Новини
Култура »
Васил Найденов излиза за пръв път на сцената на Маймунарника утре вечер

Васил Найденов излиза за пръв път на сцената на Маймунарника утре вечер

18 Юни, 2026 12:31 534 4

  • васил найденов-
  • певец-
  • концерт-
  • маймунарника

Поп звездата слага начало на летните си концерти в петък вечер в София

Васил Найденов излиза за пръв път на сцената на Маймунарника утре вечер - 1
Снимка: Eventim
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Любимец на поколения българи - Васил Найденов, открива концертното лято в София със своя първи концерт в "Маймунарника". На 19 юни, петък, той ще излезе за пръв път на сцената на клуба в Борисовата градина, предава в. Сега.

Повече от четири десетилетия след началото на впечатляващата си кариера Васил Найденов продължава да бъде сред най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители. След участията си в "Диана Експрес" и "Тангра", Васил Найденов създава една от най-успешните солови кариери в българската поп музика. И до днес той остава символ на класа, безупречен професионализъм и неподражаемо сценично присъствие. И на 75 години "Васко Кеца" превръща всяка своя поява на сцената в истински празник за публиката.

На 19 юни феновете ще чуят на живо незабравими песни като "Адаптация", "Телефонна любов", "Сбогом, моя любов", "Синева", "По първи петли", "Любовта продължава", "Всичко ми е наред" и още много от хитовете, които продължават да звучат актуално и днес.

Концертът е част от лятната програма на "Строежа". За доброто настроение още от отварянето на вратите в 19:00 ч. ще се погрижи DJ Marti G, а Васил Найденов ще излезе на сцената под звездите в 21:00 ч.

Билети се продават в Eventim.bg по 40 евро, като тези с промоционални цени вече са изчерпани. В деня на събитието ще струват 45 евро.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Една бира в Маймунарника-7 евро.

    12:35 18.06.2026

  • 2 Жоро Илич Джунов

    3 0 Отговор
    Той и в лицето го докарва на маймуна.
    Тамън.

    12:39 18.06.2026

  • 3 ОБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор
    ВИГ "ДИАНА ЕКСПРЕС" с участието на Васил Найденов имаха концерт в маймунарника седемдесетте год.на
    20 век !

    12:51 18.06.2026

  • 4 Вуйчо

    1 0 Отговор
    Маймунарника, Враждебна, Обеля, Банишора, Овча, Купел, Герена.........съвременни и звучни софийски имена

    13:26 18.06.2026