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Виктор Божинов: Хейтът към „Под прикритие“ е очакван, така беше в началото на всеки сезон

Виктор Божинов: Хейтът към „Под прикритие“ е очакван, така беше в началото на всеки сезон

12 Октомври, 2026 08:15, обновена 12 Октомври, 2026 08:29 1 060 17

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Режисьорът защити рестарта на сериала след критиките към първия епизод и призова зрителите да изчакат развитието на сезона

Виктор Божинов: Хейтът към „Под прикритие“ е очакван, така беше в началото на всеки сезон - 1
Снимка: Фейсбук/Под прикритие
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Критиките към първия епизод от шестия сезон на „Под прикритие“ са очаквани, заяви режисьорът Виктор Божинов. По думите му подобна реакция се появява в началото на всеки сезон, когато зрителите сравняват новите серии с вече познатите истории и герои.

„Под прикритие 6“ се завърна по БНТ 1 на 10 октомври след 10-годишна пауза. Премиерният епизод върна на екран Джаро, Куката, Големия Близнак и Иво Андонов, като едновременно с това представи новите централни персонажи Антон Влашки-Амигото, изигран от Юлиан Вергов, и Явор Кръстев-Тихия, в ролята Павел Иванов.

Първата серия предизвика негативни коментари заради диалозите, актьорската игра, звука и някои сюжетни решения. В рецензията си Webcafe отбеляза, че епизодът залага на престрелки, преследвания, познати реплики и носталгия по старите герои, но все още не дава ясен отговор накъде ще се развие сезонът. Изданието оцени серията с 3 от 5 кафенца и определи първия епизод като начало, а не като присъда за целия сезон.

Първият епизод привлече над 320 000 зрители

Въпреки критиките стартът на шестия сезон отчете силен зрителски интерес. Според данни на GARB Audience Measurement Bulgaria излъчването между 22:00 и 23:00 ч. е гледано средно от 320 200 зрители на възраст над 4 години. До съдържанието са достигнали 517 000 зрители, а делът сред аудиторията на възраст 25–54 години е 24,3 процента.

Божинов защити подхода на екипа и посочи, че зрителите трябва да проследят развитието на персонажите, преди да правят окончателни изводи за сериала.

„По-важно е зрителите да видят и доброто, и лошото у всеки герой и сами да си направят изводите.“

Новият сезон разказва две свързани истории – съвременна линия и предистория, в която се връщат познати лица от първите сезони. Сериалът се излъчва всяка събота от 22:00 ч. по БНТ 1, а сезонът е планиран в 12 епизода.

Източници: webcafe.bg, stolica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАХ

    22 0 Отговор
    Всяко мнение различно от моето е хейт!

    08:26 12.10.2026

  • 2 авантгард

    22 1 Отговор
    Споделям изцяло критиките.
    Колко жалко разочарование до сега.

    08:26 12.10.2026

  • 3 гост

    22 0 Отговор
    не е хейт .
    реалност е.
    потрес пълен…

    08:32 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Билалов е срам

    16 0 Отговор
    За мен този сериал приключи откакто билалов е.по билбордовете, рекламирайки тази чума хазарта! Преди го харесвах, но това падение е непростимо. Дори Бербатов се осъзна и се извини, че е рекламирал това, което съсипва толкова семейства.

    Коментиран от #7

    08:46 12.10.2026

  • 6 Кинозрител

    8 0 Отговор
    Звукът беше ужасен репликите не се чуват страничен шум. Сюжета не е лош за това което очакват зрителите от този сериал. Актьорите си играят добре ролите. По добре от Мартин Захариев ще видим нататък. Като цяло добре и най дразнещ е звукът като на всеки български филм още от старите с дублаж и без.

    08:49 12.10.2026

  • 7 АзГ

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Билалов е срам":

    Билалов се извини но не върна парите от рекламата,нагуши се хазартно.

    08:55 12.10.2026

  • 8 ХАРОН

    2 7 Отговор
    Много хора се припознават в героите от сериала и вътрешния срам, ги кара да хейтят от позицията: Не е вярно, не беше така. Свалянето на мръсните ризи и раздърпаните комбинизони разкриват нелицеприятни тайни и болезнените дамги на времето. Всичко представено в сериала е ужасяващо вярно и проверимо. Облечете най- крещящият си "тоалет" и си запазете маса първо в ресторанта с много изходи в Драгалевци, а след 0:00 часа посетете диско- фолк аквариума и се убедете сами в еманацията на "Под прикритие". Усетете пулса на ритъма, публиката, позата и контрастите. Почувствайте ароматите, напрежението и перченето на "елита". Не е лошо някой от режисьорите на "Под прикритие" да се намъкне под прикритие особено когато участие има някоя елитна сръбска певачка. Повод за развитие чак до десети сезон.

    08:56 12.10.2026

  • 9 Шоо

    8 0 Отговор
    Ти го плюеш, то си мисли че дъжд вали.

    08:58 12.10.2026

  • 10 А помните ли..

    5 0 Отговор
    Помните ли сериала ,,Полицая от края на града, ... Каква излагация беше? Сега е даже подсилена, ама кой знае колко милиончета са прибрани.

    09:01 12.10.2026

  • 11 Иначе добре

    6 0 Отговор
    Какъв ли е бюджетът на сериала ??? С тези партита , тоалети, автомобили....

    09:06 12.10.2026

  • 12 ДЕБИТ

    8 0 Отговор
    Супер плосък сюжет, скучен филм, изтъркани лафове.Както 99% от БГ филмите в това число вечните класики.

    Коментиран от #17

    09:08 12.10.2026

  • 13 Копаят дъното

    4 0 Отговор
    А звука е супер аматьорски, като вкдеокасетите от 90-те

    Коментиран от #15

    09:16 12.10.2026

  • 14 665

    4 0 Отговор
    Като от простаци за простаци , бива.

    09:18 12.10.2026

  • 15 665

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Копаят дъното":

    Само звукът да беше.. ами картината - всичко набримчено на макс - цвят,контраст, яркост, гама... Все едно си пуснал телевизора в режим за магазин. Стои ефектно за минута и дразнещо и неестествено за по дълго

    09:23 12.10.2026

  • 16 Халвабозаджан

    2 0 Отговор
    Това 👹 където стъпи всищко окен зва

    09:28 12.10.2026

  • 17 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДЕБИТ":

    Ти нормален ли си? Сигурно не можеш да посочиш и едно заглавие от вечните класики, но хейтваш. Вярно, сега изглеждат малко примитивни заради техниката, с която никога не сме разполагали в България, но от старите артисти има недостижими. Новите само рецитират.

    09:29 12.10.2026