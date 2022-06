Почина кийбордистът на Fleetwood Mac - Брет Тъгъл

Клавиристът Брет Тъгъл, свирил за рокгрупата Fleetwood Mac, за Рик Спрингфийлд и съосновател на групата на Дейвид Лий Рот, е починал на 70-годишна възраст от усложнения след продължителна борба с рака, съобщи сп. People. Тъжната новина е потвърдил и пред сп. Rolling Stone синът му Мат. Музикантът си е отишъл заобиколен от семейството си, което е било неотлъчно с него по време на битката с болестта. „Той беше прекрасен баща. Той внесе музика в моя живот“, заявява Тъгъл-младши, цитиран от в. Сега.

Брет Тъгъл е роден в Денвър, щата Колорадо, през 1952 г. Още като тийнейджър се научава да свири на фортепиано и китара. Музикалната му кариера започва през 1981-ва, когато започва да се изявява с John Kay & Steppenwolf. Година по-късно Тъгъл среща рокаджията Рик Спрингфийлд и се присъединява към неговата група. „Нашият мил Брет Тъгъл се прибра у дома тази нощ. Бог да благослови красивия му дух“, написа в Туитър в памет на музиканта колегата му Рик Спрингфийлд.

Our sweet Brett Tuggle made it home tonight. God bless his beautiful spirit. ❤️ @BrettTuggle1 pic.twitter.com/JHID345cO0