Лили Иванова с почит към Вежди Рашидов

Лили Иванова изрази скръб след кончината на Вежди Рашидов. Певицата отправи публично послание към скулптора във Фейсбук, в което го нарече голям български творец, общественик и свой приятел.

„Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно!“, написа Лили Иванова. Тя добави, че с неговата смърт България е загубила значима фигура на българското изкуство, и изказа съболезнования на семейството му.

„Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик Вежди Рашидов! Мир на душата му!“

Според информацията на „Фокус“ 74-годишният Рашидов е починал в нощта срещу 6 ноември след инсулт. Той е бил министър на културата в две правителства, председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.

Вежди Рашидов беше сред разпознаваемите имена в българската скулптура, но присъстваше активно и в обществения и политическия живот на страната. Кончината му предизвика реакции от представители на културата, политиката и обществения живот.

Източници: focus-news.net