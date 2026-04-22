Днес се навършват 106 години от рождението на Валери Петров

22 Април, 2026 02:00 3 997 19

Валери Петров е дал на българската литература множество поеми, стихотворения, детски приказки, театрални пиеси, киносценарии и преводи, включително преводите на цялото Шекспирово творчество

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неповторима следа в историята на българската литература оставя поетът, писател, сценарист и драматург Валери Петров.

Роден е на 22 април 1920 г., пише ozone.bg. Завършва медицина, но като лекар работи за кратко. Призванието си да пише открива още като малък. Едва на 15 години издава първата си книга "Птици към север".

През своите 94 години Валери Петров е дал на българската литература множество поеми, стихотворения, детски приказки, театрални пиеси, киносценарии и преводи, включително преводите на цялото Шекспирово творчество.

Необятният талант на Валери Петров да борави с езика на думите и способността му да улавя тънкостите на човешките емоции, превръщат всеки негов стих в литературен шедьовър. Чрез метафори и символики, той успява фино и с лекота да изследва дори сложни социални теми, да вплете интелектуалното с лиричното и тъгата с нежността. И при все това от тях да блика хармония, доброта, но и философска дълбочина, която кара читателя да затихне от възхищение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шексбиърс

    2 13 Отговор
    Тубиърс, от нот тубиърс.

    07:23 22.04.2025

  • 2 Алфа Кентавър

    17 6 Отговор
    Велик

    Коментиран от #19

    07:30 22.04.2025

  • 3 Въобще и никога

    19 6 Отговор
    няма да има толкова брилянтен преводач на Шекспир! Велик!

    Коментиран от #17

    08:03 22.04.2025

  • 4 нннн

    18 3 Отговор
    ,,но защо ли тогава нещо тук ни боли,
    щом ги видим да литват в простора –
    да не би да ни спомнят, че и ний сме били
    от вида на хвърчащите хора?"
    /В. Петров/

    08:23 22.04.2025

  • 5 до 3 - и

    8 16 Отговор
    Заблуден си, брато! Червеният и в червата Валери Аморах въобще не е превел Шекспир! Превел го е друг човек, истински ерводач, а комунистът Валери само е нагодил в стихотворна форма текста на Шекспир! Валери Меморах въобще не знае английски, за да превежда Шекспир! А баща му, като участник в "Народния съд", е изпратил стотици невинни българи на смърт! Хайде, по пополека с Валери Меморах!

    10:08 22.04.2025

  • 7 Майстора

    11 2 Отговор
    Да , отиде си поколението на Валери Петров и Михаил Белчев и дойде това на Георги Господинов и Азис.Това е печалбата истина .

    02:11 22.04.2026

  • 17 Туби и варели

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въобще и никога":

    Някой изкуствен интелект може да се пробва.

    06:24 22.04.2026

  • 18 Чудих се откъде

    1 3 Отговор
    му знам името. Именно от преводът на сонетите на Шекспир!

    07:38 22.04.2026

  • 19 Т Живков

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Алфа Кентавър":

    Боклук чифутски

    07:52 22.04.2026