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A$AP Rocky превърна „Арена 8888“ в сцена от екшън филм
  Тема: Известни личности

A$AP Rocky превърна „Арена 8888“ в сцена от екшън филм

11 Октомври, 2026 07:05 644 0

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Рапърът изнесе първия си концерт в България с хеликоптери, маскирани фигури и хитове от турнето „Don’t Be Dumb“

A$AP Rocky превърна „Арена 8888“ в сцена от екшън филм - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

A$AP Rocky изнесе първия си концерт в България на 9 октомври в зала „Арена 8888 София“. Шоуто беше част от световното му турне „Don’t Be Dumb“ и продължи около два часа и половина. Концертът беше организиран от Fest Team.

Началото беше отложено заради логистични причини, но след появата на рапъра сцената бързо се превърна в мащабна продукция с хеликоптери, сирени, дим и маскирани фигури. Микрофонът на A$AP Rocky беше оформен като стилизиран гранатомет, а сценографията следваше визуалния език на турнето.

Хитове и песни от „Don’t Be Dumb“

В сетлиста бяха включени песни от новия албум, както и заглавия от досегашната му кариера. Сред тях бяха „Praise the Lord (Da Shine)“, „A$AP Forever“, „Fashion Killa“, „Goldie“ и „Sundress“. Публиката чу и „HIGHJACK“, „HELICOPTER“, „RIOT (Rowdy Pipe’n)“ и „DON’T BE DUMB“.

Българското гостуване беше представено от организаторите като „първия концерт у нас“ на американския рапър. A$AP Rocky пристигна в София в рамките на европейската част от турнето, която преминава през редица големи зали в Европа.

Българското знаме на сцената

По време на концерта A$AP Rocky покани почитателка на сцената и развя българското знаме. Към сцената бяха хвърляни и сутиени от публиката. Кадри от шоуто показаха активното участие на зрителите и продължителната комуникация между рапъра и феновете.

С концерта в София A$AP Rocky добави България към картата на турнето „Don’t Be Dumb“, което носи името на четвъртия му студиен албум. Събитието беше заснето от БТА и Булфото, а снимки от вечерта показаха пълната сценична продукция в „Арена 8888“.

Източници: bnrnews.bg, boulevardbulgaria.bg, bta.bg


София / България
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