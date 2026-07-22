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Без повече финансиране от ЕС за Венецианското биенале заради участието на Русия

Без повече финансиране от ЕС за Венецианското биенале заради участието на Русия

22 Юли, 2026 12:01 685 8

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Досега ЕК поддържаше фонд от 2 милиона евро за Венецианското биенале

Без повече финансиране от ЕС за Венецианското биенале заради участието на Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тазгодишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и АФП.

„След правна оценка и препоръка от страна на ЕК, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за Фондация „Венецианско биенале“, каза той, цитиран от БТА. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва „да защитават демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване“, допълни Рение и добави, че това са „ценности, които не се зачитат в съвременна Русия“.

Тази година Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години, за първи път от началото на нашествието в Украйна в началото на 2022 г. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА.

След четиригодишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-вото Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тазгодишното издание. Проектът „Дървото е вкоренено в небето“, представен в руския павилион в градините на Биеналето (Джардини), събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само три дни.

Без повече финансиране от ЕС за Венецианското биенале заради участието на Русия

Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от ЕС, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украйна и разрушаването на украинското културно наследство.

Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на Биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за Фондацията на Венецианското биенале, президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още четирима души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. В самата Венеция се проведоха протести, организирани от антикремълския колектив Pussy Riot, докато президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити решението с аргумента, че изкуството трябва да остане пространство за диалог без цензура.

Тазгодишното 61-во издание на Венецианското биенале се провежда под мотото In Minor Keys по концепцията на покойната кураторка Койо Куо, която почина внезапно през 2025 г. То продължава до ноември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    21 2 Отговор
    на протеста двайсет укристанци , които говорят на руски помежду си...

    Коментиран от #3

    12:11 22.07.2026

  • 2 Гориил

    18 1 Отговор
    Русия ще покрие всички разходи на биеналето и ще осигури стабилното му финансиране в бъдеще. В този случай обаче тя няма да позволи на никого да се бърка в този празник на изкуството и културата.

    Коментиран от #5

    12:15 22.07.2026

  • 3 НРБ

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    И кво? Ти като си против Бойко Борисов, докато беше на власт, спря ли да говориш на българиски и само на родния си ромски език ли говореше?

    Коментиран от #8

    12:15 22.07.2026

  • 4 Пародията Го Обсеби !

    1 1 Отговор
    Явно Ще трябва да Мине и Без Субсидии !

    12:29 22.07.2026

  • 5 В Частни Празници !

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Не Участвам !

    12:31 22.07.2026

  • 6 Някой

    4 1 Отговор
    Всички помощи са просто политическо влияние.

    12:33 22.07.2026

  • 7 не може да бъде

    3 0 Отговор
    ЕС и без това похарчи парите за Украйна -какви биеналета какви 5лв!?Даже е чудно че бюджета на ЕК не се одобрява от Зеленски като последна инстанция!?...Без никакъв майтап -членовете на ЕК се нуждаят от психиатър това е очевАдно!?

    13:01 22.07.2026

  • 8 Минаващ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "НРБ":

    Разликата е, че в Украйна се налагат глоби ако слушаш руски, ако говориш руски, дори ако мислиш на руски :)

    13:36 22.07.2026