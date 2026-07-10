Легендарният гоблен от Байо се завърна във Великобритания след 1000 години чрез тайна операция

След почти 1000 години Гобленът от Байо отново е на британска територия, предадоха АП и АФП.

Сякаш като в трилър, но в обратна посока – в полунощ срещу петък безценното средновековно произведение на изкуството беше внесено тайно в Британския музей. Операцията се проведе при най-строги мерки за сигурност и прецизна технология, тъй като всеки погрешен ход можеше да доведе до фиаско, отбелязва АП.

Гобленът, предоставен временно от дома си във Франция, ще бъде изложен в лондонския музей от 10 септември до юли 2027 г. Изложбата е своеобразно завръщане у дома за тази ярка визуална хроника на норманското нашествие от 1066 г., пояснява БТА.

Пристигането на гоблена в Лондон бе чакано отдавна, но от съображения за сигурност всички подробности около плана и начина на транспортирането му бяха пазени в пълна тайна.

„Чувството е необикновено – след толкова много работа, планиране, грижи и обмисляне, това най-накрая се случва“, каза директорът на Британския музей Никълъс Кълинан, докато чакаше пристигането на гоблена. „За първи път от 1000 години толкова важна част от британската, а и от френската история ще бъде тук“, допълни той. „Изключително вълнуващо е“.

70-метровият гоблен е бил сгънат като „хармоника“ в кутия с контролирана температура и поставен в противоударна конструкция. Тя на свой ред била натоварена на камион, който преминал разстоянието от Франция със специален влак през тунела под Ламанша.

След 11-часово пътуване и преход от 560 километра, ескортиран от полиция, камионът бавно влязъл на заден ход в зоната за разтоварване на музея, където работниците внимателно свалили на земята контейнера с размерите на малък автомобил. Персоналът на музея и британските и френските дипломати, които дотогава наблюдавали в притаено мълчание, аплодисирали, предава АП.

През следващите няколко дни безценният товар ще се аклиматизира, преди да бъде грижливо разопакован и подготвен за изложбата, която според очакванията на музея ще бъде една от най-популярните в неговата история. Около 100 000 билета бяха разпродадени още през първия ден от пускането им в продажба този месец.

„Беше като опит да се купят билети за фестивала Гластънбъри“, каза Кълинан. „Не бях сигурен, че хората биха се вълнували толкова много от хилядолетен гоблен – затова за мен това е просто невероятно“.

Извезано с вълнени конци върху ленен плат, произведението на изкуството изобразява събитията, довели до битката при Хейстингс през октомври 1066 г., когато Уилям, херцог на Нормандия, побеждава англосаксонската армия на крал Харалд. Нашествието слага край на саксонското управление и превръща Уилям Завоевателя в първия нормански крал на Англия, припомня Асошиейтед прес.

Историците смятат, че шедьовърът е поръчан от епископ Одо от Байо, полубрат на Уилям, и е бил извезан от жени в Англия – най-вероятно монахини – преди да бъде пренесен отвъд Ламанша. Той е прекарал по-голямата част от последното хилядолетие в град Байо в Северозападна Франция, с изключение на два кратки периода в Лувъра в Париж.

Този паметник на културата символизира понякога бурната и сложно преплетена история на Франция и Великобритания, а неговото гостуване в Лондон е дипломатическа мисия с висок залог, отбелязва АП. Новината за културния обмен беше обявена през юли 2025 г. по време на посещение на френския президент Еманюел Макрон във Великобритания. Отпътуването на гоблена за Лондон съвпада с ремонтните дейности в музея в Байо, където се съхранява оригиналът.

В замяна Британският музей ще предостави на музеи в Нормандия съкровища от находката в Сътън Ху – артефакти от англосаксонско корабно погребение от VII век – както и други ценни предмети.

Пенсионираният британски дипломат Питър Рикетс, който помогна за сключването на сделката като специален пратеник, заяви, че е изключителен знак на приятелство и доверие към Великобритания „да ни бъде поверен този шедьовър за цяла година". „Мисля, че когато ни предложи гоблена, Макрон разбра, че той ще има много по-голямо въздействие във Великобритания, отколкото във Франция, тъй като е основополагащ за нашата национална история“, добави той. „ Тук всеки знае за 1066 година“.

Мили Хортън-Инш, куратор на проекта за изложбата в Британския музей, каза, че оцеляването на гоблена в продължение на десет века, въпреки безбройните опасности – молци, мишки, мухъл, влага, огън, е чудо и може отчасти да се дължи на неговите скромни материали. Гобленът не е направен от някакъв бляскав или скъп плат, каза тя. Не е злато, не е сребро. Никой не се е изкушавал да го нареже, за да направи църковни одежди или нещо друго.

Някои френски културни дейци се противопоставиха на изпращането на Гоблена от Байо в Лондон, твърдейки, че преместването му е твърде рисковано. Кълинан каза, че експертните екипи са положили огромни усилия, за да гарантират неговата сигурност, като дори са направили две пробни пътувания, за да докажат, че транспортирането няма да причини прекомерен стрес на крехкия предмет, отбелязва АП.