Почина индианката Малкото перо, която отказа "Оскар"-а на Марлон Брандо

Американската актриса и активистка от коренното население Сашийн Малкото перо, която отказа от името на Марлон Брандо получената награда "Оскар" през 1973 г., почина на 75 години. В публикацията в Туитър, с която съобщи за кончината ѝ, Американската киноакадемия цитира индианката: "Когато си отида, помнете, че всеки път, когато защитавате своята истина, вие опазвате гласа ми и гласовете на нашите народи".

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw