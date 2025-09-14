Рецепта на деня: Постен хляб с маслини и розмарин

Необходими продукти:

мая - 30 г, прясна или 2 пакетчета (по 7 г) суха;

сол - 2 ч.л.;

вода - 1 1/2 ч.ч. (310 мл), топла;

брашно - 5 1/3 ч.ч. (800 г), пшенично;

брашно - 1 1/3 ч.ч. (200 г), пълнозърнесто;

зехтин - 1/2 ч.ч. (125 мл);

маслини - 2 ч.ч., черни, без костилки;

розмарин - 3 с..л., ситно нарязан.

Начин на приготвяне:

В 1/2 ч.ч. (125 мл) вода се разтварят маята и солта. Оставят се в страни за 15 минути. Пресяват се двата вида брашно в голяма купа. Размесва се кашицата с мая с останалата вода, за да се получи твърдо тесто.

Меси се докато тестото стане еластично и гладко. Оформя се на топка, слага се в намазнена купа и се покрива с чиста кърпа. Оставя се да втаса около 45 минути на топло място. Пръстеновидна форма за печене с диаметър 30 см се маже с масло.

Омесва се отново тесто, като се слагат маслините и розмарина. Тестото се слага в приготвената форма за печене и се покрива отново с кърпата. Оставя се да втаса около 30 минути, докато удвои обема си.

Фурната предварително се загрява до 180 градуса. Пече се около 25-35 минути - докато стане светлокафяв. Хлябът се оставя да изстива във формата за печене около 15 минути. Прехвърля се на подставка, за да изстине напълно, пише gotvach.bg.