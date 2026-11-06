Новини
Култура »
Лили Иванова с почит към Вежди Рашидов
  Тема: Известни личности

Лили Иванова с почит към Вежди Рашидов

6 Ноември, 2026 09:50 557 6

  • лили иванова-
  • вежди рашидов-
  • българска култура-
  • скулптура

Певицата изрази съболезнования към семейството на скулптора и определи творчеството му като вечно

Лили Иванова с почит към Вежди Рашидов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лили Иванова изрази скръб след кончината на Вежди Рашидов. Певицата отправи публично послание към скулптора във Фейсбук, в което го нарече голям български творец, общественик и свой приятел.

„Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно!“, написа Лили Иванова. Тя добави, че с неговата смърт България е загубила значима фигура на българското изкуство, и изказа съболезнования на семейството му.

„Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик Вежди Рашидов! Мир на душата му!“

Според информацията на „Фокус“ 74-годишният Рашидов е починал в нощта срещу 6 ноември след инсулт. Той е бил министър на културата в две правителства, председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.

Вежди Рашидов беше сред разпознаваемите имена в българската скулптура, но присъстваше активно и в обществения и политическия живот на страната. Кончината му предизвика реакции от представители на културата, политиката и обществения живот.

Източници: focus-news.net


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    3 0 Отговор
    Много знаеше и много говореше като пийне

    09:53 06.11.2026

  • 2 Ццц

    3 0 Отговор
    Лили, и Вежди много те харесваше. Още от абитюрентския си бал си купуваше всяка твоя плоча! И ти като Дънкан Маклауд много млади момчета изпрати като стари дядовци!

    09:58 06.11.2026

  • 3 пяла му е на ушенце а той и е давал

    0 0 Отговор
    склуптори и културни изяви . вежди беше бургазлия . но се пософянчи покрай лили . навремето много трудно му се разбираше какво говори .

    09:59 06.11.2026

  • 4 малии

    4 0 Отговор
    таз мумия още ли е жива? какво е това извънземно?

    10:02 06.11.2026

  • 5 Бай Дончо

    2 0 Отговор
    Тая е вечна. Ще ги погребе всичките... и Боко и дебелия и новия бай тошо!

    10:02 06.11.2026

  • 6 Въййй,

    0 0 Отговор
    Възможностите на искуствения интелект - динозавър да се маскира като маги стралка и да проговори

    10:11 06.11.2026