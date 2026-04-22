Днес се навършват 106 години от рождението на Валери Петров

Неповторима следа в историята на българската литература оставя поетът, писател, сценарист и драматург Валери Петров.

Роден е на 22 април 1920 г., пише ozone.bg. Завършва медицина, но като лекар работи за кратко. Призванието си да пише открива още като малък. Едва на 15 години издава първата си книга "Птици към север".

През своите 94 години Валери Петров е дал на българската литература множество поеми, стихотворения, детски приказки, театрални пиеси, киносценарии и преводи, включително преводите на цялото Шекспирово творчество.

Необятният талант на Валери Петров да борави с езика на думите и способността му да улавя тънкостите на човешките емоции, превръщат всеки негов стих в литературен шедьовър. Чрез метафори и символики, той успява фино и с лекота да изследва дори сложни социални теми, да вплете интелектуалното с лиричното и тъгата с нежността. И при все това от тях да блика хармония, доброта, но и философска дълбочина, която кара читателя да затихне от възхищение.