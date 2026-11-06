Лили Иванова с почит към Вежди Рашидов

Лили Иванова изрази скръб след кончината на Вежди Рашидов. Певицата отправи публично послание към скулптора във Фейсбук, в което го нарече голям български творец, общественик и свой приятел.
„Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно!“, написа Лили Иванова. Тя добави, че с неговата смърт България е загубила значима фигура на българското изкуство, и изказа съболезнования на семейството му.„Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик Вежди Рашидов! Мир на душата му!“
Според информацията на „Фокус“ 74-годишният Рашидов е починал в нощта срещу 6 ноември след инсулт. Той е бил министър на културата в две правителства, председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.
Вежди Рашидов беше сред разпознаваемите имена в българската скулптура, но присъстваше активно и в обществения и политическия живот на страната. Кончината му предизвика реакции от представители на културата, политиката и обществения живот.
Източници: focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
09:53 06.11.2026
2 Ццц
09:58 06.11.2026
3 пяла му е на ушенце а той и е давал
09:59 06.11.2026
4 малии
10:02 06.11.2026
5 Бай Дончо
10:02 06.11.2026
6 Въййй,
10:11 06.11.2026