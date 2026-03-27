Хилда Казасян на 56 г.: Елегантният глас на българския джаз

Днес рожден ден празнува Хилда Казасян – артист, който от десетилетия е сред най-разпознаваемите гласове на българската джаз сцена. Със своя стил, харизма и постоянство тя продължава да бъде важна фигура в културния живот на страната.
Хилда Казасян е родена на 27 март 1970 г. в София в семейство на музиканти. Баща ѝ е легендарният диригент Вили Казасян, което предопределя ранния ѝ досег с музиката.
Още от дете тя започва да свири на пиано, а по-късно избира ударните инструменти като своя специалност. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а след това и Музикалната академия в София.
Кариерата ѝ започва рано – тя участва в джаз формации, свири в оркестри и обикаля света с концерти. Постепенно се утвърждава като един от най-изразителните женски гласове в българския джаз.
Сред по-известните ѝ албуми са:
- “Cover Girl”
- “Jazz & Samba”
- “Jazz & Me”
Освен с музиката си, Хилда Казасян става изключително популярна и като телевизионно лице. Тя е дългогодишен член на журито на шоуто "Като две капки вода", както и участник в "България търси талант".
Със своята откровеност и чувство за хумор тя печели симпатиите на зрителите и извън музикалната сцена.През 2025 г. Казасян бе отличена с престижната награда „Аполон Токсофорос“ по време на фестивала „Аполония“, което е поредно признание за приноса ѝ към българската музика.
Певицата продължава активната си концертна дейност, включително участия с джаз формации и проекти, посветени на българската филмова музика и на творчеството на баща ѝ.
Турнетата и концертите ѝ в страната традиционно се радват на голям интерес, а сценичното ѝ присъствие остава запазена марка.
Личен живот
Хилда Казасян има дъщеря – Надежда-Мари. В миналото е била омъжена за актьора Чочо Попйорданов.
1 Браво
08:31 27.03.2026
2 Много е сладка,
Коментиран от #10
08:32 27.03.2026
3 Милионерка на гърба
Клакьорка
Любезна но нагла и коварна
Няма място да не се набутва
Манджите Й са отровени от наглост.
Жалко работа
08:36 27.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 благороден
До коментар #4 от "Тая":потна вода не е пила но на сума ти чукове е е сменила дръжките
08:54 27.03.2026
10 Грийнграсс
До коментар #2 от "Много е сладка,":Ама може и от гъбите, да е.
09:04 27.03.2026
12 Само парите ли
Защо търпи униженията на Рачков и Геро фъфляка?
Дори на моменти не им отреагира?
Достойнство, чест или по чисто арменски: пари да падат?!
09:06 27.03.2026
16 Дан Колов
До коментар #11 от "Анджо":Може да е изоставено дете и да не знае майка си а Вили да я е взел от детски дом.
09:55 27.03.2026
18 нас червеното знаме роди ни!
До коментар #5 от "джазмен":А,пяла е на фестивала на ангажираната песен "Ален мак" с Щурците.Те живееха в друго измерение.Дали е кандидатствала някъде,или се е явявала на изпити да трепери дали ще го вземе или ще я скъсат?Звездата на Чочо изгря когато баща му стана генерален директор на БНТ.Тази за това се прикрепи за Чочо.Той горкия беше в плен на алкохола,а както помните секс и алкохол са като олио и вода-несъвместими.
10:25 27.03.2026
19 Слушал съм я на живо
Нежен , висок глас, идеален за джаз!
10:56 27.03.2026
