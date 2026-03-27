Хилда Казасян на 56 г.: Елегантният глас на българския джаз

Днес рожден ден празнува Хилда Казасян – артист, който от десетилетия е сред най-разпознаваемите гласове на българската джаз сцена. Със своя стил, харизма и постоянство тя продължава да бъде важна фигура в културния живот на страната.

Хилда Казасян е родена на 27 март 1970 г. в София в семейство на музиканти. Баща ѝ е легендарният диригент Вили Казасян, което предопределя ранния ѝ досег с музиката.

Още от дете тя започва да свири на пиано, а по-късно избира ударните инструменти като своя специалност. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а след това и Музикалната академия в София.

Кариерата ѝ започва рано – тя участва в джаз формации, свири в оркестри и обикаля света с концерти. Постепенно се утвърждава като един от най-изразителните женски гласове в българския джаз.

Сред по-известните ѝ албуми са:

“Cover Girl”

“Jazz & Samba”

“Jazz & Me”

Освен с музиката си, Хилда Казасян става изключително популярна и като телевизионно лице. Тя е дългогодишен член на журито на шоуто "Като две капки вода", както и участник в "България търси талант".

Със своята откровеност и чувство за хумор тя печели симпатиите на зрителите и извън музикалната сцена.През 2025 г. Казасян бе отличена с престижната награда „Аполон Токсофорос“ по време на фестивала „Аполония“, което е поредно признание за приноса ѝ към българската музика.

Певицата продължава активната си концертна дейност, включително участия с джаз формации и проекти, посветени на българската филмова музика и на творчеството на баща ѝ.

Турнетата и концертите ѝ в страната традиционно се радват на голям интерес, а сценичното ѝ присъствие остава запазена марка.

Личен живот

Хилда Казасян има дъщеря – Надежда-Мари. В миналото е била омъжена за актьора Чочо Попйорданов.