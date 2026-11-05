Като Мария Калас: Соня Йончева получи възторжени оценки за дебюта си като Медея в „Метрополитън опера“ (ВИДЕО)

В образа на Медея Соня Йончева излезе за първи път на сцената на „Метрополитън опера“ в Ню Йорк и получи силни оценки от специализираната критика. Операта на Луиджи Керубини е 13-ата главна роля на българското сопрано в престижния американски театър, а Йончева е на прага на своя 100-и спектакъл там. Според публикацията на „Сега“ тя е българският артист с най-много роли и представления в историята на институцията.

„В момента няма по-завладяващ артист на сцената на Метрополитън опера от Соня Йончева“, пише Дейвид Салазар в Operawire. Критикът определя изпълнението ѝ като едно от най-силните самостоятелни превъплъщения, виждани на сцената на театъра, и акцентира върху физическото присъствие и пластичността на певицата.

Медея е сред най-трудните образи в оперния репертоар. В него вокалната техника трябва да се съчетае с драматична интензивност, защото героинята преминава от любов и нежност към ярост и отмъщение.

Соня Йончева изпълнява ролята за първи път през 2020 г. в Берлинската държавна опера, при това в оригиналната френска версия. В нюйоркската постановка операта звучи на италиански. Именно берлинското ѝ превъплъщение беше сравнено от критиците с интерпретацията на Мария Калас, превърнала се в исторически еталон за ролята.

Ингоберт Валтенбергер от Online Merker тогава написа, че Йончева може да бъде определена като най-добрата съвременна изпълнителка на Медея. Мануел Бруг от „Ди Велт“ подчерта, че българката не подражава на Калас, а изгражда собствен прочит на образа.

Вокална мощ и актьорска пластичност

След дебюта в Ню Йорк критиците отново поставят акцент върху съчетанието между гласа и сценичното поведение на Соня Йончева. Сюзън Стемпески от Bachtrack пише, че още с появата си певицата подчинява сцената с вокалната си мощ и драматично присъствие, а изпълнението ѝ може да се превърне в стандарт.

Рик Пердиан от New York Classical Review обръща внимание на детайлите в интерпретацията. Според него гласовите багри на Йончева преминават от топлота към леден гняв, а силните моменти се редуват с фин психологически рисунък. Джей Нордлингър от The New Criterion допълва, че певицата е едновременно убедителна актриса и вокалистка и не оставя нищо неизиграно или неизпято.

През сезон 2026–2027 Соня Йончева има още няколко изпълнения като Медея в „Метрополитън опера“ – на 7, 10, 13 и 19 ноември. В постановката участват още Майкъл Спайърс като Язон, Виктория Каркачева като Нерис, Елена Вилан като Главка и Александрос Ставракакис като Креонт, а диригент е Карло Рици.

Преди нюйоркския дебют оперната звезда изпълни главната роля и във „Весталката“ в Берлин. До края на годината ѝ предстои сценичен дебют в „Манон Леско“ в Цюрихската опера и участие в оперна гала в театро „Сан Карло“ в Неапол с Пласидо Доминго.

На 20 декември в София ще се състои личният ѝ проект „Една светлина“. Имерсивната коледна гала в зала „Арена 8888“ ще събере 300 артисти, а програмата включва популярни песни от различни страни и сцени от балета „Лешникотрошачката“.