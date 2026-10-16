Blondie се завръща с нов албум след деветгодишна пауза

Blondie ще издаде новия си студиен албум „High Noon“ на 26 февруари 2027 г. Това ще бъде първият албум с нов материал на групата след „Pollinator“ от 2017 г. – пауза от приблизително девет години, която обхваща десет календарни години. Новината беше съпроводена от премиерата на първия сингъл „Spectral Eyes“.

Песента е написана от Джони Мар, бившия китарист на The Smiths, който участва и с китарата си. Според Асошиейтед прес Мар е сред гост-музикантите в новия проект, заедно с Глен Матлок от Sex Pistols, Зак Кондън от Beirut и Джес Улф и Холи Лесиг от Lucius. „Този албум е класически Blondie – съчетание на всички наши различни влияния и епохи в нещо ново. Музиката е вкоренена в настоящето и оформена от това кои сме и как живеем сега“, казва Деби Хари.

Последните записи на Клем Бърк

„High Noon“ ще бъде 12-ият студиен албум на Blondie и ще съдържа 13 песни. Записите са започнали през 2022 г. в Ню Йорк, а продуцент отново е Джон Конгълтън, работил и по „Pollinator“. Pitchfork посочва, че по проекта има и допълнителна продукция и микс от Дейвид Уренч.

Албумът е завършен преди смъртта на Клем Бърк през април 2025 г. Барабанистът, който е сред ключовите музиканти в историята на Blondie, е на 70 години. Той участва в класически песни като „Call Me“, „Heart of Glass“ и „One Way or Another“, а „High Noon“ ще остане последният албум с негови записи.

Китаристът Крис Стайн описа завръщането на групата като дълъг и необичаен път. „Някак сме отново тук с още един албум на Blondie. Изключително благодарни сме за подкрепата през годините“, заяви той.

Албум след повече от пет десетилетия история

Blondie е създадена в Ню Йорк през 1974 г. и се превръща в една от водещите групи на ню уейв движението. През 2006 г. съставът е приет в Залата на славата на рокендрола. Групата има осем песни в Топ 40 и четири сингъла, достигнали първо място – „Heart of Glass“, „Call Me“, „The Tide Is High“ и „Rapture“.

Новият албум ще излезе от BMG. Сред обявените песни са „Heartbreak Kid“, „Come Back Home“, „Man Who Had No Face“, „Sleepwalking“, „East of Eden“ и „Ah, Sunflower, Weary of Time“. Премиерата на „High Noon“ е насрочена за 26 февруари 2027 г.

Източници: apnews.com, independent.co.uk, pitchfork.com