Новини
Култура »
Хилда Казасян на 56 г.: Елегантният глас на българския джаз

Хилда Казасян на 56 г.: Елегантният глас на българския джаз

27 Март, 2026 08:26 1 666 20

  • хилда казасян-
  • рожден ден

Рожден ден празнува певицата, която превърна джаза в емоция

Хилда Казасян на 56 г.: Елегантният глас на българския джаз - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува Хилда Казасян – артист, който от десетилетия е сред най-разпознаваемите гласове на българската джаз сцена. Със своя стил, харизма и постоянство тя продължава да бъде важна фигура в културния живот на страната.

Хилда Казасян е родена на 27 март 1970 г. в София в семейство на музиканти. Баща ѝ е легендарният диригент Вили Казасян, което предопределя ранния ѝ досег с музиката.

Още от дете тя започва да свири на пиано, а по-късно избира ударните инструменти като своя специалност. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а след това и Музикалната академия в София.

Кариерата ѝ започва рано – тя участва в джаз формации, свири в оркестри и обикаля света с концерти. Постепенно се утвърждава като един от най-изразителните женски гласове в българския джаз.

Сред по-известните ѝ албуми са:

  • “Cover Girl”
  • “Jazz & Samba”
  • “Jazz & Me”

Освен с музиката си, Хилда Казасян става изключително популярна и като телевизионно лице. Тя е дългогодишен член на журито на шоуто "Като две капки вода", както и участник в "България търси талант".

Със своята откровеност и чувство за хумор тя печели симпатиите на зрителите и извън музикалната сцена.През 2025 г. Казасян бе отличена с престижната награда „Аполон Токсофорос“ по време на фестивала „Аполония“, което е поредно признание за приноса ѝ към българската музика.

Певицата продължава активната си концертна дейност, включително участия с джаз формации и проекти, посветени на българската филмова музика и на творчеството на баща ѝ.

Турнетата и концертите ѝ в страната традиционно се радват на голям интерес, а сценичното ѝ присъствие остава запазена марка.

Личен живот

Хилда Казасян има дъщеря – Надежда-Мари. В миналото е била омъжена за актьора Чочо Попйорданов.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    24 5 Отговор
    По добре изглежда от Катрин Зита!

    08:31 27.03.2026

  • 2 Много е сладка,

    26 8 Отговор
    като кукла Барби е, с тези детски очи и вечна усмивка, и на 100 ще е приятна!?

    Коментиран от #10

    08:32 27.03.2026

  • 3 Милионерка на гърба

    19 10 Отговор
    на баща си
    Клакьорка
    Любезна но нагла и коварна
    Няма място да не се набутва
    Манджите Й са отровени от наглост.
    Жалко работа

    08:36 27.03.2026

  • 4 Тая

    25 4 Отговор
    И тя потна вода не е пила

    Коментиран от #6, #7

    08:38 27.03.2026

  • 5 джазмен

    20 2 Отговор
    Елегантният известен глас на неизвестната хилда казасян.Не си сомням да е пяла на фестивала в Монтрьо или на фестивала в Ню Орлеанс.Може би на Банско ,Пловдив или Габрово.

    Коментиран от #18

    08:43 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 благороден

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тая":

    потна вода не е пила но на сума ти чукове е е сменила дръжките

    08:54 27.03.2026

  • 8 Един шофьор

    11 4 Отговор
    Хилда е красавица ,ама Камито няма грешка !

    08:54 27.03.2026

  • 9 Маги

    13 3 Отговор
    Кукла на конци, но добре, че тате я вреди! Честито!

    08:59 27.03.2026

  • 10 Грийнграсс

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Много е сладка,":

    Ама може и от гъбите, да е.

    09:04 27.03.2026

  • 11 Анджо

    19 2 Отговор
    Защо не казвате майка и коя е, само за баща и пишете. И на 56 си е хубава жена. Аз мисля ,че майка и е Българка и за това е такава хубавелка . Жива и здрава да е , Бог да я богослови.

    Коментиран от #16

    09:05 27.03.2026

  • 12 Само парите ли

    14 1 Отговор
    Я държат в капките?
    Защо търпи униженията на Рачков и Геро фъфляка?
    Дори на моменти не им отреагира?
    Достойнство, чест или по чисто арменски: пари да падат?!

    09:06 27.03.2026

  • 13 Чак пък

    12 1 Отговор
    глас , чак пък елегантен ? Хайде стига , де !

    09:16 27.03.2026

  • 14 пази, боже от бръчки

    9 1 Отговор
    Че ще стане Ухилда в Тазазян.

    09:17 27.03.2026

  • 15 ЖИВА И ЗДРАВА

    8 0 Отговор
    СТАВА ЗА ВСИЧКО НЕ БИХ ВЗЕЛ ДУЛОВСКИЯ ПЪДПЪДЪК.

    09:34 27.03.2026

  • 16 Дан Колов

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анджо":

    Може да е изоставено дете и да не знае майка си а Вили да я е взел от детски дом.

    09:55 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нас червеното знаме роди ни!

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "джазмен":

    А,пяла е на фестивала на ангажираната песен "Ален мак" с Щурците.Те живееха в друго измерение.Дали е кандидатствала някъде,или се е явявала на изпити да трепери дали ще го вземе или ще я скъсат?Звездата на Чочо изгря когато баща му стана генерален директор на БНТ.Тази за това се прикрепи за Чочо.Той горкия беше в плен на алкохола,а както помните секс и алкохол са като олио и вода-несъвместими.

    10:25 27.03.2026

  • 19 Слушал съм я на живо

    5 3 Отговор
    много пъти в различни формации с най известнте български джаз музиканти- Христо и Борислав Йоцови, които са й братовчеди, Михаил Йосифов, Васил Петров, Живко Петров, Димитър Кожухароя, Милен Кукошаров, Вили Стоянов, Борис Таслев , в дует с Милица Гладнишка и т.н.

    Нежен , висок глас, идеален за джаз!

    10:56 27.03.2026

  • 20 реално

    7 1 Отговор
    Не знам, но тя ми идва малко измислена певица, добре че баща й беше Вили Казасян, та да направи някаква кариера. Миналата година на Созопол пяха на живо с Васил Петров и нейното неможене лъсна. Васко има супер глас, тя мяучеше нещо там.

    15:20 27.03.2026