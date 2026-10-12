Виктор Божинов: Хейтът към „Под прикритие“ е очакван, така беше в началото на всеки сезон

Критиките към първия епизод от шестия сезон на „Под прикритие“ са очаквани, заяви режисьорът Виктор Божинов. По думите му подобна реакция се появява в началото на всеки сезон, когато зрителите сравняват новите серии с вече познатите истории и герои.

„Под прикритие 6“ се завърна по БНТ 1 на 10 октомври след 10-годишна пауза. Премиерният епизод върна на екран Джаро, Куката, Големия Близнак и Иво Андонов, като едновременно с това представи новите централни персонажи Антон Влашки-Амигото, изигран от Юлиан Вергов, и Явор Кръстев-Тихия, в ролята Павел Иванов.

Първата серия предизвика негативни коментари заради диалозите, актьорската игра, звука и някои сюжетни решения. В рецензията си Webcafe отбеляза, че епизодът залага на престрелки, преследвания, познати реплики и носталгия по старите герои, но все още не дава ясен отговор накъде ще се развие сезонът. Изданието оцени серията с 3 от 5 кафенца и определи първия епизод като начало, а не като присъда за целия сезон.

Първият епизод привлече над 320 000 зрители

Въпреки критиките стартът на шестия сезон отчете силен зрителски интерес. Според данни на GARB Audience Measurement Bulgaria излъчването между 22:00 и 23:00 ч. е гледано средно от 320 200 зрители на възраст над 4 години. До съдържанието са достигнали 517 000 зрители, а делът сред аудиторията на възраст 25–54 години е 24,3 процента.

Божинов защити подхода на екипа и посочи, че зрителите трябва да проследят развитието на персонажите, преди да правят окончателни изводи за сериала.

„По-важно е зрителите да видят и доброто, и лошото у всеки герой и сами да си направят изводите.“

Новият сезон разказва две свързани истории – съвременна линия и предистория, в която се връщат познати лица от първите сезони. Сериалът се излъчва всяка събота от 22:00 ч. по БНТ 1, а сезонът е планиран в 12 епизода.

Източници: webcafe.bg, stolica.bg