Директорът на Лувъра: Музеят може да бъде принуден да затвори

Лувърът може да бъде принуден да затвори, ако не бъде ремонтиран, адаптиран и преобразен. Това предупреди президент-директорът на музея Кристоф Лерибо в интервю за Le Figaro, почти година след кражбата на осем бижута от френските коронни скъпоценности.

„Ако Лувърът не бъде ремонтиран, адаптиран и преобразен, той ще трябва да затвори врати“, заяви Лерибо. По думите му музеят се нуждае не от временни решения, а от цялостен план, който да обхване историческата сграда, техническата инфраструктура и сигурността.

Мерките след обира продължават

Обирът беше извършен на 19 октомври 2025 г. в галерия „Аполон“. Бижутата, сред които предмети от френските коронни скъпоценности, все още не са открити.

След нападението в Лувъра са монтирани нови камери в чувствителни зони, засилена е защитата на достъпите и са обновени оградите около музейния комплекс. Нов координатор по сигурността е започнал работа през юли 2026 г.

Лерибо посочи, че планът за сигурност е на стойност 83 милиона евро и вече се изпълнява. Той обаче подчерта, че задачата е сложна, тъй като всички дейности трябва да се извършват, докато музеят остава отворен за милионите си посетители.

„Няма лесно и чудодейно решение“, каза директорът, цитиран от Europe 1 в материал, основан на негови писмени отговори за Agence France-Presse. Според него музеите са все по-често мишени, но Лувърът не може да се превърне в крепост, откъсната от публиката.

Проект за над 1 милиард евро

Лерибо защити проекта „Лувър – Нова ренесансова епоха“, обявен от президента Еманюел Макрон през 2025 г. Планът предвижда ремонт на музейния комплекс, изграждане на нов вход и обособяване на отделна зала за „Мона Лиза“.

Стойността на проекта надхвърля 1 милиард евро. Лерибо търси 360 милиона евро от меценати, които да финансират част от мащабните дейности. Проектът е свързан не само със сигурността, а и с ремонта на остарелите инсталации, адаптацията към климатичните промени и облекчаването на маршрутите за посетители.

Около 9 милиона души посещават Лувъра годишно. Галерията „Аполон“ беше отворена отново през юли, но без витрини и изложени бижута, след като ценните предмети бяха преместени.

„Убеден съм, че това е единственият път, ако искаме да гарантираме бъдещето на Лувъра“, заяви Лерибо. Той ръководи музея от 25 февруари 2026 г., когато наследи Лоранс де Кар.

Източници: lefigaro.fr, europe1.fr