и на хората, които не са изцяло отдадени на джаза. В програмата са подбрани най-любимите и познати мелодии от български игрални филми за всички времена като „Любимец 13“, „Козият рог“, „Вчера“ и др.
На сцената до Хилда и Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов, ще бъдат отново, едни от най-добрите и утвърдени джазови музиканти в България:

Христо Йоцов - барабани
Живко Петров - пиано
Димитър Карамфилов - контрабас
Михаил Йосифов - тромпет

Специални гости са:
Теодосий Спасов и Васил Петров

Мултимедията, която е основен герой в този спектакъл е подготвена от Васил Къркеланов.
Фантастичните аранжименти, които дават един съвсем нов живот на тази толкова обичана от всички музика, са направени специално за този повод от Живко Петров и Христо Йоцов.

Място: Народно читалище "Св.Св.Кирил и Методий - 1908"
Дата: 27 март 2026 г.
Час: 19:00 ч.


Пловдив / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В Раковски

    2 0 Отговор
    няма българи.
    Само някакви католици се мотаят там.

    15:41 22.03.2026

  • 2 Тази бездарна кариеристка

    1 0 Отговор
    Само се прилепя до известни хора
    Добре че баща Й и подготви наготово работа
    Белязан атом

    16:10 22.03.2026